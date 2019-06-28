В Красноярске кот приземлился с балкона 9 этажа на крышу дорогой иномарки и остался жив

Слабонервным и любителям котеек лучше это видео не смотреть. Появилось оно накануне в паблике «ЧП-Красноярск». Автор – молодой человек, которому накануне с неба свалился «сюрприз» в виде полосатого домашнего кота. Он рассказал, что в 8:20 утра услышал хлопок и сразу же сработала сигнализация.

В Красноярске кот выпал с балкона 9 этажа на крышу дорогой иномарки и остался жив.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

Молодой человек выбежал на улицу из подъезда и увидел такую картину: на крыше его автомобиля, припаркованного у стены девятиэтажки, солидная вмятина. А у дверей подъезда, сжавшись в комок, сидит кот и громко мяукает от боли. Перед ним даже лужица крови набежала. Наверняка пытался смотреть на мир с балкона, не удержался и рухнул вниз. Красноярец предполагает, что выпал с самого верхнего, 9-го этажа. Удивительно, что жив остался. Наверняка, если бы не машина, для него все могло бы закончиться печально.

Владелец иномарки написал заявление в полицию о порче имущества на владельца кота. Однако в беде животное не оставил – отвез его к ветеринару, потом сообщил: «Кот жив и здоров, в больничке побывал, отделался выпавшим зубом и сильным испугом! Лежит, ждет хозяина!»

Владельцам животного от пользователей паблика досталось немало критики: всегда надо помнить, что если в доме живет кот, его как магнитом будет тянуть к окну или балкону – это его природа. Рано или поздно он может выпасть с любого этажа. Нужно помнить об этом, ставить москитную сетку или не оставлять окна открытыми.

К информации владельцев «летающего» кота, приземлившегося на крышу иномарки: если они не захотят его теперь забрать из клиники, желающие приютить и любить животное уже есть.