Чтоб не повторилась Кущёвка. Журналист из Хакасии помог посадить красноярского криминального авторитета

- Мне дверь выбить, начать вас долбить что ли? Пошли отсюда все-е-е! … Очная ставка. Запертая клетка. В ней беснуется качок в черном. Пытается вышибить дверь с ноги, лупит по прутьям. Поливает всех матом, плюется: «Неадекватный я». Хватает тяжелый навесной замок, запускает в женщину-следователя. Угрожает прямо при конвоирах: «Выйду через две недели, жди меня!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721301" frameborder="0"></iframe> Ащеул у клетке.Видео: Михаил Афанасьев

Шокирующее видео от 4 января 2019 года, на нем - бывший глава собственной ОПГ Андрей Ащеулов, он же Ащеул. Даже в клетке чувствует себя хозяином. Словно уверен – это тоже сойдет ему с рук. Просчитался. «Ащеуловские» несколько лет держали в страхе весь Курагинский район Красноярского края. Вламывались в дома, избивали людей битами, даже убивали, выносили деньги, драгоценности. Но Ащеул будто был неприкасаем. Как задержали, так и отпустили. Банду упекли только после того, как подключились СМИ. А точнее, редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Справедливости ради отметим: репутация у журналиста неоднозначная. «Злостный» правдоискатель несколько раз оказывался фигурантом уголовных дел, его в том числе, обвиняли в клевете. Как бы то ни было, именно после этой публикации дело сдвинулось с мертвой точки.

Не погнушались даже крестиком

Для самого Афанасьева история началась весной 2016 года. Тогда в редакцию хакасского журнала приехал экс-начальник дежурной части МО МВД России «Курагинский» Игорь Фильченко. Майор заявил на камеру: в районе заправляет банда отморозков. Их дважды брали, но посадить так и не смогли.

- Одним из самых наглых преступлений ащеулами было совершено в 2012-м году, - вспоминает Игорь Фильченко. – За 17 лет моей работы было только 3-4 подобных случая. Но этот оказался самым тяжким. Я вернулся из Чечни, был начальником дежурной части. А Ащеулов как раз освободился, отсидел 8 лет по 111-й статье (тяжкие телесные повреждения прим.ред.). В его поселке Большая Ирба начался передел сфер влияния. И тут - дерзкое нападение. С применением полицейской формы, причинением тяжкого вреда здоровью.

Ащеул на очной ставке Фото: стопкадр с видел

Отсидев, Ащеулов устроился работать неподалеку от станции Сисим. Там услышал: у одного из местных водится золото, якобы намыл незаконно. В четыре часа утра в дом «старателя» постучали: «Помогите! Машина сломалась». Хозяин шагнул на крыльцо и получил по голове бейсбольной битой. А, когда упал, его ударили еще несколько раз. Да так, что проломили череп. Надели наручники, прикрикнули: «Не рыпайся!». Налетчики в масках вломились в дом. Молодую жену мужчины и ее мать Ащеулов сам изметелил битой. Бил страшно – до переломов, срывал золото. Подельники тем временем обчищали дом, набивая карманы драгоценностями. Не погнушались даже скромным нательным крестиком одной из жертв…

- Я к начальству, а мне говорят: зачем ажиотаж? Делай, что хочешь. Мы ввели оперативный план, - продолжает Фильченко. - Но Ащеулов с двумя подельниками подался в бега. Месяца через два-три его задержали в Назаровском районе. При них был обрез, полицейская форма. Хотели контролировать московскую трассу - трясти дальнобойщиков. Под следствием он был месяцев 7-8, а потом выпустили. Дальше задержали за вымогательство, полгода в СИЗО, и снова на свободе.

Как такое могло произойти? Возможно, плохая работа отдела. А, может, кому-то выгодно было, чтобы в районе было неспокойно. Попался, помурыжили, отпустили. Тем временем самого Фильченко убрали. Воспользовавшись предлогом, уволили как неудобного.

Свидетель самоустранился?

Главным свидетелем по многим эпизодам с Ащеуловым был Павел Рыбалкин. В какой-то момент его нашли повешенным в районе поселка Большая Ирба. Но уголовное дело не возбудили. Причин сводить счеты с жизнью у Павла не было. Однако все списали на суицид, говорят местные.

Были разговоры, что на Ащеуле и его подручных много крови. Однажды в группировку якобы внедрили своего человека, полицейского. Но бандиты его раскрыли, увезли в лес, убили и расчленили.

- Факт еще не доказали, но силовикам про него прекрасно известно, а я недавно пообщался я с мамой убитого, - делится журналист.

Есть неподтвержденная пока информация, что несколько убийств-«висяков» в других районах – тоже дело рук ащеулов. Афанасьев выпустил о них один ролик, потом другой. Говорит, ни от кого никакой реакции. И вдруг объявился Ащеул.

Журналист Михаил Афанасьев Фото: личный архив

- Сам позвонил, но не дозвонился. Тогда отправил смс и попросил перезвонить. Я перенабрал. Представляете, говорит: «Здорово, смертник. Я уже рядом. Оторву тебе все. Записывай разговор, беги в полицию… Меня мусора пять лет не могут посадить». Он требовал удалить материал. Слушал я, а сам думал: у меня четверо детей, скоро родится пятый. Что вообще происходит? Кто я в своей стране? И под конец разговора спрашиваю: «Ты сам-то где? Сейчас приеду!» Я готов к столкновениям – в том числе прямым, лобовым – с ним. Не отступлю, я гражданин этой страны, а не эти жулики и бандиты. Ащеул подавился незаконченной фразой. Запись разговора я разместил в сети. И, знаете, кто из «органов» отозвался первым? Роскомнадзор. Как и Ащеул, потребовал удалить материал. Мол, нецензурная лексика законом запрещена для публикации в СМИ. А то, что журналиста обещают убить – это, получается, нормально.

Взяли за ящик пива

После публикаций Афанасьева тему подхватили федеральные СМИ. И внезапно что-то поменялось. Ащеул как «главный на районе» в очередной раз пришел в магазин, чтобы поживиться. Разумеется, бесплатно. Отоваривался так регулярно, никто и пикнуть не смел. В результате бандита взяли… за вынос ящика пива. Возбудили дело о грабеже, потом приобщили к нему одно, другое, третье… Всего набралось с десяток томов. А скоро вслед за ним в СИЗО «стали заезжать» и подельники.

... Приговор Ащеулу вынесли зимой 2017 года. Для многих он стал полной неожиданностью. Главарю банды дали 18 лет в колонии особого режима. Реальные сроки получили и его подручные. А нынешним летом Ащеула признали виновным и угрозе расправой журналисту. А это еще 2 года и 2 месяца. По совокупности – те же 18 с лишним лет.

- Я считаю, наказание абсолютно адекватное, - заявляет Афанасьев. - Учитывая, как он себя ведет, какой шлейф за ним тянется. Знаете, сколько людей мне писали в соцсетях, благодарили за то, что хоть как-то получилось его приструнить, отправить за решетку. Но это, говорят опера, только начало. Дана команда поднять все дела и направить в суд. А заслуг ащеуловских тянет на пожизненное их лидеру, как минимум.