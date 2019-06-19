2019-06-19T10:28:34+03:00
Происшествия

«Малыш линяет»: хозяйка отказалась от кота, потому что постелила ковролин

Такие и родных в приют сдадут, если интерьер портить будут, возмутились соцсети [фото]
Ася ЖУКОВА
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Я что, хуже ковролина?! Фото: Виктория, соцсети.Я что, хуже ковролина?! Фото: Виктория, соцсети.
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В Красноярске хозяйка отказалась кота, променяв его на ковролин. Эту, прямо скажем, нетривиальную историю рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск зоозащитница Виктория:

- Персею всего год, не кот, а подарок. Ласковый, любит гладить хозяина лапкой. Воспитанный (приучен к лотку), породистый. Даже не думал, что с ним может приключиться такое. Хозяйка уехала в отпуск, а пока ее не было, в квартире сделали ремонт, постелили ковролин. И, вернувшись, женщина обнаружила: непорядок, кот линяет!

Когда надоело убирать шерсть, решила: лучше избавиться от кота. Не ковролин же снимать. Так бедняга и попал к Виктории.

Котика любили, но недолго. Пока не постелили ковролин. ! Фото: Виктория, соцсети.

Котика любили, но недолго. Пока не постелили ковролин. ! Фото: Виктория, соцсети.

- Когда рассказала о нем в соцсетях, столько было звонков! – делится девушка. – Откликнулись десятки человек, многие готовы были забрать кота себе. И сегодня мы едем на «смотрины». Семья хорошая: ответственные родители, дети взрослые. Так что, надеюсь, уживутся. Чтобы малыш не попал к «разведенцам», отдаем с условием – кастрировать. Очень хочется, чтобы Персей нашел настоящий дом!

МНЕНИЯ

В соцсетях бывших хозяев Персея не поняли. Вот что пишут пользователи:

- Вот это чудо, котик линяет...

- Зачем отдавать кота из-за ковролина?! Животное нужно просто постригать регулярно!

- Детей тоже не заводите! Они на ковролин могут написать, а ещё пролить сок, извозюкать красками и нечаянно уронить мороженку.

- Они и родителей потом отдадут в приют, а то интерьер портить будут?

- У меня тоже ковролин и персидская кошка! Ну, ничего, как-то уживаемся.

А вы что думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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