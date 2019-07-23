2019-07-26T07:32:49+03:00
Общество

Мост на Маерчака в Красноярске перекрыли до ноября. Но не для пешеходов!

Мост через реку Бугач на улице Маерчака в Красноярске перекрыли на пять месяцев, до середины ноября
Светлана ВАЛИУЛИНА
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Мост откроется только в ноябре этого годаМост откроется только в ноябре этого годаФото: Ася ЖУКОВА
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Пробок не избежать

- Ну, все, Калинина встанет намертво, - пророчат пользователи в соцсетях. – Обе Брянские, Караульная, проспект Котельникова – готовятся.

Чтобы хоть немного разгрузить ситуацию, переправу решили закрыть не 18 июля, как предполагалось раньше, а двумя днями позже. В субботу, 20 июля.

- Перекрытие частичное, - отмечают в пресс-службе департамента горхозяйства. – Поочередно – одной второй проезжей части дороги. В это время на другой половине организовано движение как в прямом, так и в обратном направлении.

Кто не знает, работы планируются масштабные. Мост довольно старый, движение по нему активное, тут не обойтись без ремонта. Кстати, его проводят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ - 16 миллионов рублей.

До основанья, а затем…

Что намечено? Подрядчик приведет в порядок не только проезжую часть, но и саму конструкцию моста – опоры, переходные плиты, барьерные ограждения…

Поверхность пролетов (из бетона и металла) очистят от следов выщелачивания и коррозии, проведут профилактическую обработку.

Важно: на мосту организуют систему водоотведения с дороги (она пройдет по откосам насыпи). Обновят перила.

И, конечно, по всей длине моста, а это чуть больше 19 метров, полностью заменят покрытие, тротуары, разметку. Вдобавок обустроят деформационные швы. Все – по современным нормативам. Общая площадь объекта ремонта – около 350 «квадратов».

Пройти можно

А как быть с пешеходами? Могут ли они пройти по мосту или его надо теперь обходить по Брянской?

- При любых работах должна быть организована пешеходная доступность, - пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова. – Поскольку две части дорожного полотна будут перекрываться по очереди, пешеходам обеспечат возможность пройти. Одну сторону моста ремонтируют, а другая в это время будет открыта. И по тротуару рядом с ней могут ходить пешеходы.

Мост на Маерчака будет закрыт до восьми вечера 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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