2019-07-10T12:55:35+03:00
Дом. Семья

Кто сказал «мяу»: попугай в Красноярске «втайне» от хозяев выучил кошачий язык

Все благодаря соседям в зоогостинице – ими оказались многочисленные кошки [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Саша целыми днями дразнит кошек и ест виноград и орехи. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой и зоогостиницей «Лимпопо»Саша целыми днями дразнит кошек и ест виноград и орехи. Фото: предоставлено ветеринарной клиникой и зоогостиницей «Лимпопо»
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«Привет, Саша», - с этих слов теперь начинают каждое свое утро сотрудники ветеринарной клиники и зоогостиницы «Лимпопо» в Красноярске. У них оставили на две недели постояльца – александрийского попугая с ярко-зеленым оперением и довольно внушительным клювом (хозяева улетели в отпуск за границу). Птица это сама по себе говорящая. Саша тоже умеет говорить свое имя и какие-то простые слова: «Привет», «Хорошо».

А одним прекрасным утром, примерно после недели пребывания в гостинице, когда ему меняли воду и досыпали зерно, вдруг заорал: «мяяяу!!!».

Вот так да!

Красноярск: кто сказал «мяу»?.Видео: ветклиника Лимпопо

А дело простое: попугаев оставляют в гостинице не так часто, а вот кошек здесь полным-полно. Посиди-ка с такими соседками недельку. И человек замяукает.

Фото: предоставлено ветеринарной клиникой и зоогостиницей «Лимпопо»

Фото: предоставлено ветеринарной клиникой и зоогостиницей «Лимпопо»

- Послушайте, Саша очень правдоподобно мяукает! Всех нас, конечно, веселит, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск сотрудница ветклиники «Лимпопо» и показала снятое видео. - Пока не знаем только (смеется), как хозяева отнесутся к новому навыку птицы.

С тех пор клюв у Саши вообще не закрывается.

Только с перерывом на еду: то фундуком перекусить, то фруктами, то кормом специальным (а уже если винограду Саша навернет – считай, день удался). О чем он там болтает с кошками - неизвестно. Но то, что всей компании теперь не скучно, - это точно. (Пансион у попугая, к слову, выходит 300 рублей в сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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