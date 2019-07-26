2019-07-26T13:58:31+03:00
Происшествия

«Этим дышат дети»: фото из задымленных городов и сел показали в Красноярском крае

На них люди в медицинских масках и дым, дым, дым [фото]
Ася ЖУКОВА
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Шокирующие фото из задымленных городов и сел показали в Красноярском крае. Фото: nebo.community.Шокирующие фото из задымленных городов и сел показали в Красноярском крае. Фото: nebo.community.
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Жители городов и поселков в Красноярском крае, рядом с которыми горят гектары леса, показали, чем они дышат. Сразу несколько таких постов опубликовали в инстаграме @nebo.community. Снимки жуткие: дети в марлевых повязках и утопающие в дыму улицы.

Кодинск. Фото: @nebo.community // instagram.com

Кодинск. Фото: @nebo.community // instagram.com

Это поселок Ванавара, Эвенкия. В 15-ти километрах от него полыхает тайга. Неба не видно, на улицах вонь от смога.

Кодинск. Фото: @nebo.community // instagram.com

Кодинск. Фото: @nebo.community // instagram.com

- Без фильтров, реальное фото, - пишет автор. – На фото моя 7-летняя племянница. И еще тысячи детей и стариков дышат этим. Люди задыхаются.

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Этим дышат дети
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А это тоже Эвенкия, только поселок Куюмба. К нему несколько дней назад подошел огонь. Расстояние было – 4,5 километров. Благо отстояли. Но, по словам местных, дышать все равно нечем:

Кодинск. Фото: @nebo.community // instagram.com

Кодинск. Фото: @nebo.community // instagram.com

- Зомби-апокалипсис какой-то! Видимость 70 метров, не больше.

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Зомби-апокалипсис сегодня?
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Примерно такая же картина в Кодинске, Байките и не только… По данным «Лесопожарного центра» на 15 часов 26 июля, в крае действуют 125 пожаров на 927 тысячах гектаров. Из них в зоне контроля (то есть не тушатся) 104, а это 919 тысяч гектаров. Локализовано шесть и ликвидировано три пожара.

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Все в дыму. Кодинск.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Огонь, подошедший к Байкиту, потушило дождем, говорят местные.
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Красноярскому краю как одному из самых горимых регионов выделили дополнительные финансовые средства на тушение лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза:

Несколько дней назад п. БАЙКИТ

Несколько дней назад п. БАЙКИТ

- Всего субъектам Сибирского федерального округа – в объеме 222,3 миллиона рублей, в том числе Красноярскому краю, Иркутской области, Республике Тыва.

Несколько дней назад п. БАЙКИТ

Несколько дней назад п. БАЙКИТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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