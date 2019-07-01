«Каждый год одно и то же»: ливнем затопило улицы Красноярска
Накануне в Красноярске, около 21.00, прошла гроза и сильный, хоть и короткий, ливень. И вот - городские улицы вновь затоплены. Причем это не просто лужи - настоящее море, жалуются красноярцы, которые полночи потратили, вызволяя с затопленных городских магистралей свои машины.
После дождя. Красноярск.Видео: ЧП-Красноярск
Видео и фото эвакуации появилось в соцсетях сразу же после дождя. В пабликах горожане обсуждали непростую ситуацию, которая сложилась на Караульной, 2-й Брянской, Калинина, 78-й Добровольческой бригады, Чернышевского. Здесь образовались гигантские лужи. Некоторые машины оказались в воде по капот, в салонах вода...
Провал грунта на Белинского.Видео: Мария ЛЕНЦ
- Каждый год одно и то же! - возмущенные пользователи, отмечают, что проблемные улицы знают в городе все: - Нафига лезут-то туда на низких «тазах»?!
Машины в прямом смысле слова плывут Фото: соцсети
- В этом видео прекрасно все: и ежегодный летний потоп в Красноярске, и плывущая Приора, и китайский «Хуавей» с «алиэкспресс»...
Обвал грунта на БелинскогоФото: Мария ЛЕНЦ
Это не все повреждения, которые нанес ливень. На Белинского обвалился грунт - часть тротуара ушла под землю, а ограждение теперь держится, как говорится, на честном слове. На правом берегу Енисея также подтоплены улицы. В администрации пока официально не комментируют, сколько техники выходило на улицы. А главное - когда будет решена проблема с сезонными подтоплениями в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU