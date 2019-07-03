Снимаемся, как звезды

Какая девушка не мечтает стать похожей на фотомодель?! И пусть в обыденной жизни этого не случается, но зато летом на пляже у моря или бассейна любая может сделать такие снимки для соцсетей, что все позавидуют. А мы подскажем вам, как выбрать правильную позу.

Прогулка по берегу

Одна из самых любимых поз у тех, кто, как и Полина Гагарина, любит романтику. Подтянулись, подобрались, приподнялись слегка на цыпочки. Если на песке стоять на пальцах тяжело, тогда опуститесь на всю ступню. Главное - никакого напряжения в вашей осанке. Плечи расправили, руки отпустили в свободное парение - и от бедра, от бедра. Должно сложиться впечатление, что вы едва касаетесь земли. Голову можно слегка опустить вниз, но не забывайте про предательскую складку в виде второго подбородка.

Поза для тех, кто, как и Полина Гагарина, любит романтику. Фото: личный Инстаграм

Стоим красиво

Главное в такой позе - сделать акцент на талии, ногах, шее. Выпрямитесь, приподнимитесь немного на мысочки, одну коленку чуть согните - и вот уже ноги кажутся длиннее, а фигура - изящнее. Опустите одну руку на бедро или непринужденно поднимите вверх. Поправьте прическу, поиграйте волосами: руки нужно занять. Подбородок слегка вверх, голову немного в сторону - великолепно.

Анфиса Чехова удачно выбрала и позу, и купальник. Темный цвет - дополнительный балл к стройности и в случае, если хочется немного сгладить формы. И еще один выигрышный бонус - задний фон, в котором преобладают два цвета, голубой и белый.

Анфиса Чехова удачно выбрала и позу, и купальник. Фото: личный Инстаграм Анфисы Чеховой

Поза русалочки

Позу русалочки, которая выныривает из бассейна, пытаются сделать многие. Но получается она далеко не у всех. Посмотрите на фото Наташи Ионовой: собралась, изящно изогнулась, подтянулась, улыбнулась, оперлась руками на борт бассейна - и вместе с тем держится непринужденно. Все потому, что бассейн мелкий и она твердо стоит на ногах. Выныривая с глубины, вам придется напрячься - и все усилия будут написаны у вас на лице. Вывод: для такой позы нужен подходящий водоем.

Наташа Ионова изящно изогнулась, потянулась... Фото: личный Инстаграм

Фото в пол-оборота

Любимая поза тех, кто хочет похвастаться упругими ягодицами. Их можно зрительно увеличить или уменьшить. Важную роль в этом играет и форма купальника: в более откровенном попа кажется больше. Посмотрите, как позирует Регина Тодоренко. Живот подтягиваем, спину чуть выгибаем назад, плечи расправляем, подбородок приподнимаем. Хотите подчеркнуть талию - положите на нее руку. Ногу со стороны фотокамеры чуть вытяните вперед, приподнимитесь на мысочки. Одну руку вверх, к волосам. Готовы? Тогда плавно поворачиваемся к камере на угол 30 - 40 градусов.

Одну руку приподняли, другую вытянули, как Регина Тодоренко. Фото: личный Инстаграм

Сидим на песке

Преимущество такой позы - можно делать снимки со всех трех сторон и почти под любым градусом. Недостаток - у вас в любом случае появятся складочки на животе (что поделать, это анатомическая особенность). Если у вас лишние килограммы, откажитесь от нее вообще. Но стройняшкам, как модель и дизайнер Оксана Самойлова, нечего бояться: складочки завуалировать просто. Слегка откиньтесь назад, обопритесь на руки или локти. Расправьте плечи. Одну ногу вытянули, другую слегка согнули в колене. Мысочки в тонусе, но не тяните пальцы в одну линию, вы ведь не балерина. Смотрите вперед, набок, вдаль - куда угодно.

Таким стройняшкам, как Оксана Самойлова, нечего бояться складочек. Фото: личный Инстаграм

Лежим у бассейна

Варианта два - либо на спине, либо на боку. Но чтобы фотография получилась идеальной, нужно выполнить несколько условий. Растянитесь как следует, чтобы не было ни единой складочки ни на купальнике, ни на теле. Нельзя вместе вытягивать ноги - согните одну, как Наталья Водянова. Или обе, но под разным углом. Мыски вытяните. С руками тоже все просто: подоприте голову или положите одну на живот, поиграйте с длинными волосами. Если лежите на боку, то приподнимитесь на локте и расправьте плечи. Можно отвести руку в сторону и опустить в воду кончики пальцев. А вот бокал с коктейлем в руке - это уже не в тренде, забудьте о нем. И вообще не стоит перегружать кадр лишними предметами.

Согните ногу, как Наталья Водянова. Фото: личный Инстиграм

Весело и непринужденно

Выдавать всегда только идеальные модельные позы – красиво, но скучно. Их ведь можно повторить десятки раз. Особую ценность имеют уникальные кадры, когда фотограф поймает вас врасплох. Например, в компании с животными, как это сделала Ксения Бородина. Два слона составили ей компанию, при этом телеведущая оказалась на переднем плане.

Можете импровизировать в одиночку, поиграть с песком, поймать ветер, зачерпнуть ладонью воду, сделать танцевальное движение, как в вальсе. Кстати, даже если в такой момент появится какая-то ненужная складка, ее никто не заметит. Главное правило – не делать резких движений, чтобы снимок получился четким. И не застывать на месте. Экспериментируйте, девушки, ведь неудачные кадры можно тут же удалить, а удачные вызовут позитивные эмоции.

Ксения Бородина сделала веселый и непринужденный снимок с животными. Фото: личный Инстаграм

Правила удачных снимков: Уберите из кадра лишних людей

' Выберите купальник, который вам подходит. Изучите свой тип тела, посоветуйтесь со стилистами. Неправильный цвет и фасон купальника могут испортить даже идеальную фигуру.

' Тщательно выбирайте место для съемки: в кадр не должны попасть посторонние люди и объекты. Идеальным фоном станут песок, море, камни, красивые здания, деревья.

' Никогда не фотографируйтесь крупным планом снизу и крупным планом сверху - от этого ваши ноги будут выглядеть короткими. Не втягивайте голову в плечи, чтобы не было второго подбородка.

' Освещение играет важную роль. Сделайте пробный кадр и убедись, что на лице нет жестких теней от солнца, особенно под глазами. Подходящее время для съемки - утром до 11 часов и вечером после 18.

' Залог успеха любого снимка - осанка. Независимо от позы нельзя сутулиться, выпячивать живот, горбиться.

' Если вы не уверены в себе, перед походом на фотосессию потренируйтесь. Между прочим, Мэрилин Монро часами репетировала удачные позы перед зеркалом. Зато потом ее снимки покорили весь мир.