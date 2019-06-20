Как в Красноярске оформить ипотеку за один день

Объемы выдачи ипотечных кредитов в России и в Красноярском крае в частности, постоянно растут. Это говорит и о благоприятной экономической ситуации в стране, и о том, что спектр банковских розничных услуг становится шире, а предложения более выгодными.

Альфа-Банк открыл Центр ипотечного кредитования в Красноярске, задача которого - максимально упростить и ускорить процесс получения ипотечного кредита.

Альфа-Банк открыл свой первый ипотечный центр в Сибири. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 52. Здесь также расположены банкоматы, с функциями внесения и приема наличных денежных средств. Фото: Альфа-Банк

В Центре ипотечный кредит одобряют за сутки, а все вопросы для клиента решаются в режиме «одного окна». Популярен у клиентов специально разработанный Альфа-Банком новый цифровой сервис –личный кабинет заемщика: подать заявку и оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту клиент может дистанционно. Уже сейчас до 40% заявок поступают в Альфа-Банк онлайн. В ближайшей перспективе банк планирует войти в пятерку лидеров в крае по выдаче жилищных займов.

Фото: Альфа-Банк

Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов:

- Сегодня клиенту требуется порядка трех месяцев на оформление всех необходимых документов. Мы планируем снизить этот срок до двух-трех дней: от момента принятия решения о получении ипотеки и обращения в банк до непосредственно подписания кредитного договора. Наше преимущество – это мощная технологическая платформа и сильная команда. Покупатель жилья берет ипотеку на годы, и ему важно иметь дело с технологичным и удобным банком, который будет внимателен к деталям, удобен и понятен в своих сервисах, а также обеспечит высокую скорость оформления сделки.

Артем Иванов, директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка. Фото: Альфа-Банк

ПОДСЧЕТ

Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банке можно по ставке от 9,79% годовых.

На покупку готового — от 9,99 %.

В рамках программ рефинансирования клиентам доступны кредиты по ставке от 9,99% годовых (предложение действительно до 30 июня). Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

КОНКРЕТНО

Где находится Центр ипотечного кредитования:

Красноярск, ул. Дубровинского, д. 52. Здесь также расположены банкоматы, с функциями внесения и приема наличных денежных средств.