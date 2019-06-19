Фестиваль «Зеленый» в Красноярске 29-30 июня 2019 года: программа праздника
29 и 30 июня 2019 года с 12:00 до 21:00 на острове Татышев пройдет фестиваль «Зелёный». У праздника юбилей! «Зелёный» уже в 10 раз организовывает и проводит медиагруппа «Прима».
В честь юбилея организаторы построят на «Зелёном» 10-метровую десятку. И любой желающий сможет сфотографироваться в огромном ноле.
В сравнении с фестивалем прошлого года , в этому году планируется много нововведений:
1. Кубок КВН;
2. Красочный забег (краски);
3. Сцена юмора (Stand up);
4. 10 фестивальных городков;
5. Слайм-лаборатория;
6. Олимпийский день;
7. Ток-шоу от «Примы»;
8. Титульные бои ММА.
Пять золотых правил фестиваля остаются неизменными. Гостям всё так же нельзя приносить с собой алкоголь, нельзя оставлять после себя мусор, надо приходить всей семьёй с пледом, а чтобы не терять время на поиск парковки, лучше приезжать на велосипеде, автобусе, такси.
Вход на праздник бесплатный, как и в прошлом году он продлится два дня с 12:00 до 21:00 29 и 30 июня. На входе и у волонтёров имеется карта проведения фестиваля. Любой желающий, благодаря карте с лёгкостью сможет найти дорогу на «Фудкорт» или на любую другую зону. Так же организаторы гарантируют, что фестиваль состоится при любой погоде. Организаторы советуют брать с собой зонт, на случай дождливого дня. Так же без изменения останется и красочный забег. Каждые 15 мин с 12:00 участников фестиваля будут поливать краской и водой, будут так же присутствовать палатки с сухими красками разных цветов и оттенков.
ИСТОЧНИК KP.RU