«Через 77 лет отца встречаю»: В Красноярске перезахоронили останки воинов Великой Отечественной войны

У мемориала Победы родственникам передали останки наводчика миномёта 17-й гвардейской стрелковой дивизии младшего сержанта Пантелеймона Антошенко, наводчика противопехотного орудия 28-й стрелковой дивизии Евсея Королёва, красноармейца 378-й стрелковой дивизии Павла Солдатова и красноармейца 269-й стрелковой дивизии Фёдора Власенко.

- Сегодня часто говорят, стоит ли, мол, тревожить останки погибших бойцов, — говорит Андрей Лященко, координатор всероссийского проекта «Дорога домой». — Хочется сказать, что останки этих воинов были не в могилах, они были на поле боя и по-настоящему будут захоронены именно теперь, оплаканные родственниками, под залпы прощального салюта.

Вместе с останками родственникам передали и личные вещи солдат. Например, правнучке Евсея Королёва передали котелок, на котором он выбил своё имя, год рождения и дату прибытия на фронт, а родным Пантелеймона Антошенко — нательный крест, складной нож, знак гвардии и орден Боевого Красного Знамени, врученный ему, как узнали по номеру, за 410 уничтоженных солдат врага.

В МВД Красноярска рассказали, что в поиске родственников погибших солдат важную роль сыграли полицейские краевого центра и села Шушенское. В процессе розысков выяснилось, что внучатые племянники Евсея Королёва и Пантелеймона Антошенко сейчас работают в МУ МВД России «Красноярское».

А благодаря журналистам удалось найти родственников Павла Салатова. Его сын Александр из СМИ узнал, что поисковики обнаружили останки отца, в день собственного 89-летия.

- Мне было одиннадцать лет, когда я провожал отца на фронт, и вот через 77 лет я его встречаю, — сказал растроганный Александр Павлович. — За это моя большая благодарность поисковикам.

Внучатая племянница Пантелеймона Антошенко Елена Шевченко рассказала, что он один из шести её родных дядей, погибших на войне, и единственный, чьи останки привезли на родину.

- Мне не было даже года, когда дядя Пантелеймон погиб, — добавила женщина. — Я видела в интернете, с какими почестями отправляли к нам останки его и других наших бойцов, и хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые делают такое большое благородное дело.