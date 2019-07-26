Ливни, грозы и град: красноярцев предупредили о резком ухудшении погоды в выходные

Красноярцев предупредили о резком ухудшении погоды в выходные. По данным гидрометцентра, в край идут ливни с грозами, град и сильный ветер – до 18 метров в секунду.

Особенно осторожными нужно быть водителям, подчеркивают в пресс-службе ГИБДД. Итак, погода в центральных и южных районах края испортится уже в пятницу, 26 июля. В связи с этим дорожные полицейские обещают усилить контроль на дорогах Красноярска и Дивногорска.

Кроме того, инспекторы ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» напоминают владельцам авто: в дождь ухудшается сцепление шин с покрытием дороги. Поэтому не стоит превышать скорость, нужно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

Также перед поездкой в непогоду проверьте исправность фар и стеклоочистителей, наличие жидкости в бочке омывателя. Если есть возможность, откажитесь на это время от выездов за город.

Берегите себя и своих близких!