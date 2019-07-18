Один идет по следу. Полицейский пес за час нашел заблудившегося в тайге грибника

История, случившаяся накануне в Железногорске (Красноярский край), могла бы закончиться очень печально, если бы не полицейский пес Один и его хозяйка, прапорщик полиции Ольга Шлячина. Один буквально за час нашел в непролазной тайге потерявшегося 80-летнего пенсионера. Но - обо всем по порядку.

Железногорск - закрытый городок (здесь расположены оборонные предприятия) на 85 тысяч человек. Со всех сторон его обступает непролазная тайга. В сезон местные грибники и ягодники урожай собирают знатный - полные ведра и корзины. А в этом году грибов под Железногорском, как говорится, завались - и на жареху, и на засолку, и на грибную икру. Не сходить - грех. Вот 80-летний, крепкий еще мужчина, Александр Григорьевич с утра пораньше 17 июля и отправился на промысел. Прихватил сумку с водой, спичками и ножиком - и в дорогу. Жене сказал: отлучится на несколько часов - на жареху грибов набрать. Время бежит, стрелки уже на 15.00, а грибника так и нет. Женщина перепугалась: давай сыну звонить. А тот в полицию.

Одину всего 3 года, но он уже гроза преступников всех мастей Фото МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

- Отец ушел в 9 часов утра в лес, до сих пор нет, - рассказал полицейским сын грибника. - Обычно он так не делает - беспокоимся. Он ведь в возрасте - давление могло или еще что прихватить. Помогите, пожалуйста.

Острый нюх не подводит полицейского пса Фото: МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

На место приехали сотрудники уголовного розыска - это обычная процедура (ведь бывают и криминальные исчезновения). Полицейские уточнили, куда приблизительно отправился пенсионер, и решили привлечь к поискам кинолога Ольгу Шлячину и ее верного помощника, немецкую овчарку Одина. Ему всего три года, но он уже гроза преступников всех мастей, хотя ищет и потерявшихся грибников.

- Один взял след прямо от дома мужчины, - рассказали Комсомольской правде - Красноярск полицейские, - и уверенно повел полицию и сына грибника в сторону дороги.

Позже кинолог Ольга Шлячина говорила, что пес сработал наредкость профессионально. Дошел до дороги (здесь запахи размываются, пахнет машинным маслом, бензином - да, много чем), но Одина это не сбило. Перемахнул через жд пути и уверенно потрусил в лес.

Один и Ольга Фото: МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

- Пройдя по следу около 600 метров, Один начал громко лаять и полицейские заметили пожилого мужчину, который находился на гравийной дороге рядом с лесным массивом, - говорят в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Александр Григорьевич был измотан и очень ослаб. Признался, что заблудился и потерял сумку с вещами. Как именно и где - не помнит. Без воды, говорит, блудил по тайге. И места-то вроде родные, знакомые, а дороги не вижу. И телефона, как назло, с собой нет...

Самочувствие у грибника, прямо скажем, было неважное. Первым делом его напоили, а когда мужчина немного пришел в себя, отпустили с миром домой.