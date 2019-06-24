В красноярских школах откроются медицинские, полицейские, оборонно-спортивные классы

В городских школах начали формировать профильные, специализированные и корпоративные классы. Итак, изучаем список и выбираем!

Медицинские классы

в образовательном комплексе «Покровский», школах № 32, 144, 151, лицее № 9, гимназии № 4.

Полицейские классы

В школах № 5 и 19

Корпоративный класс «МЧС-ресурс»

В школе № 148

Класс технологического предпринимательства

В гимназии № 2

Инженерно-космическое направление

В школе № 133

Архитектурный класс

В школе № 6

Педагогические классы

В школе № 19 и лицее № 9

Класс для будущих журналистов

В школе № 4

Корпоративные классы железнодорожного транспорта

В лицее № 10 и школе № 32

Класс художественной гимнастики

В школе № 154

Финансовый класс

В лицее № 9

Базовый класс Высшей школы экономики

В гимназии № 4

Ветеринарный класс и «География выбора» для будущих геодезистов и картографов

В школе Самоопределения.

Бизнес-класс

В школе № 121 (впервые объявили о наборе)

Инженерно-радиотехническое направление

В школе № 32 открывается

Эстетический класс

В школе № 27

Оборонно-спортивный и индустриально-технологический классы

В школе № 34.

Также в новом учебном году на базе 19 школ будут работать более 70 специализированных классов математического, физико-математического, инженерно-технологического, естественно-научного направлений. Специализированные классы набираются в лицеях № 1, 2, 6, 7, 9, 11, гимназиях № 1, 4, 10, 13, школах № 7, 143, 144, 145, 151, образовательном комплексе «Покровский».

Всем желающим обучаться по особой программе нужно написать заявление на имя директора школы, приложить табель успеваемости или аттестат, а также представить результаты участия в олимпиадах, тематических конкурсах.