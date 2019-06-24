В красноярских школах откроются медицинские, полицейские, оборонно-спортивные классы
В городских школах начали формировать профильные, специализированные и корпоративные классы. Итак, изучаем список и выбираем!
Медицинские классы
в образовательном комплексе «Покровский», школах № 32, 144, 151, лицее № 9, гимназии № 4.
Полицейские классы
В школах № 5 и 19
Корпоративный класс «МЧС-ресурс»
В школе № 148
Класс технологического предпринимательства
В гимназии № 2
Инженерно-космическое направление
В школе № 133
Архитектурный класс
В школе № 6
Педагогические классы
В школе № 19 и лицее № 9
Класс для будущих журналистов
В школе № 4
Корпоративные классы железнодорожного транспорта
В лицее № 10 и школе № 32
Класс художественной гимнастики
В школе № 154
Финансовый класс
В лицее № 9
Базовый класс Высшей школы экономики
В гимназии № 4
Ветеринарный класс и «География выбора» для будущих геодезистов и картографов
В школе Самоопределения.
Бизнес-класс
В школе № 121 (впервые объявили о наборе)
Инженерно-радиотехническое направление
В школе № 32 открывается
Эстетический класс
В школе № 27
Оборонно-спортивный и индустриально-технологический классы
В школе № 34.
Также в новом учебном году на базе 19 школ будут работать более 70 специализированных классов математического, физико-математического, инженерно-технологического, естественно-научного направлений. Специализированные классы набираются в лицеях № 1, 2, 6, 7, 9, 11, гимназиях № 1, 4, 10, 13, школах № 7, 143, 144, 145, 151, образовательном комплексе «Покровский».
Всем желающим обучаться по особой программе нужно написать заявление на имя директора школы, приложить табель успеваемости или аттестат, а также представить результаты участия в олимпиадах, тематических конкурсах.
ИСТОЧНИК KP.RU