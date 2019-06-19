2019-06-19T07:49:40+03:00
Общество

Фестиваль «Зеленый» в Красноярске 29-30 июня 2019 года: программа праздника

Фестиваль «Зеленый» в 2019 году в Красноярске пройдет в десятый раз
Дарья КАНАКИНА
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Фестиваль «Зеленый» в Красноярске пройдет 29-30 июня 2019 годаФестиваль «Зеленый» в Красноярске пройдет 29-30 июня 2019 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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29 и 30 июня 2019 года с 12:00 до 21:00 на острове Татышев пройдет фестиваль «Зелёный». У праздника юбилей! «Зелёный» уже в 10 раз организовывает и проводит медиагруппа «Прима».

В честь юбилея организаторы построят на «Зелёном» 10-метровую десятку. И любой желающий сможет сфотографироваться в огромном ноле.

В сравнении с фестивалем прошлого года , в этому году планируется много нововведений:

1. Кубок КВН;

2. Красочный забег (краски);

3. Сцена юмора (Stand up);

4. 10 фестивальных городков;

5. Слайм-лаборатория;

6. Олимпийский день;

7. Ток-шоу от «Примы»;

8. Титульные бои ММА.

Пять золотых правил фестиваля остаются неизменными. Гостям всё так же нельзя приносить с собой алкоголь, нельзя оставлять после себя мусор, надо приходить всей семьёй с пледом, а чтобы не терять время на поиск парковки, лучше приезжать на велосипеде, автобусе, такси.

Вход на праздник бесплатный, как и в прошлом году он продлится два дня с 12:00 до 21:00 29 и 30 июня. На входе и у волонтёров имеется карта проведения фестиваля. Любой желающий, благодаря карте с лёгкостью сможет найти дорогу на «Фудкорт» или на любую другую зону. Так же организаторы гарантируют, что фестиваль состоится при любой погоде. Организаторы советуют брать с собой зонт, на случай дождливого дня. Так же без изменения останется и красочный забег. Каждые 15 мин с 12:00 участников фестиваля будут поливать краской и водой, будут так же присутствовать палатки с сухими красками разных цветов и оттенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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