Красноярцы почтили память павших в Великой Отечественной минутой молчания

День памяти и скорби в Красноярске отметили возложением венков и цветов к Вечному огню у Мемориала Победы. Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе правительства края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/716100" frameborder="0"></iframe> Акция, посвященная Дню памяти и скорби.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Дань памяти павшим воинам Великой Отечественной пришли отдать представители правительства региона, депутаты, члены краевых ветеранских организаций, военные, силовики, студенты, школьники и простые красноярцы. Минута молчания и троекратный залп ружей прозвучали в честь павших. Памятные акции проходят в городе де один день Накануне сотрудники МВД края приняли участие во Всероссийской акции приняли участие во Всероссийской акции «Завтра была война…» - тоже у Мемориала победы.

- Сотрудники ОВД вспомнили своих коллег, ушедших на фронт – более 3,5 тысяч милиционеров сменили свою форму на гимнастерки. Они принимали участие в крупных оборонительных и наступательных операциях, внеся достойный вклад в общенародную борьбу с захватчиками, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Добавим, что, по официальным данным, из Красноярского края во время Великой Отечественной были призваны на фронт 455 тысяч человек. 168 тысяч погибли на полях сражений с фашизмом.