Фестиваль «МИР Сибири»-2019 в Шушенском: полная программа

Фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» проводится в посёлке Шушенское (Красноярский край) уже 16 год! Публикуем полную программу фестиваля «МИР Сибири»-2019.

Фестиваль каждый год старается удивить своих гостей необычными и интересными мастер-классами, концертами и ярмарками. В этом году программа фестиваля не заставит гостей скучать с 05:00 утра и до 02:00 ночи. Множество новых локаций, групп, мероприятий - всё это ждёт гостей фестиваля «МИР Сибири».

Программа фестиваля «МИР Сибири»-2019

День первый – 12 июля, пятница

В 05:00 на Обрядовой поляне пройдёт йога на рассвете

С 08:00-09:00 будет проходить оздоровительная практика. Йога. Савита Хариш (Индия). Проходить мероприятие будет всё так же на Обрядовой поляне.

С 09:00-10:00 будет проходить оздоровительная практика. Йога для детей, на Обрядовой поляне.

10:00-11:00 – Театр «Папьемашенники» (Санкт- Петербург), Обрядовая поляна.

С 11:00-12:00 Мастер-класс по северным танцам (Якутия), Обрядовая поляна.

12:00-15:00 Мастер-классы номинантов музыкального конкурса, Обрядовая поляна.

15:00-16:00 Мастер-класс члена жюри Сергея Старостина (Москва), Обрядовая поляна.

16:00-17:00 Хороводно-игровая программа от коллектива «ХаМелион» (Красноярский край), Обрядовая поляна.

17:00-19:00 Мастер-классы номинантов музыкального конкурса. Обрядовая поляна

С 18:00 до 20:20 Концертно-конкурсные выступления номинантов конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА», Главная сцена.

19:00-21:00 Мастер-класс по игре на африканских барабанах «Ритмы народов МИРА» (Студия ритма «Джем», Красноярск)

20:20-21:00- Торжественное открытие, Главная сцена.

21:00-22:00 Открытие фестиваля на главной сцене, Обрядовая поляна.

21:10-21:50 Этно-рок группа «АРГЫМАК» (Башкортостан), Главная сцена.

22:00-22:50 Специальный проект фестиваля. Сергей Старостин (Москва), Альбина Дегтярёва (Якутия), ЛаФрей Ски (Нью-Йорк) и «SHUNGITE» (Красноярск), Главная сцена.

22:00-23:00 Мастер-класс по индийским танцам (Индия), Обрядовая сцена.

23:00-23:50 Фолк-фьюжн группа «Speed Garavan» (Алжир, Тунис, Франция), Главная сцена.

23:00-00:00 Выступление группы-участника, Обрядовая поляна.

00:00-01:00 Электро фолк-фьюжн группа «KOSMONAVTY» (Армения, Россия, Швейцария), Главная сцена.

00:00-02:00 работа локации «Этнокиноклуб», Обрядовая поляна.

День второй – 13 июля, суббоа

05:00 – Йога на рассвете, Обрядовая поляна.

С 08:00-09:00 Оздоровительная практика. Йога. Савита Хариш (Индия), на Обрядовой поляне.

С 09:00-10:00 будет проходить оздоровительная практика. Йога для детей, на Обрядовой поляне.

10:00-11:00 – Театр «Папьемашенники» (Санкт-Петербург), Обрядовая поляна.

С 11:00-12:00 Мастер-класс по северным танцам (Якутия), Обрядовая поляна.

12:00-15:00 Мастер-классы номинантов музыкального конкурса, Обрядовая поляна.

15:00-16:00 Мастер-класс члена жюри Альбины Дегтярёвой (Якутия), Обрядовая поляна.

16:00-19:00 Мастер-классы номинантов музыкального конкурса, Обрядовая поляна.

19:00-20:00 Мастер-класс по индийским танцам (Индия), Обрядовая поляна.

20:00-21:00 Выступление группы-участника, Обрядовая поляна.

21:00-21:50 Группа «Co kun Karademir» (Турция), Главная сцена.

21:00-22:00 Северные сказы (Старостин), Обрядовая поляна.

22:00-22:50 Фолк-рак группа «Altan Urag» (Монголия), Главная сцена.

22:00-00:00 Выступление и мастер-класс коллектива «Свободные барабанщики» (Красноярск), Обрядовая поляна.

23:00-00:00 Певица Morgane Ji (Франция), Главная сцена.

00:00-02:00 Работа площадки «Этнокиноклуб», Обрядовая поляна.

00:10-01:00 DJ, Главная сцена.

День третий - 14 июля, воскресенье

С 08:00-09:00 Оздоровительная практика. Йога. Савита Хариш (Индия), на Обрядовой поляне.

С 09:00-10:00 Оздоровительная практика. Йога для детей, на Обрядовой поляне.

10:00-11:00 – Театр «Папьемашенники» (Санкт- Петербург), Обрядовая поляна.

11:00-16:00 Мастер-классы номинантов музыкального конкурса, Обрядовая поляна.

15:00-17:00 Концертно-конкурсные выступления номинантов конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА», Главная сцена.

16:00-17:00 Мастер-класс по северным танцам (Якутия), Обрядовая поляна.

17:00-20:30 Мастер-классы номинантов музыкального конкурса, Обрядовая поляна.

19:00-21:30 Гала-концерт и церемония награждения номинантов конкурсов на присуждение этномузыкальной и мастеровой премии «МИРА», Главная сцена.

20:30-21:30 Мастер-класс по индийским танцам (Индия), Обрядовая сцена.

21:00-23:00 Джем-сейшн барабанщики японские + свободные барабанщики + «Джем», Обрядовая поляна.

21:45-22:30 Этно-рок группа «Ят-Ха» (Тыва), Главная сцена.

22:45-23:45 Этно-джаз-фанк группа «Quarter to Africa» (Израиль), Главная сцена.