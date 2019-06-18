2019-06-18T11:33:03+03:00
Дом. Семья

Пес на инвалидной коляске учится ходить и ищет хозяев

Бублик выжил после огнестрельного ранения, на днях его выписывают из клиники в Красноярске. Но пока в никуда
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото группы vk.com/mordashciФото группы vk.com/mordashci
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«Мы никогда не забудем то морозное октябрьское утро, когда пёс с пулей в позвоночнике и полным желудком инородных тел выполз к нам просить помощи. Весь в ранах, ссадинах и безумно напуганный, он карабкался на своих двух лапах по пустырю к волонтеру, который как всегда приехал кормить местных собак. Мы не смогли пройти мимо и отказать щенку, который так борется за свою жизнь», - историю спасения дворняги от верной смерти рассказали на своих страничках в социальных сетях активисты красноярской организации помощи бездомным животным «Мордашки».

Пес Бублик.

Похоже, в собаку стреляли ради забавы. Назвали найденыша Бублик. В прошлом - несколько операций, в том числе извлечение пули из позвоночника, курс реабилитации в московской клинике, в настоящем – инвалидная коляска, в будущем – надежда, что Бублик все же сможет ходить самостоятельно.

Волонтеры пишут: «Бублик - собака с очень тяжёлой судьбой, которую искалечил человек. Искалечил и оставил умирать, а он выжил несмотря ни на что! Выжил и вышел просить помощи! Помощи у людей! И мы не прошли мимо Волонтеры нашей группы уже не представляют, как бы было без Бублика, ведь так много всего с ним связано! Такой огромный путь проделан!»

Фото группы vk.com/mordashci

Фото группы vk.com/mordashci

Когда искалеченную собаку подобрали, было непонятно, сможет ли она выжить. Но хорошие новости не заставили себя ждать: вот он уже подтягивает к себе лапки, пытается сидеть и несколько секунд может стоять сам, а вот он стал набирать вес и даже расти! Он ведь еще совсем маленький! Позади 5 операций, курс реабилитации. Да, он передвигается на инвалидной коляске, но характер остался прежним, пес жизнерадостный, доверчивый, любящий людей. Он не понимает, что с ним произошло и что с ним не так.

В субботу, 15 июня, Бублика выписали из клиники, но идти ему некуда. Пес-инвалид нуждается в особенной заботе и пока находится на передержке.

Впереди еще один важный и ответственный период- это поиск дома. Волонтеры пишут про своего питомца: «Он очень классный и это не передать словами!!! Ему очень нравится гулять».

Фото группы vk.com/mordashci

Фото группы vk.com/mordashci

Конечно, этой собаке, которой так не повезло в жизни, нужен дом. И пока его нет, на содержание Бублика нужны деньги. За проживание, корм, лекарства.

Люди, которые не жалеют времени и эмоций, нуждаются в поддержке и будут рады любой посильной сумме.

Карта Сбербанка для сбора средств 4817 7600 7177 7290, она привязана к телефону 8 (913) 838-33-98, сделайте пометку «Бублик»

ИСТОЧНИК KP.RU

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