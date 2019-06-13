«Это моя работа»: врач футбольного клуба «Енисей» спасла пассажирку самолета Москва-Красноярск

Врач женского футбольного клуба «Енисей» Лилия Сергеева спасла пассажирку самолета. Сама Лилия Шамильевна об этой истории вспоминает неохотно:

- Не нужно говорить об этом, как о чем-то героическом. Это же моя работа, я должна была так поступить.

Но некоторые подробности «Комсомольской правде»-Красноярск все же удалось выяснить. Днем 7 июня сибирячки провели матч с командой «Локомотив» на стадионе «Сапсан Арена». Игра не задалась – москвички на своем поле всухую победили сибирячек со счетом 4:0. Ночным рейсом команда «Енисея» вылетела домой.

Пассажиры самолета мирно дремали в своих креслах, когда по громкой связи командир воздушного судна объявил: срочно понадобилась медицинская помощь, нет ли на борту врача?

Лилия Сергеева тут же откликнулась. Стюардесса проводила ее к немолодой женщине. По виду той было лет 40 – 50, она чувствовала себя очень плохо: тяжело дышала, теряла сознание. Оказалось, на высоте нескольких километров над землей у пассажирки случился гипертонический криз, а таблеток для снижения давления она с собой не взяла.

Если бы не врач футбольной команды, самолет пришлось бы сажать на ближайшем же аэродроме, чтобы передать пассажирку медикам. Но Лилии Шамильевне удалось стабилизировать давление и той стало лучше. Так что «Боинг» успешно долетел до Красноярска. А сама пассажирка потом долго обнимала свою спасительницу. Поблагодарили ее и члены экипажа самолета.

К случившемуся Лилия Сергеева относится так: это моя работа. Фото: официальный сайт ФК "Енисей"

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