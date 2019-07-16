Энергия будущего обнаружена… в Красноярске

В этом году на «Бирюсе» будут не только краевые смены, но и федеральные, на которые молодежь собирается со всей страны и из-за рубежа. Первая такая смена называется «Энергия» и это 600 юношей и девушек из России, Китая, Кореи, Монголии, Японии.

Вместе мы – сила! Фото: предоставлено СГК

Есть студенты, аспиранты, ученые, но в основном это рабочая молодежь энегропредприятий России: СУЭК, Юнипро, Газпромэнергохолдинг, Квадра, Россети Сибирь и других. Самую большую команду отправила на форум Сибирская генерирующая компания: 125 человек из 5 регионов России.

Почему молодежь так стремится сюда? Могут ли семь дней изменить человека, а человек впоследствии мир вокруг? Почему начальство готово на целую неделю «вырвать» из рабочего процесса сотрудников? И может ли эта «бирюсинская» история принести пользу обычному читателю «Комсомолки»… За ответами - на «Бирюсу»!

Встреча на берегу

На «Бирюсу» можно добраться только по воде. Наш теплоход причаливает к берегу, а там … Музыка, флаги, каравай с солью, встречающих больше чем прибывших: «Добро пожаловать на бирюсинскую землю!»

Нас приветствуют десятки протянутых рук и чьи-то жаркие объятия. Ого, медведь! А вы как хотели, Сибирь. Медведь, правда, плюшевый и очень дружелюбный, как все здесь. Вот так с первых минут на себе ощущаешь знаменитую атмосферу ТИМ «Бирюса». Радостная, открытая, дающая энергию на неделю здесь и год вперед. Атмосфера – это отлично. А что здесь можно еще?

Директор по экономике Сибирской генерирующей компании Павел Барило прочитал лекцию «Passion in my profession». А после – диалог и вопросы, вопросы, вопросы. Фото: предоставлено СГК

1. Получить новые знания

На часах 10.00. У участников федеральной смены «Энергия» начался второй учебный день. Поляна пуста. Из праздношатающихся только автор. Все четыре больших павильона и шесть шатров для лекций и мастер-классов – полные. Занятия с 10.00 до 18.00. Большинство тем в смене связаны с энергетикой, и они самые посещаемые. Профессиональных направлений на «Бирюсе» много, в этом ее ценность. И это не только лекции. К примеру, проходит Международный инженерный чемпионат CASE-IN: «Инновационные направления развития электроэнергетики России». Молодежь ищет пути решения различных задач.

Часть занятий ведут руководители СГК, каждый год они специально приезжают, чтобы пообщаться с молодыми сотрудниками компании.

- Мне очень нравится образовательный блок. Крутые спикеры – успешные люди, с которых стоит брать пример. Можно многому научиться. Я лично хочу понять свой потенциал, выделить сильные стороны, подчеркнуть их, - говорит Дарья Дьякова из Рубцовска, ведущий инженер подготовки и производства ремонтов Алтайского филиала СГК.

Вячеслав Зайцев, главный специалист отдела электронного архива красноярского филиала СГК, занимается разработкой системного обеспечения. Работает в компании семь лет, пришел сразу после института. Много знает, еще большему хочет научиться. Заслуженный «бирюсинец», на форуме в третий раз:

- В расписании масса тем по самым разным направлениям, каждый обязательно найдет что-то свое. Я очень жду лекцию про современные технологии.

Образовательный блок на «Бирюсе» назывался «Университет»: семинары, лекции, дискуссии, масте-классы. За активное участие – «оценки». Дружина СГК окончила «Университет» с красным дипломом. Поздравляем! Фото: предоставлено СГК

После каждой лекции спикера «берут в кольцо»: вопросы, вопросы, вопросы. Мы лично наблюдали «захват» спикера после лекции «Passion in my profession»**. Директор по экономике Сибирской генерирующей компании Павел Барило еще полчаса отвечал на вопросы об экономике тепловой генерации. О том, что необходимо изменить на российских предприятиях для реальной эффективности, о примерах идеальных систем в других странах.

Видно, что молодежи на самом деле интересно. Большинство здесь, примерно 70 процентов, - производственники, сотрудники ТЭЦ.

И конечно, всех их интересует будущее. И личное, и компании.

- Одно из главных впечатлений – наша встреча в первый день с генеральным директором СГК Степаном Солженицыным о перспективах энергетики развития Сибири, - делится Никита Анакин, электромонтер Кузнецкой ТЭЦ. – Я задал волнующий меня вопрос о судьбе нашей станции, как именно будет проходить модернизация, и получил конкретный ответ. Я пришел на ТЭЦ после института, работаю уже два года, компания нравится, поэтому мне было важно знать перспективы.

Возможность диалога молодежь оценила. К примеру, Вадим Дордин, диспетчер Новокузнецкой межрегиональной теплосетевой компании, из разговора со Степаном Солженицыным выделил для себя вектор движения:

- Огромное внимание – качеству. Качеству во всех смыслах. Независимо от того, маленькую мы делаем работу или большую, мы должны делать ее качественно. По нашей работе нас будут оценивать потребители.

Самые энергичные энергетики. Фото: предоставлено СГК

2. Найти новых друзей и обменяться опытом

Пока в одном павильоне идет лекция, в другом – дискуссия. Успеваем захватить лишь часть. Речь о молодежных советах. На предприятиях энергетики, в том числе, СГК, они работают очень содержательно. Волонтерские, социальные, благотворительные, экологические проекты, спорт, КВН, - это все про «молодежку». Большинство проектов молодежных советов – внешние. Они про людей и для людей, которые вокруг.

Анна Вельк, инженер по метрологии первой категории Красноярской ТЭЦ-3, на «Бирюсе» в третий раз. Она активист совета молодежи, волонтер, среди любимых проектов - «Добрая пятерка» с благотворительным фондом «Счастливые дети». Анна говорит, что очень рада возможности обмениваться опытом, и на площадках, и в неформальном общении. Люди с одинаковыми ценностями притягиваются, генерируют энергию и идеи, - так рождается новое.

- Я здесь ради новых встреч. Мы знакомимся, после окончания смены поддерживаем отношения, переписываемся и через год встречаемся вновь. Многие из моих друзей на «Бирюсе» тоже активисты советов молодежи, занимаются социальными проектами, поэтому нам есть, что обсудить, обменяться опытом и идеями.

Уже знакомый нам Вадим Дордин из Новокузнецка, отвечая на наш вопрос «В чем ценность «Бирюсы»? ставит на первое место профессиональное общение:

- В нашей компании – шесть регионов, и обмен опытом с коллегами других предприятий – это очень важно. Производственные вопросы возникают разные, в рабочем режиме по телефону дискутировать не будешь, а здесь можно «разобрать» любую ситуацию.

А еще Вадим, пользуясь случаем, попросил нашу газету поблагодарить свою жену за понимание и что без разговоров отпускает в Красноярск. Выполняем обещание: Аня, ты – молодец!

3. Показать себя и реализовать идеи

Из общения с «бирюсинцами» узнаем и еще одну причину, почему молодежь стремится сюда. Во время смены «Энергия» проходит грантовый конкурс Росмолодежи. Предлагай идею, публично защищай, и в случае победы получишь деньги на реализацию проекта. Сумма грантовой поддержки до 3 000 000 рублей. Всего было предложено 167 проектов, 78 допущено к защите. Победителями стали 15 проектов, из них 6 подготовили специалисты СГК.

Мы приехали в лагерь накануне публичной защиты, но смогли разглядеть в одном из «бирюсинцев» будущего победителя.

Дмитрий Семенов - мастер по обслуживанию тепловых сетей Красноярской теплотранспортной компании группы СГК представил на грантовый конкурс арт-проект «Краснояркость». Фото: предоставлено СГК

Дмитрий Семенов - мастер по обслуживанию тепловых сетей Красноярской теплотранспортной компании группы СГК, фанат «Бирюсы». Ценит ее за атмосферу, дух, и главное, возможность быть услышанным. Не только поделиться идеями, но найти поддержку и единомышленников. Энергетики – люди результата.

- Я - рациональный человек, потому и пошел в энергетику, как мой дед и отец. Хорошая работа, адекватная заработная плата. Хочу расти и как профессионал, и как личность, поэтому я здесь. В этом году представляю проект фестиваля «Краснояркость». Идея – превратить в яркие картины стены четырех объектов теплоснабжения, к примеру, насосных станций или ИТП, расположенных в жилых микрорайонах. Хочется, чтобы вокруг была красота, а не серые стены.

Забегая вперед, скажем, что проект Дмитрия, как и еще пять идей молодых специалистов СГК, получил поддержку.

А это значит, что мир вокруг нас станет чуть ярче и интереснее.

Вместо эпилога

18.30. Скоро домой. Мы уезжаем, у молодежи еще несколько дней на учебу, творчество, общение. На дни без отдыха и ночи без сна. Прощаясь, «пытаем» на бегу.

- Девчонки, что в палатке после отбоя обсуждаете? Женихов?

Смеются.

- О, нет! Обсуждаем как день прошел, что получилось, что не очень. Строим планы на завтра, на будущее…

Прямая речь

О теме первой смены, «Бирюсе» и ее возможностях:

- Энергетика — одна из важнейших отраслей не только Сибири, Красноярского края и всей страны. Появляются спикеры и новые образовательные программы. То, что здесь находятся квалифицированные, профессиональные люди в качестве спикеров и наставников, позволит ребятам открыть для себя новые горизонты и сделать серьезный карьерный рост.

Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Александр Усс, губернатор Красноярского края.

О молодых сотрудниках СГК - участниках смены «Энергия»:

- Самое главное – их волнуют проблемы, которые они видят на своем рабочем месте, и они не равнодушны. Это было для меня важно. За эти полтора часа мы сумели покрыть всю палитру всего, что важно в энергетике, были вопросы, как лучше работать в моменте, например, в ремонтной программе, в закупках, и были вопросы о том, как модернизировать на десятилетия вперед конкретные объекты и всю нашу систему. Получилась объемная дискуссия с прекрасным коллективом.

Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании.

Степан Солженицын, генеральный директор Сибирской генерирующей компании.

Справка КП

«Бирюса» – всероссийский молодежный образовательный проект. Ежегодно на красноярскую «Бирюсу» приезжает 3500 участников. Сибирская генерирующая компания с 2015 года отправляет своих молодых специалистов на «Бирюсу»: работников станций, теплотранспортных компаний, персонал ремонтных предприятий. Цель – обмен опытом с представителями других корпораций, повышение профессионального уровня, личной и командной мотивации. В итоге - надёжная работа предприятий энергетики, а значит и тепло- и электроснабжения сибирских городов, развитие энергосистемы страны.

Проекты специалистов СГК - победителей грантового конкурса Росмолодежи

Дмитрий Семёнов — «Краснояркость»;

Виталий Аверьянов — «Экоакция «Чистые берега»»;

Александр Герасимчук — «Школа энергетиков»;

Вадим Доронин — «Фестиваль Zeroveist»;

Александр Табаев — «Отражение для жизни»;

Илья Колесов — «Чистые реки» (установка для очистки ливневых вод).

* ТИМ - территория инициативной молодежи

** «Страсть — это моя профессия»

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