«Портал в 90-е»: в Центральном парке снесут 74 павильона

Ни кафе тебе, ни ларьков с мороженым, уберут даже будки охранников да кассы с туалетами. В Центральном парке Красноярска грядет «революция» - обещают снести 74 павильона.

Убрать за неделю

Город ведет «большую работу», приводит в порядок общественные пространства, рассказывают в пресс-службе мэрии. Это касается и Центрального парка. Так, недавно на его территории нашли больше 70 незаконных объектов. Почему «незаконных»? Потому что в схеме размещения, закрепленной постановлением властей, их нет.

- Арендатор имел все возможности обратиться в администрацию для урегулирования вопроса и приведения в соответствие с законом размещение объектов на территории парка, - продолжают в мэрии. - Однако этого не сделал.

Так что его обязали за неделю все снести. Если же собственник проигнорирует уведомление, районная администрация ликвидирует постройки своими силами. На это есть соответствующее постановление за номером 471.

Парк постсоветского периода

- И правильно, - пишут в соцсетях многие горожане. – «Уставшие» скамейки, разномастные ларьки, тир, гадальщицы, карикатуристы… Центральный парк – портал в 90-е! Обновить его пора давно, но…

В парке постсоветского периода ничего не меняется уже пару десятков лет. В мэрии говорят: сколько раз пытались подействовать на арендатора, но все зря. Кто не знает, это Даниил Бриман. Рассказывают, сам он в Красноярске не живет, парком (а он арендовал его с 2003 года – на 25 лет) интересуется мало, им занимаются управляющие.

- Власти объявили о сносе 74 павильонов в парке. Ваша реакция? – нам удалось дозвониться до арендатора. Ответ был краток: «Фейковые новости не комментирую».

Ждите реконструкцию

А вот замдиректора по культуре Центрального парка Алексей Шаргородский очевидного не отрицал. Только назвал происходящее обычным недоразумением:

- Оно возникло в результате неполной информации, которая имелась у администрации Центрального района по этим объектам. Наши юристы скоро все вопросы закроют, и сноса не будет.

Если собственник проигнорирует уведомление, районная администрация ликвидирует постройки своими силамиФото: Мария ЛЕНЦ

По словам Алексея, парк ждут перемены. В том числе – серьезная реконструкция:

- У нас большие планы. Возможно, уже этим летом мы представим их более детально. Скоро я поеду в командировку, вероятно, привезу проектировщиков. Горожане могут рассчитывать на то, что парк ожидает модернизация. Намечается позитивное развитие ситуации.

Рядовые продавцы – в кафе и павильонах парка – о возможном сносе узнали только из ТВ. Им до сих пор не верится, что павильонам грозит ликвидация.

… Не исключено, в городе идет передел общественных пространств, - рассказывает источник «КП». - Взять под контроль большинство парков намеревается известное муниципальное учреждение. А Центральный может стать самым лакомым куском.

Тем более в последнее время здесь участились ЧП: в прошлом году загорелась «Комната смеха». На днях кто-то поджег гараж детской железной дороги. Так что репутация парка оказалась – нет, не подмочена, - подпалена.

Посмотрим, что будет дальше. Владельцы «точек» сносить их добровольно не собираются. Значит, скоро в парк зайдут экскаваторы. Или нет?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр Глисков, депутат Заксобрания:

- Снести павильоны в Центральном парке пора давно. Поскольку арендатор развел шалман, так что администрация должна была это сделать много лет назад – пройти и проверить, что там находится. Наконец-то чиновники заметили, что арендатор нарушает условие договора.

Если у него нет денег на развитие, можно вернуть имущественный комплекс в казну, город найдет другого арендатора или сам займется парком.

Опять-таки люди брали парк в аренду на 25 лет на выгодных условиях. Плата небольшая, так можно было найти деньги – занять или привлечь соинвесторов. Нет желания – владелец тут не живет. Он к этому активу относится так: не в минус, и слава Богу. Менеджеры, которые всем управляют, тоже, видимо, не заинтересованы в развитии, соответствии парка современным стандартам.

Им дали какой-то ларек поставить, в данном случае – 70 с небольшим. С каждого что-то получили и прекрасно себя чувствуют. А горожане ходят и ругаются.

Часть имущества парка передали Центру развития социальных проектов, потому что комплекс большой. Чтобы вложился какой-либо другой инвестор, парк нужно забрать. А владельцы не готовы добровольно расстаться с этим активом, предлагают подождать еще лет 8, пока не истечет договор аренды.

Моника Дюсуше, собственница парка «Остров сокровищ»:

- Центральному парку с самого начала были нужны изменения. Я не видела их цифр, баланса, внутренней отчетности. Но не исключаю, что одна из причин происходящего там – это, возможно, воровство персонала еще на стадии операторов. С учетом плохого контроля деньги могли не доходить до собственников. Потому что мы видим толпу людей, нам кажется, очень доходный бизнес. А я знаю случаи, когда у человека воровали 95% выручки.

Я себя считаю эффективным собственником, день и ночь в парке. У меня куча камер, система контроля доступа, пересчет по головам. И то я периодически ловлю на воровстве. Так, в прошлом году мы поймали кассиров. Казалось бы, все техобеспечение, оснащение, но они как-то ухитряются. Я живу на объекте, и то с этим сталкиваюсь. А тут собственник вообще не живет в Красноярске.

У меня стоят аттракционы по России. Периодически нанимаю всякие агентства, которые занимаются просчетами.

И однажды дошло до очень крупного конфликта. Присылают из Анапы отчеты, а там всегда толпа, вечный первомай. Мне по головам посчитали: через аттракцион прошли три тысячи человек. И тут приходит цифра от арендатора – 212 человек, в 10 раз меньше!

Не могу сказать, что до Бримана доходило 100% денег и он ими плохо распоряжался, я не знаю. Как вариант – может быть, у арендатора были другие более интересные проекты, и он всю получаемую прибыль вкладывает туда, не думая о том, что парк должен не только приносить прибыль, но и меняться.