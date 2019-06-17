На носочки, плечи – прямо, изогнуться в талии: 6 удачных поз для фотосессии в купальнике

Впереди самые жаркие дни лета, и в социальных сетях уже появляются фотографии с пляжей, озер и открытых бассейнов. Фото в купальнике – это не селфи, и ваша подруга наверняка вручит вам телефон с просьбой: «поснимай меня красиво!». Но как это сделать? Показываем - вместе с моделью Софией Дунай и ее молодым человеком Владимиром Малиновым.

ПОЗА СИДЯ

Следите, чтобы девушка держала спину ровно и ноги были на носочках. Пусть сгибает колени под разными углами, так будет больше изгибов, именно они больше всего так нравятся нам на фотографиях. В руку Соня взяла платок и кадр получился ярче. На надувном матрасе можно сидеть на воде, руками или ногами побрызгать водой.

Поза сидя. Спина ровно и ноги на носочках.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поза сидя. Аксессуар - черное пляжное платье.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поза сидя. Колени под разными углами, так больше изгибов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поза сидя на надувном матрасе.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поза сидя. Именно изгибы тела больше всего нам нравятся на фотографиях.Фото: Мария ЛЕНЦ

ПОЗА ЛЕЖА

Главное тут - опираться на локти, не опускать голову и не расслаблять шею. Подскажите – надо согнуть колени так, чтобы они были на разном уровне или одна нога согнута, вторая выпрямлена. Можно опереться на один локоть, если девушка лежит боком, или на оба локтя, если полностью на спине.

Лежа. Главное тут - опираться на локти, не опускать голову и не расслаблять шею.Фото: Мария ЛЕНЦ

Лежа. Колени согнуты так, чтобы они были на разном уровне или одна нога согнута, вторая выпрямлена.Фото: Мария ЛЕНЦ

Лежа. Можно опереться на оба локтя, если девушка лежит полностью на спине.Фото: Мария ЛЕНЦ

Лежа на животе. Можно поболтать ногамиФото: Мария ЛЕНЦ

Лежа на руках, волосы в воде.Фото: Мария ЛЕНЦ

ПОЗА СТОЯ

Соня поднялась на носочки, выпрямила спину и изогнулась в талии. Ноги сразу стали длиннее. Можно менять расположение рук, повернуться боком и опереться на лежак.

Стоя. Соня поднялась на носочки, выпрямила спину и изогнулась в талии.Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоя. Можно менять расположение рук, повернуться боком и опереться на лежакФото: Мария ЛЕНЦ

Стоя. Воздушный поцелуй.Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоя можно побрызгать ногой воду.Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоя. Согнуть рукуФото: Мария ЛЕНЦ

ПОЗА НА КОЛЕНКАХ

Стоя на коленях, лучше снимать сбоку, такой ракурс удачнее. Изогнуть поясницу и перенести вес на одно бедро. Пусть сгибает руки и кисти, меняя положение.

Стоя на коленях, лучше снимать сбоку, такой ракурс удачнее.Фото: Мария ЛЕНЦ

На коленках, второй вариант.Фото: Мария ЛЕНЦ

На коленках. Изогнуть поясницу и перенести вес на одно бедро.Фото: Мария ЛЕНЦ

На коленках.Фото: Мария ЛЕНЦ

ПОРТРЕТ

Лучше портреты снимать в тени, чтобы избежать жесткого света на лице. Если нет рядом укромного места с красивым фоном, тогда используйте очки, чтобы избежать жестких теней на лице. Попросите девушку согнуть локти и кисти, чем больше плавных изгибов в теле, тем привлекательнее фотографии. Пусть расслабит, и слегка приоткроет рот, не сжимает губы, это выдает скованность. Пошутите и посмейтесь вместе, тогда глаза будут «гореть».

Портрет. Используйте очки, чтобы избежать жестких теней на лице.Фото: Мария ЛЕНЦ

Портрет. Пошутите и посмейтесь вместе, тогда глаза будут «гореть».Фото: Мария ЛЕНЦ

Портрет. Используйте яркий надувной матрас.Фото: Мария ЛЕНЦ

Портрет. Нужно расслабить, и слегка приоткроет рот, не сжимая губ, это выдает скованность.Фото: Мария ЛЕНЦ

Портрет. Используйте аксессуары.Фото: Мария ЛЕНЦ

ФОТО СО СПИНЫ

Попросите подругу поворачиваться к вам из-за плеча, когда вы её зовете, делайте много кадров, чтобы поймать самый непосредственный, случайный момент, он и будет самый живой. Вам, как всегда, нужно следить, чтобы спина была ровная, плечи расправлены, не зажаты и изгиб талии сделает силуэт приятный взгляду.

Фото со спины. Попросите подругу поворачиваться к вам из-за плеча, когда вы её зовете...Фото: Мария ЛЕНЦ

...делайте много кадров, чтобы поймать самый непосредственный, случайный момент, он и будет самый живой.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото со спины. Вам, как всегда, нужно следить, чтобы спина была ровная, плечи расправлены.Фото: Мария ЛЕНЦ

БОНУС. ВОДОСТОЙКИЙ ЧЕХОЛ

Бюджетный вариант разнообразить съемку на телефон. Есть свои сложности: из-за воды случайным образом нажимаются кнопки и «стоп» в том числе, мы надули чехол, поймав в него немного воздуха, только прижмите камеру вплотную к чехлу, чтобы изображение было резкое. Особенно интересное получается подводное видео, мы смонтировали и немного замедлили, получилось очень по-летнему.

Водостойкий чехол для телефонаФото: Мария ЛЕНЦ

krsk.kp.ru Ребята, готовы к пляжному сезону?

Благодарим за помощь в организации съемки бассейн под открытым небом «Ривьера».

Благодарим за помощь в организации съемки бассейн «Ривьера»Фото: Мария ЛЕНЦ

Если вы хотите профессиональную съёмку в купальнике, пишите нашему фотокорреспонденту Марии Ленц и несколько девушек из Красноярска она сфотографирует для проекта «Мисс Купальник» от Комсомольской правды.