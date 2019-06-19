С чем красноярцы обращаются к Путину

На «Прямую линию» с президентом страны Владимиром Путиным продолжают поступать обращения. Напомним, она пройдет 20 июня. На официальном сайте, где принимают и публикуют обращения, несколько разделов: жилье и коммунальное обслуживание; здравоохранение, медицина, спорт, личное. О чем пишут и рассказывают главе государства?

О «космических» хищениях

Вот, к примеру, несколько обращений из отдельно взятого региона, Красноярского края. В некоторых из них речь идет про истории, прозвучавшие на всю страну.

Дочь Татьяны Давыденко просит Путина о помощи.

«Защитите нашу семью», - попросила дочь главы счетной палаты Красноярского края Мария. Напомним, Татьяна Давыденко дала разоблачительное интервью столичному журналисту Андрею Караулову о космических, иначе не скажешь, хищениях и других преступлениях в лесной отрасли. В ответ получила громкий скандал и обвинения в предвзятости: ведь ее дочь, та самая Мария, получала ежегодно миллионы из бюджетных денег, имея монополию в тушении лесных пожаров. А недавно этого дохода лишилась, когда пожары, условно скажем, поделили на несколько фирм.

- Я считаю, только благодаря интервью Андрею Караулову моя мама сейчас жива, - заявляет Мария. - Но давление, дискредитация и угрозы продолжаются. Я боюсь за жизнь и здоровье мамы, я боюсь за нашу семью. Владимир Владимирович, Вы единственный, кто может нам сейчас помочь. Я прошу вас, защитите нашу семью!

Остались без крова

А у простых людей – свои заботы. В Дивногорске многодетным семьям еще семь лет назад выделили 209 участков на строительство жилья.

Выделили честно, но не совсем: построить на них, оказалось, ничего нельзя - нет коммуникаций, электричества, дорог.

Обра.

- Обращаемся к Вам как к последней инстанции, которая может нам помочь, - говорят дивногорцы. - Многие семьи не могут начать строительство и проживать в уже построенных домах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Кстати, некоторым семьям вообще отказывают в разрешении на строительство, объясняя это тем, что выделенные участки находятся в санитарно-защитной зоне. Зачем же тогда выделяли? Собственники участков дошли уже до губернатора, но бесполезно. Остается надеяться, как всегда в таких случаях, на президента.

«Жду справедливости»

А вот еще совершенно другой, но не менее резонансный сюжет. Депутат городского Совета Красноярска Аркадий Волков, осужденный на 7 лет строгого режима по обвинению во взятке и мошенничестве, попросил помощи у Путина. Кстати, приговор Волкову удивил, без преувеличения, всех. В чем заключалось его преступление? По его просьбе на одно из предприятий города фиктивно устроили двоих сотрудников, которые на самом деле трудились в проекте депутата «Машина добрых дел», - помогали нуждающимся. Ущерб в виде зарплаты двум этим людям составил 700 000. Рублей, не долларов.

Аркадий Волков рассказывает свою версию событий. Фото: 7 канал .

- Судом установлено, что корыстной цели обогащения в организации службы не было. Из средств оплаты работников мной не было взято ни рубля, - утверждает экс-депутат. - Красноярцы тепло отнеслись к проявлению такой нестандартной помощи. В итоге следствие ко мне применило сценический образ главного красноярского гангстера-вымогателя! Владимир Владимирович, прошу Вас помочь мне добиться справедливого судебного решения без опасений быть наказанным еще более жестоко!

Аркадий ВолковФото: Мария ЛЕНЦ

Обращаются полторы тысячи семей

… А вот просьба, подобных которой наверняка будет много из всех регионов страны, - обманутые дольщики. В Красноярске одно из самых громких дел – по фирме «Реставрация». Обманувший больше 1300 человек директор компании Николай Коваленко преспокойно живет на шикарной вилле в Италии, хотя объявлен в международный розыск.

Обращение к Путину дольщиков Реставрации.Обращение, снятое отчаявшимися дольщиками к прямой линии с Президентом РФ В.В. Путиным - 2019

- Уважаемый Владимир Владимирович, с экранов телевизоров мы видим Ваши указания – на дострой долгостроев. Однако красноярские власти Ваши поручения игнорирует и саботирует. С момента банкротства «Реставрации» прошло уже полгода. Однако источники финансирования достройки наших домов не определены. Для того чтобы власти о нас помнили, мы вынуждены проводить одиночные пикеты… Уважаемый Владимир Владимирович! К Вам обращаются полторы тысячи семей Красноярского края, граждан России. Помогите нам достроить наши дома!