Вот такая жареха! В Красноярском крае небывалый урожай грибов

Обычно грибы по осени считают. И это для любого грибника практически аксиома. Но собирать их можно едва ли не с середины лета, а некоторые виды и с самого начала. Тем более, в этом году урожай грибов прост небывалый, и красноярцы уже во всю делятся снимками полных корзин, ведер, багажников машин. Здесь тебе и маслята, и белые грибы, и подберезовики – в общем, есть, где душе разгуляться. Да и грибочки в этом году – одно загляденье – на вид упругие, аккуратные. Так и просятся на стол.

Красота грибная в Замятино! Фото: соцсети

- В сторону аэропорта отъехали, буквально несколько километров от Красноярска, там лесок есть приметный, - делится своей добычей красноярка Тамара Дивнова. – 15 минут с мужем и дочерью собирали – 3 ведра, как с куста! Прямо много в этом году грибов – и на жареху, и на засол, и на икру грибную хватит. Друзья говорят полный багажник маслят набрали – в общем, в этом году грибов завались.

Урожай грибов Фото: соцсети

Это, конечно, не последний заход по грибы, которые делает семья в этом году. Говорят, все только начинается: вот грузди пойдут – обязательно еще несколько вылазок сделают. Для груздей пока рановато, говорит эксперт по садово-огородному хозяйству, ведущая рубрики «Вот такая петрушка» на Радио-КП Тетя Таня Кудряшова.

- Мало кто знает, но первые белые грибы, например, появляются на цвет черемухи. Так что сейчас самый сезон для них. Для грибов самое важное – разница ночной и дневной температуры и количество влаги. Если и того, и другого достаточно, то и грибов будет много. Для груздей, подосиновиков и рыжиков пока рановато, а вот маслятам, белым грибам и подберезовикам – самый срок. Хотя единичные экземпляры рыжиков, думаю, уже можно встретить.

В районе аэропорта под Красноярском россыпи грибов Фото: соцсети

Ориентиры для поиска грибов, говорит тетя Таня, самые простые: есть сосны – значит, есть маслята, смешанный лес – белые грибы (боровики бывают сосновые, еловые, березовые). Кроме того, у грибов, как правило, три волны «урожайности» в сезоне. Последняя (осенью) самая рясная. Вот уж осенью-то грибников от леса, как говорится, за уши не оттащишь. А что? Так и есть. Раз уже в середине лета машинами из леса вывозим.