Прогноз на июль-2019 в Красноярске: без жары, но с грозами

В последний день июня Красноярск «поплыл». Из-за сильного ливня с грозой, а кое-где и с градом затопило несколько улиц. Машины двигались по капот в воде. А каким будет июль? Об этом в ходе традиционной пресс-конференции рассказали главный синоптик красноярского гидрометцентра Владимир Еремин и замруководителя ГУ МЧС по краю Валерий Терешков.

Резких перепадов не будет

Как оказалось, самой прохладной выдастся первая неделя июля. Она будет пасмурной, дождливой, возможно, с грозами. Днем ожидается в среднем +25, ночью +15.

Ближе к концу недели, 4 июля, немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до отметки +28 (в светлое время суток) и +17,+18 (соответственно, в темное). Резких погодных колебаний не предвидится.

Что касается долгосрочного прогноза, красноярцев ждет классический среднестатистический июль, говорит Владимир Еремин:

- Традиционно на нашей территории этот месяц считается самым теплым и влажным в году. На этот раз так оно и будет. Длительных периодов жары не обещаем. Хотя, конечно, в отдельные дни до +30. Осадки тоже будут, но не слишком много. Средняя температура июля – +25, очень комфортная.

Еще одна особенность июля-2019: если в центральных и южных районах будет относительно прохладно, то на север (в Эвенкию) придет настоящая жара, до +35 градусов. Вот такой погодный парадокс.

За костер в лесу штраф до миллиона

А как насчет рисков чрезвычайных ситуаций на июль? О них предупредил красноярцев заместитель руководителя главного управления МЧС по Валерий Терешков.

- В течение месяца в Красноярске местами вероятны локальные ливневые осадки с грозами, - отметил он. – Наподобие тех, что мы наблюдали с воскресенья на понедельник, 1 июля. Поэтому нужно быть готовыми. Во время грозы проявите максимальную осторожность, не прячьтесь под деревьями или легкими конструкциями, не ставьте под ними автомобили.

Но это еще не все. В июле установится довольно теплая погода. Поэтому не исключено обострение ситуации с лесными пожарами в Богучанском, Мотыгинском, Кежемском районах и Эвенкии.

В МЧС напоминают: в крае действует особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разжигание костров, работы с огнем в лесу. Нарушителям грозит серьезное наказание. Штраф для физлиц - до 5 тысяч рублей, для юридических – от 400 тысяч до миллиона!

- Если обстановка будет ухудшаться, в лесах введут режим ЧС, санкции станут еще жестче, - говорит Валерий Терешков. – Могут объявить полный запрет на посещение лесов. Если будет 4-5 класс пожарной опасности, возможен запрет и на проход в заповедник «Столбы». Выставят кордоны, организуют дежурства, допуска не будет.

Заметили змей

Какой июль без отдыха на пляже? Кстати, у нас разрешенных 27, а запрещенных все 33.

- Тем не менее ни один водоем в Красноярске и крае не прошел экспертизу санэпиднадзора! – подчеркивает Валерий Терешков. – То есть отдыхать на пляжах можно, а купаться нельзя. Тем более что негативный опыт в этом году уже есть. В результате купания в озере Песчанка несколько человек подхватили кожные заболевания. Или на той же Абаканской протоке зафиксировано превышение по количеству болезнетворных бактерий в 7 раз. И не только там.

На озерах Хакасии обстановка гораздо здоровее. Да и вода там уже +18…+21 градус, тогда как у нас +14. Купайся, сколько хочешь! Да и вода чистая, это показали пробы.

Пляжи пока не проверили, а бассейны - пожалуйста!Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот любителям экстремальных видов спорта спасатели напоминают: власти Хакасии запретили кататься на озерах на гидроциклах и маломерных скоростных судах.

И последнее. Советы для тех, кто планирует отправиться в поход. Не поленитесь, зарегистрируйтесь в МЧС (сейчас много заблудившихся).

Кроме того, в тайге есть вероятность столкнуться с представителями дикой природы, делится Валерий Терешков. В этом сезоне медведи выходили восемь раз только на дачи! Потому что их прикормили люди.

К тому же в окрестностях Красноярска появились змеи: гадюки, щитомордники. Первыми они на человека не нападут, только защищают себя. Поэтому в лесу стоит быть особенно внимательным и осторожным.