Красноярцы перешли на «цифру»: куда обращаться, если телевизор «не показывает»?

О сложностях и достижениях, о новшествах, которые ощутили жители региона на радио «Комсомольская правда» (107,1 FM) мы поговорили с заместителем губернатора Красноярского края Василием Нелюбиным.

- Красноярск переход коснулся немного. Давным-давно у большинства горожан есть выделенный интернет, кабельное ТВ и в течение нескольких уже была возможность смотреть в HD качестве и ультра HD. А Как обстоят дела в крае с переходом на «цифру»?

- Переход на цифру коснулся всех жителей края, в том числе и красноярцев. Сейчас даже на небольшом экране довольно хорошая картинка. И в этом смысле одно из очевидных совершенно преимуществ цифрового телевидения. Картинка лучше, сигнал стабильнее, там просто нет таких понятий, как «снег». Сигнал или есть, или нет. Тестовое цифровое начало работать вещание с 2011-2012 года. Мне кажется, край был подготовлен. Конечно, были люди, которые ждали до последнего. Есть проблемные территории, где либо никто не живет, либо живут староверы, либо коренные, малочисленные народы Севера. В этих территориях нельзя принимать сигнал на антенну.

- Какое это количество людей?

- Около 40 тысяч домовладений. В процентах - около 6-7% . Там нужно ставить спутниковые антенны. И когда мы осенью проводили тотальное обследование, то выяснили, что где-то около 30-40% антенн жители уже подготовили. В некоторых территориях если аналог отключится, то у людей вообще ничего не будет показывать. Поэтому было принято решение депутатами Законодательного собрания края поддержать эту идею, мы сохранили до конца года вещание канала «Енисей». Поэтому даже если каналы все пропадут, по крайней мере, какой-то переходный период человек сможет смотреть программы канала «Енисей». С осени прошлого года органы местного самоуправления собирали с людей заявки. Дело в том, что если населённый пункт достаточно далеко, а сам комплект стоит 4500 руб, но надо его доставить, и привезти специалиста, чтобы он настроил. Поэтому во многие деревни завозили сразу 10-15 заявок. Человек даёт транспорт, органы из района самоуправления едут туда настраивать. Есть районы, например, Норильский, Курагинский, где большая часть населённых пунктов, из-за сложного рельефа местности так же пользуются «тарелками». У нас ещё осенью был заключен договор со всеми операторами спутникового телевидения.

ВАЖНО!

Существует федеральная и региональная горячая линия, - по ним можно позвонить, сообщить свой адрес, сказать, к примеру, «я приобрёл приставку и не могу настроить». Волонтёры в течение одного-двух дней должны прийти и помочь все сделать.

Региональная горячая линия – 8-800-300-64-40

Федеральная горячая линия – 8-800-200-20-02

КСТАТИ

С 2019 года жители края и всей России могут бесплатно смотреть в отличном качестве 20 обязательных общедоступных телеканалов в цифровом качестве: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» и три радиоканала: Вести ФМ, Маяк и Радио России. Красноярские зрители получат возможность принимать еще 10 телеканалов: СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «Муз ТВ».