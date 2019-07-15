«Идем на таран!»: под Красноярском пьяные туристы едва не утопили лодку вместе с супружеской парой

«Идем на таран!» - кричали нетрезвые туристы с двухярусного плота, который неповоротной махиной лениво полз по течению поверхности реки Маны. Дамы в бикини и джентльмены – кто в обычных купальных трусах, а кто в шортах яркой гавайской расцветки – совершали вояж с верховьев реки к его устью.

У красноярцев это довольно популярный маршрут выходного дня. Уехали вечером в пятницу в Нарву и за два дня плывут себе до Усть-Маны на плоту, набираясь впечатлениями. Обычно туристы отдыхают на трезвую голову, но бывает, что затариваются солидным количеством спиртного. Все зависит от компании.

Компания, которая накануне с криками «Идем на таран!» едва не потопила резиновую лодку с супружеской парой, с вечера была во хмелю – уверяет пострадавшая Алена Снежина. О случившемся она рассказала в социальных сетях, в группе «Ревизорро Красноярск».

Вот что она пишет (орфография исправлена):

«14 июля мы с моим мужем сплавлялись по реке Мане. Приблизительно в 10:00 – 10:15 часов увидели плывущий на нас плот. Никаких сигналов не подавая, он начал нас таранить в прямом смысле этого слова. Мы отплывали, но он специально плыл на нас. Те, кто на нем находился, кричали «Идем на таран» и при этом смеялись! Это все происходило на глубине, обойти плот нас мог и справа и слева. Но им было смешно. И они протаранили лодку».

Резиновая лодка была повреждена. Фото: "Ревизорро Красноярск"

Видимо, плот задел резиновую лодку и порвал ее. Риска утонуть у Алены и ее супруга не было, река в том месте неглубокая, это видно по фото. Но до поселка Манского было 7 километров. И супругам пришлось бы идти пешком по берегу. Но мир не без добрых людей, помогли пострадавшим.

Однако у второй стороны есть своя версия на случившееся. Вот ответ одного из организаторов путешествия:

«Вы много чего не договариваете. Мана опустилась из-за того, что жара, а дождей не было. Кругом были мели, когда мы к вам подплывали. Мы шли на холостых, потому что было мелко и мы не могли дать газу (маленькие камни могли забиться в двигателе). Да, туристы кричали «На таран». Надеюсь, вы понимаете, что они там все «в дрова».

По словам молодого человека, им на Мане часто попадаются разные лодки, но все они отплывают в сторону. Потому что туристы на них понимают: тяжелому плоту маневрировать на самом деле непросто. Что мешало супругам немного отгрести в сторону, как это сделали другие? Или хотя бы попытаться оттолкнуться от плота рукой?

Чем завершится история, пока неизвестно. Но некоторые подписчики соцсети советуют пострадавшим супругам написать в транспортную прокуратуру. Но большинство все-таки пеняют: кто легче и маневреннее, тот и должен уступить дорогу – хотя бы из принципа самосохранения.