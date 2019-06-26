Как красноярским студентам «стартовать» на производстве?

Престиж вуза – это не только знаменитые профессора и славная история учебного заведения. Сейчас выше ценится возможность найти работу. Процент трудоустройства выпускников – один из ключевых показателей при выборе будущей специальности и потому для вуза очень важно наладить сотрудничество с надежным партнером-работодателем. Впрочем, на этой дороге с двусторонним движением четко видны и интересы работодателя, он снимает «сливки», поскольку имеет возможность выбрать лучших, проверить их в деле и только потом предложить постоянную работу.

Как это работает в реалиях Красноярска, можно увидеть на примере Сибирского федерального университета и компании "Норникель".

Предприятия компании «Норникель» из тех немногих, что не просто берут студентов на практику, а делают это на самых выгодных для ребят условиях. И для этого около 15 лет назад была разработана специальная программа «Профессиональный старт», которая в этом году начинается на предприятиях Заполярного филиала с 1 июля. Участники программы проходят практику в реальных производственных условиях, получают квалификацию по рабочей профессии и опыт работы на современном технологическом оборудовании.

В этом году в ней примут участие около 300 студентов из высших учебных заведений Норильска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Читы и других городов.

В их числе и студенты Сибирского федерального университета, из Института горного дела, геологии и геотехнологий и Института цветных металлов.

- Мы сотрудничаем с "Норникелем" по программе «Профессиональный старт» давно, начинали с 16 студентов, сейчас ежегодно отправляем 75 человек и плюс стройотряд 60 – это студенты 2 курса, которые параллельно с работой проходят первичную адаптационную практику, - рассказывает зам. директора Института горного дела, геологии и геотехнологий Евгений Малиновский. - Отбор студентов 3-5 курсов идет через анкетирование и личное собеседование. Специалисты "Норникеля" приезжают в феврале большой командой и сами выбирают тех, кто им подходит. Прошедшие отбор получают индивидуальное приглашении и направление на медкомиссию, и только потом едут на практику. У каждого студента есть наставник, индивидуальные задания, возможность участия в программе по отбору лидеров – практика очень насыщенная и серьезная, и если практикант хорошо себя показывает, ему предлагают контракт на постоянную работу после окончания института. И почти все соглашаются.

- А студенты охотно участвуют в программе «Профессиональный старт»?

- У них конкурс! "Норникель" предлагает очень привлекательные условия, - говорит Евгений Геннадьевич. - Компания оплачивает проезд, проживание в гостинице, лечебно-профилактическое питание, обучает рабочим профессиям и дает возможность закрепить теоретические знания на рабочих местах. У студентов официальное трудоустройство, стаж и зарплата. Понятно, что каждый хочет понравиться и получить приглашение на постоянную работу.

Студенты 4 курса СФУ Роман Рогачев и Владимир Мамлеев такие контракты уже получили. В этом году ребята отправятся в Норильск уже не впервые, а после окончания института уедут туда на постоянную работу, и сегодня мы узнаем у них, что нужно сделать для того, что попасть в число избранных.

- Моя специальность – подземная разработка месторождений и "Норникель" для меня – лучшая компания в России, поэтому я, конечно, хотел попасть в программу «Профессиональный старт», - рассказывает студент 4 курса Института горного дела, геологии и геотехнологий Владимир Мамлеев. – Конкурс в других вузах огромный, по 20-30 человек на место, повезло, что наш институт сотрудничает с "Норникелем" и для нас конкурс немного меньше. Выбирают по анкете, а уже на практике нужно хорошо себя показать. И не только на работе, но и через участие в различных проектах. У меня уже есть контракт на постоянную работу, в Норильске предоставят жилье, работа интересная, зарплата хорошая, большой соцпакет, 10 лет подземного стажа дают право на льготную пенсию, причем, за время производственных практик в институте у меня уже будет полгода.

Кстати, Владимир и Роман из одного поселка Краснокаменск Курагинского района, поселка горняков. Профессию выбирали осознанно, учатся почти на отлично.

- Участников программы отбирают руководители рудников и они в первую очередь смотрят на показатели в учебе, но не только. Очень важен важно показать, что эта работа тебе действительно нужна, - считает студент 4 курса Института горного дела, геологии и геотехнологий Роман Рогачев, который поедет на практику уже во второй раз и уже получил контракт на постоянную работу в "Норникеле". – Я поработал в прошлом году, нисколько не разочарован, условия хорошие, и много социальных проектов, например, деловая игра «Покорители Севера», в которой студенты из разных вузов решают реальные производственные проблемы, и это позволяет завести новые знакомства, что пригодится в будущем.

Кстати, в этом году деловая игра будет сфокусирована на изучении технологий бережливого производства, специфики проектного менеджмента и направлена на развитие востребованных в «Норникеле» профессиональных навыков - системного и комплексного взгляда на бизнес, умения управлять проектом и командой, находить нестандартные решения и аргументировать их эффективность.