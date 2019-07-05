Сто подлинников Шишкина, космическая выставка, фотогалерея диких животных: куда сходить на выходные в Красноярске

В ближайшие выходные, помимо типичных выходных мероприятий, проводятся тематические программы, связанные с приближающимися праздниками или с интересными датами. Для наших читателей мы составили список мест, которые могут подойти для воскресного отдыха.

- На острове Татышев 6 июля, в субботу, пройдет танцевальная фитнес-программа от фитнес-центра NRGym, начало в 14:00. А в 16:00 начнется урок детской хореографии. В воскресенье 7 июля в 20:00 фитнес-центр приглашает заняться йогой.

- МВДЦ «Сибирь» в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00 часов - «Иван Шишкин. Одинокие леса». На мультимедийной выставке гости смогут не только полюбоваться свыше сотней подлинников картин великого русского живописца, но и узнать о драме жизни Шишкина, погрузиться в его историю. Сценарий, повествующий о жизни художника, был проработан совместно с ведущими искусствоведами Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника. Выставка «Иван Шишкин. Одинокие леса» работает в Красноярске с 17 июня до 21 июля в МВДЦ «Сибирь», сеансы проходят с 10:00 и до 21:00 часов. Вопросы можно задать по телефону (391) 200-44-00.

Выставка "Материнство в дикой природе". Фото: официальный сайт Амурского областного краеведческого музея

- Музей ракетно-космической техники СибГУ (бывший СибГАУ) проводит выставку, связанную с космонавтикой. Музей включает в себя 2 зала: зал ракетно-космической техники и зал пилотируемой космонавтики. Гости смогут узнать 55-летнюю историю космонавтики и воочию увидеть некоторые детали ракет. Можно посетить планетарий и почувствовать себя центром Вселенной. Или изучить зенитную ракету В-750 и спутники, привезенные из воинских частей. Телефон для предварительной записи на экскурсии: 8-913-195-50-89. Для школьников вход бесплатный.

- Первая международная фотовыставка «Материнство в дикой природе» проходит 6 июля в музее «Площадь мира». В преддверии Дня любви, семьи и верности эта выставка хороший вариант для похода всей семьёй. На выставке представлены фотоработы, сделанные профессиональными фотографами-анималистами из разных стран мира. Начало выставки в 11:00, цена билета: 300 рублей, дети до 16 лет, студенты и пенсионеры – 200 рублей, дети до 5 лет – бесплатно. Вопросы по телефону: 212-46-63.