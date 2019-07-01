«Каждый год одно и то же»: ливнем затопило улицы Красноярска

Накануне в Красноярске, около 21.00, прошла гроза и сильный, хоть и короткий, ливень. И вот - городские улицы вновь затоплены. Причем это не просто лужи - настоящее море, жалуются красноярцы, которые полночи потратили, вызволяя с затопленных городских магистралей свои машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/717617" frameborder="0"></iframe> После дождя. Красноярск.Видео: ЧП-Красноярск

Видео и фото эвакуации появилось в соцсетях сразу же после дождя. В пабликах горожане обсуждали непростую ситуацию, которая сложилась на Караульной, 2-й Брянской, Калинина, 78-й Добровольческой бригады, Чернышевского. Здесь образовались гигантские лужи. Некоторые машины оказались в воде по капот, в салонах вода...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/717616" frameborder="0"></iframe> Провал грунта на Белинского.Видео: Мария ЛЕНЦ

- Каждый год одно и то же! - возмущенные пользователи, отмечают, что проблемные улицы знают в городе все: - Нафига лезут-то туда на низких «тазах»?!

Машины в прямом смысле слова плывут Фото: соцсети

- В этом видео прекрасно все: и ежегодный летний потоп в Красноярске, и плывущая Приора, и китайский «Хуавей» с «алиэкспресс»...

Обвал грунта на БелинскогоФото: Мария ЛЕНЦ

Это не все повреждения, которые нанес ливень. На Белинского обвалился грунт - часть тротуара ушла под землю, а ограждение теперь держится, как говорится, на честном слове. На правом берегу Енисея также подтоплены улицы. В администрации пока официально не комментируют, сколько техники выходило на улицы. А главное - когда будет решена проблема с сезонными подтоплениями в городе.