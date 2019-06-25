2019-06-25T08:21:44+03:00
Общество

«Горе от ума»: министр образования Хакасии приписала авторство комедии Радищеву

... и объясняет это оговоркой [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Горе от ума»: министр образования Хакасии приписала авторство комедии Радищеву Фото: стопкадр с видео«Горе от ума»: министр образования Хакасии приписала авторство комедии Радищеву Фото: стопкадр с видео
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«Горе от ума» написал великий русский классик Александр Сергеевич Грибоедов – это, как «Отче наш», знает любой российский школьник. А министр образования Хакасии Лариса Гимазутина – то ли растерялась, то ли, и правда, не знает. Но факт остается фактом: авторство произведения она приписала другому не менее великому русскому классику – Александру Николаевичу Радищеву, автору «Путешествия из Петербурга в Москву». Все произошло несколько дней назад в прямом эфире местного телеканала «Абакан Сегодня». Журналист и блогер Алексей Кириченко вместе с Ларисой Гимазутиной обсуждали проблемы современного образования.

Министр образования Хакасии считает автором «Горе от ума» Радищева.Видео: ТНТ - Абакан

- На ваш взгляд, насколько актуальна русская литература сегодня, ведь многие слова из литературы 18 века детям не знакомы? – задает вопрос министру Кириченко. – А, кстати, Радищева проходят сейчас в школе?

- Да, - с запинкой отвечает министр, - «Горе от ума»… проходят.

В министерстве образования Хакасии «Комсомольской правде» - Красноярск пояснили, что министр просто оговорилась. Также считает и журналист Алексей Кириченко.

- Обычный мандраж прямого эфира, волнение сказалось, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Кириченко. – После эфира Лариса Николаевна даже сама сказала, что ошибка, конечно, непростительная. Но я думаю, это оговорка и даже специально не стал акцентировать на этом внимание. Иногда в эфир приходят тупые люди – ну, тупые, что с них взять. А тут – именно оговорка.

Оговорка или нет, но… как сказал великий русский классик Александр Грибоедов, «ах! злые языки страшнее пистолета». И министра критикуют. К слову, Лариса Гимазутина окончила Абаканский государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». Может, и это сыграло с ней дурную шутку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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