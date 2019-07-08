«Невеста чуть не утянула на дно»: тонущих на свадьбе молодоженов вытащил из воды спасатель

Тройной трагедией едва не обернулась свадьба пары из Хакасии. Празднуя «самый лучший день», молодожены решили искупаться и начали тонуть. Оба. Если бы не прапорщик внутренней службы Андрей Пахомов, случайно оказавшийся неподалеку, жених и невеста бы погибли.

Как оказалось, это был второй день свадьбы. Вечером 7 июля молодые с родными устроили пикник на берегу реки Абакан. Понятно, без алкоголя не обошлось. Разгоряченные, захотели окунуться в прохладную речку. На улице стояла 30-градусная жара. Никто и не подумал о сильном течении, о том, что невеста совсем не умеет плавать.

... Многие знают: когда тонешь – молчишь. Но увидев, что река унесла троих – жениха, невесту и одного из отцов – родные на берегу закричали от ужаса: «Кто-нибудь, помогите!».

Тот день у Андрея Пахомова (водителя абаканского пожарно-спасательного гарнизона) был выходным. Мужчина вместе с кем-то из родных спускал на воду лодку в районе Речпорта. Когда услышал вопли, отреагировал мгновенно – кинулся в реку. Вместе с ним поплыл на помощь его родственник и кто-то из прохожих.

Невеста едва не утянула на дно спасающего ее мужчину.Фото: Мария ЛЕНЦ

Сначала приблизился к девушке, позже расскажет Андрей. Но она была вне себя, билась в воде. Совсем себя не контролировала, за все хваталась. Первым сдался незнакомый парень. Поняв, что сил больше нет, повернул к берегу. Андрей же попытался убедить девушку не паниковать. Они рядом, помогут. Но все было бесполезно. Невеста чуть не утянула на дно.

И только когда совсем обессилела, ее удалось подхватить и вытащить на берег. Все это время жених держался на воде. Но, когда до берега оставалось несколько метров, тоже ослабел: «Не могу больше грести – помогите!».

Пахомов (который тоже не двужильный) вернулся и за ним. Благо с берега им подали длинную палку. Ухватившись за нее, кое-как выбрались… Но, увы, без жертв не обошлось. Отца одного из молодых все-таки забрала река, мужчина утонул.

- Однажды мне уже доводилось спасать человека на воде, - поделился Андрей Пахомов. – Правда, это было в озере, и он сопротивлялся. Поэтому сначала пришлось утихомирить, а после грести к берегу. На реке еще тяжелее – приходится бороться и с течением, и с тонущим человеком. Нужно очень много сил.

У него хватило - справился. Спасибо, Андрей!