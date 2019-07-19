«Езжай, дура!»: в Красноярске на мосту девушка, рискуя собой и дорогой иномаркой, спасла котенка

В Красноярске на Октябрьском мосту девушка, рискуя собой и дорогой иномаркой, спасла котенка. Как кроха оказался среди шумного потока мчавшихся машин, наверное, так и останется загадкой. Но сам поступок, согласитесь, заслуживает уважения. Хотя и вызывает нарекания с позиции соблюдения правил дорожного движения.

В Красноярске на мосту девушка, рискуя дорогой иномаркой, спасла котенка.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

Эта история произошла накануне днем, 18 июля. Спасательная операция случайно попала на видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшихся по мосту с левого берега на правый. На записи видно, как во втором ряду возникло какое-то препятствие и несколько автомобилей стали его объезжать. Даже маршрутный автобус, который вырулил было влево, вернулся назад на свою выделенную полосу.

Оказалось, что прямо на дороге остановилась «Мазда», из нее осторожно вышла девушка-водитель. Жестами стала показывать другим водителям, чтобы обратили на нее внимание и не сбили. Затем подбежала немного вперед и подхватила в ладони с асфальта пушистый комок, забрала его с собой. И поехала дальше.

Владелица видеорегистратора сначала умилялась поступку спасительницы, но когда та замешкалась на секунду перед тем, как уехать, выдала: «Езжай, дура». Подписчики «ЧП-Красноярск» (где и появилось видео), отнеслись к произошедшему двояко. С одной стороны, спасение жизни – дело благородное. С другой: за минуту, пока все это длилось, спасительница сама нарушила сразу правила дорожного движения - создала аварийную ситуацию, и других заставила. Например, следовавший за ней автомобиль вынужден был выехать на выделенную полосу, пересекая сплошную прямую.

Остается надеяться, что госавтоинспекторы отнесутся снисходительно к девушке и не накажут ее за импульсивный и добрый поступок.