День молодежи в Красноярске-2019: куда сходить, что посмотреть

Сегодня, 27 июня, в России отмечается День молодежи. Кстати, очень символично, что этот праздник проходит летом, в самое яркое и позитивное время года. Как отмечает его красноярская молодежь? Можно просто собраться с друзьями в кафе или выехать за город с палатками в турпоход. Можно закатить дачную вечеринку, а можно устроить культурное пати в театр или на выставку. Выбор огромный. «КП» подскажет несколько из возможных вариантов по интересам.

Начнем с главного – администрация города приготовила молодым красноярцам (и не только молодым – добро пожаловать всем!) большую культурную программу на набережной Енисея:

- 18.00 на главной сцене набережной начнется концертная программа и розыгрыш призов. Перед зрителями выступят лучшие молодёжные музыкальные вокалисты и коллективы. Каждый гость праздника сможет испытать удачу в розыгрыше призов от партнеров праздника и выиграть сертификаты на доставку еды, билеты в парк чудес или зоопарк.

- В 19.30 там же пройдёт Кубок главы города по КВН. Команды представят свою программу в конкурсе «Визитка». На сцене в совсем нешуточной борьбе сразятся команды КВН «Сила Края» (СибГУ им. академика М.Ф. Решетнёва); «Азия чикас» (СФУ); «Поколение» (КрасГАУ); «Ищем себя» (СФУ); «#02» (Сибирский юридический институт МВД России); «Тайм-аут» (Лицей №8). Команда-победитель получит кубок из рук мэра Сергея Ерёмина.

- А уже в 20.45 красноярские команды КВН сменит специальный гость праздника – команда Высшей лиги «Сборная Забайкальского края» (Чита).

- В 22.00 начнётся дискотека под открытым небом под зажигательные сеты красноярских ди-джеев.

Для активной молодежи кафе и ночные клубы устраивают вечеринки. Например в RockJazz Café в 20:00 начнется дискотека. Вход на вечеринку бесплатный. Гостей вечеринки ждет музыка в стиле джаз и рок.

Другой вариант: если вы не любитель громкой музыки, но обожаете петь, для вас откроется Караоке Day в TheModsbar. Начало в 20 часов. Напитки, закуски, песни и танцы. Вход бесплатный. Кстати, заведение проведет командное певческое соревнование, а победители получат в качестве денежного приза сумму с несколькими нулями. Заинтересовало?

Эстетов классической музыки приглашает Татышев-парк, с 19 часов там играет Красноярский академический симфонический оркестр. Оркестр на траве порадует слушателей такими произведениями как увертюра «Кармен», музыкой Моцарта и другими.

Информация для молодых любителей театральных развлечений: сегодня в Драматическом театре имени А.С.Пушкина премьера драмы в 2-х актах «Август: Графство Осейдж». Стоимость билета – от 150 до 1000 рублей. За постановку драмы отвечают Марат Гацалов, Вера Макаренко, Елена Турчанинова, Илья Пашин, Сергей Невский и многие другие известные в красноярским мире театра люди. Обещают: драма захватит зрителя продуманным сюжетом.

Если вы из числа любителей звезд (тех, которые светят с небосклона), увидеть их можно в Музее-усадьбе Юдина. Планетарий в «Юдинке» начинается в 19 и в 19:30. Звездное небо, планеты Солнечной системы, Млечный путь и тайна десятой планеты. Цена вопроса – всего 100 рублей, но впечатлений будет много. Подсказываем: хороший вариант для романтического свидания.