2019-07-09T10:27:27+03:00
Происшествия

При обгоне на трассе маршрутка разбилась о КАМАЗ: пострадали 9 пассажиров

Водителю грозит до 2,5 лет [фото]
Ася ЖУКОВА
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При обгоне на трассе маршрутка разбилась о КАМАЗ: пострадали 9 пассажиров. Фото: пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.При обгоне на трассе маршрутка разбилась о КАМАЗ: пострадали 9 пассажиров. Фото: пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.
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Жесткое ДТП случилось на трассе в Назаровском районе Красноярского края вечером в понедельник, 8 июля. Маршрутка, выскочившая на встречную полосу, чтобы обогнать КАМАЗ, врезалась в него и улетела в кювет, пострадали девять пассажиров, рассказали в пресс-службе ГИБДД России по региону.

Все произошло неподалеку от поселка Сохновка. В салоне 599-го автобуса Peugeot, ехавшего из Красноярска в Шарыпово, находились 13 пассажиров. На 45-м километре трассы перед ним оказался грузовик. Водитель маршрутки решил пойти на обгон. И в этот момент КАМАЗ начал поворачивать налево, на АЗС.

Из 13 пассажиров уцелели четверо. Фото: соцсети.

Из 13 пассажиров уцелели четверо. Фото: соцсети.

После страшного удара Peugeot вылетел в кювет. Благо не перевернулся, тем не менее сразу девять пассажиров получили травмы. По данным портала «Назарово онлайн», у одного – перелом лодыжки, у остальных – ушибы, синяки, ссадины, порезы от расколовшегося при ударе стекла. Людей осмотрели врачи, ложиться в больницу все отказались, будут лечиться дома. Пассажиров, которые уцелели, отправили на попутных автобусах. Водители, говорят, отделались испугом.

- Это было очень жутко, - делится одна из пассажирок. – Как теперь ездить на автобусах? При одной мысли накатывает страх!

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД.

- В отношении водителя автобуса составлены административные материалы за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, - подчеркивают они. - За них предусмотрена ответственность до 2,5 лет лишения права управления транспортными средствами. Пострадавшие граждане получат полную компенсацию по страховке автоперевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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