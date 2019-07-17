«Ангел-хранитель по кличке Гоша»: в Абакане дворовый пес привел взрослых к потерявшемуся у ЖД путей малышу

Как в кино, только на самом деле. Эта невероятная история произошла на окраине Абакана. Здесь черно-белый дворовый пес по кличке Гоша привел взрослых к гулявшему у железнодорожных путей малышу. Если бы не он, все могло бы закончиться совсем по-другому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/720720" frameborder="0"></iframe> Пес Гоша спас своего маленького хозяина. Видео: Абаканский ЛО МВД России.

- Это произошло на перегоне станций Абакан - Ташеба, неподалеку от остановки «Питомник», - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Любовь Гурьянова, специалист направления по связям со СМИ Абаканского ЛО МВД России. – Перегон, несколько железнодорожных путей, поезда ходят часто. И, представьте, в поле, меньше, чем в 300 метрах от рельсов – маленький ребенок. А рядом - никого из взрослых.

Фото: Абаканский ЛО МВД России

«Я мужик!»

Первым Ромку нашел рабочий-путеец. Как обычно, шел осматривал рельсы, и тут…

- Гляжу: собака, обычная дворняга, сколько их таких, - вспоминает мужчина. – Но что меня насторожила: ведет себя странно, неспокойно. Будто в кустах лежит добыча, и она ее защищает. Побежала, я за ней. Вдруг смотрю, в траве сидит парнишка, я прямо обалдел. А родители-то где? Одна собака, ворчит. Я к мальчишке, погладил по голове. Тут пес и успокоился. Да и малыш заулыбался. Я звоню в полицию: ребенок у путей, один!

На место тут же выдвинулись оперативники линейного отдела. Дознаватели давай спрашивать: «Ты кто? Как тебя зовут? Откуда ты?». – Я мужик! – заявил в ответ мальчонка. И неопределенно мотнул головой: оттуда, мол! И все.

Разговорить найденыша сумели инспекторы по делам несовершеннолетних. Говорят, посадили в машину, он попривык. А там уже пошел на контакт: «Зовут Рома. Мама – Маша, папа – Петя, работает на машине. Я сюда пришел». Понятно, адреса своего малыш не знал, откуда бы, в три-то года?

Гоша привел людей к потерявшемуся мальчику. Фото: Абаканский ЛО МВД России

От прабабушки ушел

- Сначала думали, Ромка из района, рядом с нами как граница Усть-Абаканского, - рассказывают транспортные полицейские. – Обращаемся туда. Нет, мальчика никто не терял. И вдруг звонок из отдела: ребенка ищет семья!

Оказалось, сам Ромка из Минусинска, был в гостях у бабушки, в частном доме на окраине Абакана. С утра пожилая женщина уехала в центр по делам. Присмотреть за ребенком попросила его прабабушку. Малышом занималась она. Покормила и только на минутку отлучилась в дом.

А, когда вернулась во двор, правнука не было. Кругом – строящиеся дачи, высокая трава. Один шаг – и кроха скрылся с головой. Покричала, все обошла – нет. Вызвонила дочку. Кинулись искать, подняли соседей. Все напрасно. Она и не заметила, что вместе с ребенком исчез их пес, Гоша.

Фото: Абаканский ЛО МВД России

Лапами обнимал за ногу

В тот момент Ромка брел по полю – в сторону железнодорожных путей. В одних шортиках, колготках и майке, на ногах – шлепки. А рядом – верный Гоша. Не отходил ни на шаг. Так их и нашли – вместе.

Оказалось, ребенок прошел почти километр. Но испугаться не успел. С любопытством озирался по сторонам, улыбался. Благо, день был теплый, сухой – даже ноги не промочил. И уж тем более не ревел. Ведь был вместе с другом.

… Когда стало известно: Ромкина семья нашлась, полицейские собрались отвезти мальчишку домой.

- И были в шоке, - признаются они. – Мы говорим с ребенком, пес не отходит ни на шаг. Такой умница: сидел, караулил! Казалась, даже слушал, что мы говорим, понимал. Надо везти мальчика домой, сажаем его в кабину, он за ним. Мы хотели высадить, так пес лапами обнял ногу ребенка, просто никуда не отпустил. Уперся, и ни в какую. Так с нами и ехал. Телохранитель. Удивительная собака, а с виду – простая, беспородная.

Фото: Абаканский ЛО МВД России

Позже выяснилось: когда Гоша был щенком, попал под машину. Получил тяжелую травму. Шансов было очень мало. Но Ромкина бабушка отпоила его лекарствами, бульоном. И выходила. С тех пор Гоша такой – сплошное сердце. А теперь стал ангелом-хранителем для внука хозяйки.