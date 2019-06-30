«Топит кладбище и дачи»: вслед за Иркутской областью в Красноярский край пришла большая вода

Вслед за Иркутской областью начало топить Красноярский край. Прямо сейчас из берегов выходит река Кан, наводнение началось в Канске, рассказывают очевидцы.

Вода прибывает. Фото: ЧП - Канск.

Пока причин для паники нет. Фото: ЧП - Канск.

- По состоянию на 14 часов подтоплений жилых домов в Канске нет, - заверил руководитель управления по делам ГО и ЧС Владимир Орлов.- Вместе с тем подтоплено 56 придомовых и 40 дачных участков. Общее количество людей, проживающих в этой зоне, 264 человека, из них 27 детей.

Что пишут в соцсетях местные жители?

Людям горе, гусям радость. Большая вода в Канске.

- Топит кладбище в районе Красной Иланки, где Спасский храм.

Подмывает могилы. Фото: ЧП - Канск.

- Под воду уходит Кедровая, у самой речки.

- На первой остановке в Черемушках еще несколько сантиметров, и поплыли.

- На Стариково дачи затопили.

- Плавают наши грядки, а тут мы картошку посадили – тоже под водой.

Плавают наши грядки. .

На грядках стоит вода. Фото: ЧП - Канск.

Рассвет, улица Энергетиков, район педколледжа… Люди называют все новые адреса. Выкладывают фото и видео, на которых вода продолжает прибывать.

Район педколледжа. Фото: ЧП - Канск.

Напуганные стихией люди эвакуируются, добавляют в городском управлении ГО и ЧС. Однако вскоре выяснилось: это ошибка. К эвакуации здесь готовы, но пока она не требуется, пояснили в пресс-службе регионального главка:

Топит огороды. Фото: ЧП - Канск.

- Действительно, подтоплены несколько придомовых территорий (огородов!) у жилых домов острова Восточный Канского района. Вместе с тем местное население постоянно предупреждается об уровне воды. В местах, где есть опасность подтопления дождевыми водами домов, эвакуации нет. Видимо, кто-то из людей решил выехать из своих домов самостоятельно – на всякий случай.

Если что, к эвакуации готовы. Фото: ЧП - Канск.

Спасатели держат все под контролем. На месте работает опергруппа главка и местного пожарно-спасательного гарнизона. Если обстановка ухудшится, людей оповестят немедленно. И при необходимости будет организована эвакуация.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В Канске полицейские обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зоне паводка. Сотрудники МО МВД России «Канский» в усиленном режиме осуществляют несение дежурства по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения в районе острова «Восточный», частного сектора в поселке Красный Огородник, дачных комплексов в поселках Строителей и Мясокомбината, оказавшихся в зоне подтопления.

Наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, а также мобильные группы из числа участковых уполномоченных полиции и сотрудников других подразделений ведомства организовывают с населением профилактические беседы о грамотных действиях в случае осложнения ситуации и возникновения угрозы жизни, здоровья. Призывают людей быть готовыми к эвакуации. Особое внимание полицейские уделяют многодетным семьям, одиноким и пожилым гражданам, инвалидам.

Через средства громкоговорящего устройства госавтоинспекторы продолжают проводить среди горожан разъяснительную работу по объезду опасных мест и незамедлительному информированию полиции о правонарушениях в районах половодья. Кроме того на подтопленных участках проезжей части экипажи ДПС регулируют движение транспортного потока во избежание аварий или иных происшествий.

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