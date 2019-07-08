Михаил Шапран: Развитие частного здравоохранение пойдет на пользу всем

В каждой отрасли есть свои объединения. Эти организации помогают компаниям, работающим в отрасли решать вопросы, выстраивать диалоги с органами власти, а сотрудникам – отстаивать их права. В Красноярском крае, Бурятии и Хакасии интересы частных клиник представляет Союз медицинских организаций саморегулируемая организация «Медальянс». Председатель правления СРО Михаил Шапран рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, о том, на каком уровне находится в этих регионах коммерческая медицина, что мешает ей развиваться, и почему частные клиники почти не работают в системе ОМС.

Аудит и досудебные споры

Как говорит Михаил Шапран, изначально основной задачей «Медальянса» (создано объединение в 2013 году) была борьба с административными барьерами, стоящими перед частной медициной.

Михаил Шапран

Сегодня Союз решает вопросы развития коммерческого здравоохранения в территориях присутствия, а также оказывает различную помощь организациям, состоящим в нем. Специалисты «Медальянса» проводят аудит санитарно-эпидемиологического состояния клиник, контроля качества медицинской помощи, обеспечивают юридическое сопровождение клиник, сопровождение проверок, досудебное решение различных вопросов и т.д.

Кроме того, объединение организует образовательные программы для разных категорий сотрудников коммерческих медучреждений – от директоров до среднего медперсонала.

Одной из ключевых задач Союза также является взаимодействие с органами власти. Это выявление «пробелов» в нормативах, которые мешают развитию не только частной медицины, а здравоохранению в целом.

- Почему нам это делать проще и лучше? Главные врачи государственных больниц находятся в прямой подчиненности минздравам регионов, и им сложно что-то противопоставить системе. А мы можем это сделать, так как являемся независимой организацией, - комментирует Шапран.

Форум будет ежегодным

В октябре 2018 года «Медальнс» провел в Красноярске III Форум частных медицинских организаций Сибири. В нем приняли участие 113 руководителей и собственников частных клиник из разных регионов России. Поэтому форум решили проводить ежегодно (ранее его организовывали раз в три года).

- Ярким событием Форума стала благотворительная акция международного проекта «Unity». Красноярск - третий город в России, где прошел этот проект. Небольшая часть взноса каждого участника была направлена на то, чтобы специально для этого прилетевший космонавт Николай Тихонов и художники-арттерапевты, провели с пациентами красноярского центра охраны материнства и детства сеанс арт-терапии. Каждый из ребят с Н. Тихоновым нарисовал свою мечту на кусочке настоящего скафандра, который потом отправится в космос. За содействие проекту хочется поблагодарить заместителя председателя Правительства края А. В. Подкорытова и руководителя Центра охраны материнства и детства В. Н. Янина. Благодаря их помощи все было организовано на высочайшем уровне. А самое главное, что дети, которые на тот момент проходили лечение в больнице, смогли прикоснуться к мечте, - говорит Михаил Валентинович.

Помощь частной медицине – это поддержка бизнеса

Дискуссионная площадка форума состояла из двух частей. В первой, политической, прозвучали исключительно содержательные выступления руководителя Красноярского УФАС В. М. Захарова и Росздравнадзора Е. В. Деген. ФАС также представил доклад о состоянии конкуренции в здравоохранении. Участники высказывались о большой практической значимости и высокой актуальности выступлений. Как говорит Шапран, работа с этими двумя ведомствами выстроена на высоком уровне и очень конструктивна.

- К сожалению, от краевого Минздрава никто форум не посетил. Хочется надеяться на то, что в текущем году это будет исправлено. Нужно понимать: почти 50% трудоспособного населения за медпомощью обращается в частные клиники. Поэтому, если министерству это интересно, то стоило бы обращать больше внимания на подобные мероприятия, - уверен председатель правления СРО «Медальянс».

Михаил Шапран

Как говорит Михаил Валентинович, сектор частной медицины в Красноярском крае развит еще недостаточно хорошо. Особенно, если сравнивать краевой центр с остальными городами-миллионниками.

- Не думаю, что это связано с высоко эффективной помощью в медицине государственного сектора. Скорее всего, здесь причина в неких особенностях развития малого бизнеса в регионе. «Медальянс» будет не только защищать, но и развивать частную медицину. Ситуация с поддержкой бизнеса начала улучшаться с приходом на пост Губернатора края А. В. Усса. Например, в проведении Форума и ряде других вопросов мы получаем серьезное содействие от Агентства развития бизнеса Красноярского края и лично руководителя А. С. Граматунова. Сейчас АРБ грамотно выстраивает свою работу, она, безусловно, будет результативной и, на мой взгляд, функции агентства должны быть расширены, - комментирует в Михаил Шапран.

В продолжение темы о бизнесе в общем, и о медицинском предпринимательстве в частности: чтобы начать собственное дело в медицине необходим управленец, который понимает нюансы отрасли. А таких, по мнению Михаила Шапрана, крайне мало. И это большая проблема для Красноярска и для Зауралья в целом.

И именно этой теме была посвящена вторая часть форума. Там обсуждали вопросы грамотного менеджмента частной медицинской организации.

Почему буксует работа частных клиник в ОМС?

Чтобы частная медицина в Красноярске развивалась, необходимо стратегически выполнять хотя бы те установки, которые даны на федеральном уровне.

Например, давно была утверждена дорожная карта по развитию конкуренции, в которой прописан KPI: в 2018 году 10% средств из фонда ОМС должно направиться в частное здравоохранение. На деле негосударственным клиникам отдано не более 2%. Сегодня самому главному человеку, пациенту, нужно, чтоб частные клиники работали в ОМС. А что мы видим на деле? Если в 2018 году в Красноярском крае помощь оказывали по ОМС 29 частных организации, то в 2019 готовы оказывать 82, а на деле оказывает 21. Налицо снижение интереса частной медицины к ОМС. Самый развитый рыночный сектор, стоматология, представлен лишь 1 клиникой.

И это задача власти: выработать такие правила игры, чтобы те, кто вошел в систему ОМС, хотели оставаться там, и им было комфортно там работать, - говорит Михаил Шапран. Применительно к системе ОМС мы оцениваем работу руководства Минздрава и Фонда ОМС Красноярского края как крайне неудовлетворительную. За все эти годы они так и не смогли настроить систему ОМС на интересы человека. А ведь «Медальянс», Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата неоднократно предлагали разработать на примере стоматологии нормальную модель, где были бы и конкуренция, и право выбора пациента. Почему от этого предложения отмахнулись? А кричащий вопрос с травмпунктами! Многочасовые очереди, жалобы, плохие условия… При этом частные травмпункты готовы работать в ОМС, если будет прозрачность и порядок.

Еще один негативный опыт, который был внедрен в системе ОМС Красноярского края, - торги. Красноярский край, наверное, единственный регион, где медуслугами торгуют на аукционах. В итоге, цена на услугу падает на 50-70%. И качество услуги, соответственно, падает тоже. Как следствие: страдает пациент. Парадокс в том, что в отличие от других отраслей, в тарифе ОМС не заложена рентабельность. При этом именно цена тарифа является стартовой на аукционе. И власти соглашаются с тем, что цена падает. То есть власти либо сознательно идут на низкокачественные услуги, либо расчет тарифов повсеместно не верен, тарифы не оправданно «раздуты» и там есть за счет чего падать в 2 и более раз. Но тогда возникают вопросы как рассчитывают тарифы и как по ним работают? Кто отвечает за их расчет? В любом случае можно смело сказать, что с введением торгов, система ОМС в регионе ликвидирована. А куда же идут сэкономленные в ходе торгов средства? Это мое предположение, но они не остаются в больницах, а возвращаются в Фонд ОМС.

И в итоге выгодоприобретателем во всей этой истории остается не пациент, не медучреждение, а фонд ОМС, который отчитывается о своем профиците. Хотелось бы подсчитать объем премий, которые получают чиновники профицитного фонда!

Здравоохранение слишком зарегламентировано

Как говорит Михаил Валентинович, серьезная проблема жесткая «зарегламентированность» здравоохранения. У нас есть нормы, которых нет зачастую ни в одной стране. Всегда и везде лицензировались минимальные требования. Сейчас же действуют так называемые порядки оснащения, в которых прописано, какое конкретно оборудование в кабинете должно быть. Хотя, возможно, все это не потребуется для ведения практики. Вот нам поступают пока не официальные сигналы из Республики Бурятия. Если верно, что чиновники Росздравнадзора требуют в перевязочной не кушетку, а операционный стол, в консультативном кабинете уролога наборы для операции, и, апофеоз всего, в палате пробуждения пациента после наркоза наличие наркозного аппарата, то какова настоящая цель таких требований? По необходимости СРО будет сопровождать все проверки наших членов в Республике Бурятия.

- Требования по оснащению имеют явно избыточный характер, они не коррелируются с потребностями клиник, - говорит Михаил Шапран.

Будет лучше пациенту

От развития частной медицины в любом случае выгоду получит пациент. Ведь таким образом клиники будут бороться за потребителя медпомощи, повышать качество и снижать стоимость услуг. Именно поэтому в грамотной интеграции частной медицины в систему здравоохранения, помощи в этом, снятии существующих барьеров должны быть заинтересованы власти всех уровней.