Помогать через границы: при участии «Норникеля» в Минске открылся Дом болельщиков команды России на II Европейских играх

Вторые Европейские игры, которые проходят с 21 по 30 июня в Беларуси, - грандиозное спортивное событие и для болельщиков, и для спортсменов. 4 000 атлетов из 50 стран мира разыграют здесь 200 комплектов медалей и лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио – заветная мечта для любого спортсмена. В самый первый день Игр свои двери для фанатов спорта высоких достижений со всего мира открыл Дом болельщиков команды России. Здесь все организовано в лучших традициях российского гостеприимства: можно будет увидеть российских звезд мирового спорта, получить заветный автограф или снимок, пообщаться с легендами - олимпийскими чемпионами разных лет. А на большом экране можно будет смотреть прямую трансляцию со спортивных площадок.

Торжественное открытие Дома болельщиков России Фото: пресс-служба компании «Норникель»

Конечно, такое большое спортивное событие никогда не обходится без надежного плеча партнеров - одним из них выступила компания «Норникель». Именно при поддержке «Норникеля» открыт в Минске Дом болельщиков России. К слову, компанию с Олимпийским комитетом России объединяет давняя дружба: «Норникель» поддерживает все самые значимые спортивные проекты в стране. И не только те, что направлены на развитие олимпийского движения, но и те, цель которых - пропаганда здорового образа жизни. И в этом смысле «Нормникель» - очень ценный партнер с богатым опытом организации и проведения таких масштабных и успешных проектов, как Всемирная зимняя универсиада в Красноярске.

Гостей Дома болельщиков России тепло приветствовали министр спорта Павел Колобков, глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков, исполняющий обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко и статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков. Они торжественно разрезали красную ленточку, дав старт работе Дома.

На открытии Дома болельщиков можно было узнать о том, как «Норникель» поддерживает спортивные проекты в РоссииФото: пресс-служба компании «Норникель»

- Спорт и здоровый образ жизни лежат в основе нашей социальной политики, – сказал Дмитрий Пристансков. – Инвестиции в спорт – это инвестиции в здоровое поколение, в наше будущее, более того, занятия спортом формируют лидерские качества. Мы вкладываем деньги не только в спорт высших достижений. Его не будет, если не будет массового спорта, именно поэтому мы осуществляем колоссальные инвестиции и в спортивную инфраструктуру.

На открытии Дома болельщиков можно было узнать много интересного не только том, как именно компания поддерживает спорт высоких достижений, но и о производственной деятельности «Норникеля». А в «медиакубе» компании болельщики могут принять участие в профессиональном тестировании, определяющем спортивную подготовку человека. После прохождения специального тестирования человеку высылают расшифровку его показателей, а результаты заносят в общий рейтинг.

- Для нас большая честь видеть всех в Доме болельщиков команды России. Желаю нам стать свидетелями ярких и бескомпромиссных поединков на этих Играх – вторых по значимости после Олимпиады. Уверен, что Минск и Беларусь проведут соревнования на высочайшем уровне, - заявил на открытии Дома болельщиков глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

ИНТЕРЕСНО

На Еропейских играх в Минске уникальная Олимпийская коллекция главы «Норникеля» Владимира Потанина. Около 400 реликвий всех Олимпиад (начиная с первых Игр в Афинах-1896 и заканчивая Пхенчханом-2018) выставлены для широкой аудитории в городской ратуше Минска. Здесь настоящие артефакты: золотые, серебряные, бронзовые и памятные медали, факелы, дипломы призеров, почетные знаки, кубки, статуэтки и горны Олимпиад разных лет. Впервые фанаты спорта увидели их в Москве в год пятилетия Сочинский олимпиады. Экспонаты интересны и с художественной точки зрения и с исторической.

- Я приветствую идею путешествия коллекции по всей планете, ведь это еще один повод вспомнить о людях, которые ковали мировую спортивную историю, – подчеркнул Владимир Потанин.

Экспозиция проработает в Белорусской столице до 31 июня. Затем она будет представлена во время летних Олимпийских игр в Токио (2020), XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине (2022), XXXIII летних Олимпийских игр в Париже (2024).