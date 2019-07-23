«Не оставила своих пациентов»: во время паводка в Иркутской области фельдшер продолжала вести прием в затопленном медпункте

Тысячи человек остались без крыши над головой, погибли десятки. В Иркутской области продолжают ликвидировать последствия сильнейшего наводнения. Сюда едут добровольцы, со всей страны отправляют помощь – продукты, вещи. «Комсомольская правда» в Красноярске поговорила с одним из тех, кто откликнулся на беду иркутян. Это 18-летний Данил Петрукович, участник команды «Молодежка ОНФ». Вот его рассказ:

- Когда я услышал, что набирают добровольцев, сомнений не было, надо ехать. Потому что такая помощь рано или поздно может понадобиться любому.

Так меня воспитали. Родители уже на пенсии, но оба были спасателями. Отец служил в Дивногорске, был начальником караула, мама – диспетчером.

Отец не очень любит рассказывать о службе, но я знаю - многие ему обязаны жизнью. Видел все изнутри, много смертей. Как люди замерзали в мороз, когда попадали в ДТП. Вспоминал, как спасали. Переживал, когда не удавалось успеть. Приезжали, а пострадавшие, зажатые в машине, уже не дышали. Отец не очень хочет, чтобы я посвятил себя службе, но тут, видимо, гены. Работы я не боюсь, подготовлен. Занимался тяжелой атлетикой. Сейчас хожу в спортзал, катаюсь на велосипеде.

Люди ушли, а животных пришлось оставить

… Мы выдвинулись 14 июля. До этого нас проинструктировали, раздали инвентарь. Добирались на поезде. Сначала до Тулуна. Оттуда – в поселок Вознесенский, это 120 километров от Тулуна.

Отдаленная деревня на склоне, внизу протекает река Уда. И все дома, расположенные вдоль нее, оказались затоплены. Дворы, фельдшерско-акушерский пункт тоже. У меня рост 183 сантиметра, так ватерлиния (уровень воды на заборах, домах, дверях) был как раз мне по пояс.

Работали, не жалея себя. Фото: предоставлено героем публикации.

Когда начался потоп, жители эвакуировались в детский садик и школу, они построены как раз на возвышенности. И жертв здесь не было. Но вот домашних животных с собой не брали, погиб скот, птицы. Люди поднимали их на крыши домов, оставляли еду, воду и шли в укрытие. Некоторые провели так два-три дня. Говорят, когда вернулись, надо было видеть, как животные накидывались на еду. Буквально со слезами. Кошки, собаки выжили, а куры нет. По глупости прыгали в воду, тонули.

Такого потопа тут не помнят

Мы приехали 15-го июля. А вода спала только 3-4 дня назад. Первым делом помогали бабушкам и многодетным семьям. Восстанавливали заборы, разбирали завалы, чистили подвалы, вытаскивали то, что там затопило.

Одинокие бабушки очень плакали. Например, приезжаем на участок, спрашиваем: «Бабуля, чем помочь, скажите?». Она просит: нужно починить забор и завалинку. – Через 15 минут приедем со своим материалом и начнем. И меня поразило, бабушка спрашивает в ответ – а в голосе надежда и надрыв: «Ребята, а вам денег-то сколько заплатить?». И мы: «Нам ничего не нужно». Люди не верили, что мы приехали помогать бесплатно, «за спасибо». За то, чтобы увидеть их радость оттого, что жизнь потихоньку меняется к лучшему.

Одна из старушек рассказывала: наводнение было у них в 1996-м году, но не такое сильное, конечно.

- Когда пошла вода, я спала, - делилась бабушка. - Вода была уже в доме. И тут вспоминаю: не закрыла дверь в баню. Надо закрыть, а то ее унесет потоком воды. Кинулась, только спустилась с крылечка – и раз – в воду до подбородка. На цыпочках пыталась добежать, но дверь все равно снесло.

Хорошо, баню не унесло. А дверь нашли потом наши ребята. Не представляете, бабушка была так рада! Хотя, кажется, мелочь. В этой деревне большинство домов остались целыми. Людям повезло. А вот в Тулуне, это было страшно.

Восстановить все смогли за 3-4 дня. Фото: предоставлено героем публикации.

Фельдшер работала во время потопа

Мы понимали: ситуация серьезная. Но приехали ее исправлять. Поэтому выкладывались по максимуму – работали с 7 утра до 7 вечера. Кстати, местные власти и МЧС особенно не помогали. Подключились только на второй день.

Были вещи, которые забыть не сможешь. В один из первых дней мы проезжали по деревне, смотрим: две бабушки заходят в деревянный домик, на котором написано «Фельдшерско-акушерский пункт». Ну, как заходят…

Весь участок находился в воде, где-то по щиколотку, где-то по колено. К туалету подход был затоплен водой. Люди в калошах, болотниках пытались пробраться. Был повален забор, под верандой размыло грунт, она съехала вниз.

ФАП стоял в воде. Фото: предоставлено героем публикации.

Но для местных жителей ФАП – это святое. И мы были потрясены, когда узнали: во время потопа фельдшер продолжала прием. Даже находясь в зоне затопления, не оставляла своих пациентов. Об этом я рассказал президенту Владимиру Путину, когда он приезжал в Тулун.

(Владимир Владимирович дал поручение отыскать ее, выяснить имя. И вскоре выяснилось: фельдшера зовут Наталья Торгольская. Сейчас ее имя знает уже вся страна).

Справимся всем миром! Фото: предоставлено героем публикации.

Мы решили, что надо восстановить ФАП. И справились за 3-4 дня. Откачали с участка примерно 14 тонн воды, люди помогли раздобыть насос. Залатали дыру в доме. Выровняли полностью веранду, запенили все, поставили новые стекла. Участок засыпали щебнем, это два КАМАЗа, примерно 40 кубометров. Все делали вручную лопатами. Раскидали щебень за весь день. Когда создали ландшафт, поставили забор. Не представляете, как были благодарны люди. Когда я вернулся домой, отец сказал, что очень мной гордится. Но иначе я просто не мог.

ФАП для местных жителей - это святое. Фото: предоставлено героем публикации.

P.S. Данил Петрукович и его товарищи из «Молодежки ОНФ» проработали в Вознесенском почти неделю. Говорят, такое не забывается.

КОНКРЕТНО

Сейчас парень перешел на 4-й курс аэрокосмического колледжа. Будет инженером-ракетостроителем. Планирует отслужить в армии и учиться дальше.