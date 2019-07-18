«Рвалась в огонь, где остались ее дети»: в Красноярском крае охотники спасли семью косуль

В Красноярском крае продолжают бушевать лесные пожары. Площадь возгорания уменьшилась по сравнению с выходными, дыма стало меньше, но далеко не все участки еще потушены. Спасатели, прежде всего, стараются не допустить, чтобы огонь добрался до населенных пунктов и тушат там, где к поселкам и дачам подступает огонь.

Но лесные пожары – беда и угроза не только для людей. Страдают и животные, они бегут, спасаясь от огня, но, порой, им просто некуда деться. Иногда происходит необычное – когда за помощью животные бросаются... к людям. Такой случай произошел в Ирбейском районе.

- У нас тоже горит лес, мы выходим, чтобы инспектировать обстановку, что с палом травы, где что нужно сделать, чтобы не допустить огонь. В один из таких выходов увидели: на поляне около кромки леса мечется косуля, - рассказывает охотник Владимир Никитин. - Огонь уже подпалил всю траву в округе, в лес вернуться она не могла, но и далеко не убегала. Мы поняли, что там остались ее детеныши. У косули «прижигало» копыта, и она, как человек, смотрела на нас, словно просила о помощи, хотя в обычных обстоятельствах, конечно, бросилась бы бежать. Мы - в специальных сапогах. Поэтому зашли в лес, и увидели троих малышей, которые бегали в дыму и визжали. Мы вынесли косулят, осмотрели их. Они были напуганы, но здоровы, сразу прижались к маме, которая начала их вылизывать. Потом косуля увела своих питомцев в противоположном от пожара направлении.

Вот такая история.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Шишикин, доктор биологических наук, заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В.Н. Сукачева:

- Если бы охотники забрали косулят, разлучили их с матерью, то малыши, скорее всего, погибли бы в неволе. А такое проявление материнского инстинкта, в частности у косуль – абсолютно нормальное явление. Когда на детенышей нападает медведь или волк, мать до смерти бьется с хищником, защищая свое потомство. И если рядом находится человек, она часто ищет помощи у него.

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