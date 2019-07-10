Кто сказал «мяу»: попугай в Красноярске «втайне» от хозяев выучил кошачий язык

«Привет, Саша», - с этих слов теперь начинают каждое свое утро сотрудники ветеринарной клиники и зоогостиницы «Лимпопо» в Красноярске. У них оставили на две недели постояльца – александрийского попугая с ярко-зеленым оперением и довольно внушительным клювом (хозяева улетели в отпуск за границу). Птица это сама по себе говорящая. Саша тоже умеет говорить свое имя и какие-то простые слова: «Привет», «Хорошо».

А одним прекрасным утром, примерно после недели пребывания в гостинице, когда ему меняли воду и досыпали зерно, вдруг заорал: «мяяяу!!!».

Вот так да!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/719399" frameborder="0"></iframe> Красноярск: кто сказал «мяу»?.Видео: ветклиника Лимпопо

А дело простое: попугаев оставляют в гостинице не так часто, а вот кошек здесь полным-полно. Посиди-ка с такими соседками недельку. И человек замяукает.

Фото: предоставлено ветеринарной клиникой и зоогостиницей «Лимпопо»

- Послушайте, Саша очень правдоподобно мяукает! Всех нас, конечно, веселит, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск сотрудница ветклиники «Лимпопо» и показала снятое видео. - Пока не знаем только (смеется), как хозяева отнесутся к новому навыку птицы.

С тех пор клюв у Саши вообще не закрывается.

Только с перерывом на еду: то фундуком перекусить, то фруктами, то кормом специальным (а уже если винограду Саша навернет – считай, день удался). О чем он там болтает с кошками - неизвестно. Но то, что всей компании теперь не скучно, - это точно. (Пансион у попугая, к слову, выходит 300 рублей в сутки).