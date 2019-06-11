Летняя афиша Красноярска на июнь 2019: концерты и фестивали на открытом воздухе

В Красноярском крае, Туве и Хакасии стартовал сезон культурных событий на открытом воздухе. Куда и когда надо пойти, чтобы посмотреть кино, послушать музыку, научиться танцевать и т.д.

Оздоровительная зарядка 0+

Ежедневно по будням в 7.00 на деревянной террасе в районе спуска с Центрального парка красноярцев ждут утренние оздоровительные зарядки. Участие могут принять и взрослые, и дети. Предварительной регистрации не требуется.

Набережная р.Енисей (район Центрального парка)

12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 июня, 7.00

Вход свободный.

Музыкальные пятницы в Татышев-парке 0+

Благодаря генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова проект «Оркестр на траве» в этом году расширяет свои границы: концерты фестивального симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств республики Тыва Петра Казимира пройдут в Ачинске, Красноярске и Енисейске.

Во всех городах, где пройдёт фестиваль, прозвучит программа «Музыкальные столицы мира», состоящая из ярких произведений русских и зарубежных композиторов и современных аранжировок классической музыки.

Фестиваль уже стал традицией на красноярской земле. Наслаждаться симфонической музыкой на свежем воздухе, в непринуждённой обстановке на зелёной лужайке перед сценой, люди приходят семьями.

Расписание концертов в Красноярске:

14 июня – Красноярский камерный оркестр

21 июня – Красноярский духовой оркестр

28 июня – Красноярский камерный оркестр

9 августа – Красноярский духовой оркестр

16 августа – Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ»

23 августа – Красноярский духовой оркестр

Остров Татышев

Начало концертов в 19.00

Вход свободный.

Занятия по зумбе 12+

По средам в 19.00 инструкторы фитнес-центра проведут занятия по зумбе – это популярное танцевальное направление в мире, в основе которого лежат движения из смешанных латиноамериканских танцевальных направлений.

Набережная р.Енисей (район Центрального парка)

12, 19, 26 июня, 19.00

Вход свободный.

Всемирный фестиваль уличного кино в Красноярске 16+

Этим летом более чем в 1000 городах России состоятся показы VI Всемирного фестиваля уличного кино – ежегодного зрительского смотра короткометражных фильмов, проводимого на открытых площадках мира с 2014 года.

«Арт-берег»

26 июня в 22.00

Вход свободный.

Кинодворик: открытие сезона. Х/ф «Славные парни» 16+

Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века. Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у каждого из них — свои, весьма индивидуальные, методы…

Дом кино

14 июня, 21.00

Билеты 160-220 рублей.

В Туве

Международный этнический фестиваль «Зов 13 шаманов» 0+

Программа фестиваля рассчитана на несколько дней, участников и гостей фестиваля ждут ежедневные культурные мероприятия как внутри лагеря, так и в столице республики.

Юрточный комплекс «Бий-Хем», в 20 км от Кызыла

26-30 июня

Место под палатку 200 рублей.

В Хакасии

Фестиваль «Потепление — 2019» в Абакане 6+

Специальный гость фестиваля - группа «Quest Pistols Show».

Для абаканцев будет организована большая праздничная программа: творческие и кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, современные фотолокации, в том числе 3d-фотозона с эффектом заморозки времени и многое другое. Ключевое событие фестиваля — День открытых дверей на Абаканской ТЭЦ. Экскурсии будут проводиться с 17.00 до 20.00. Гостям праздника необходимо будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение).

Будут бесплатные трансферы oт спoрткoмплекса «Абакан» и Абаканскoгo двoрца мoлoдежи. Для автомобилистов на месте проведения фестиваля будет организована специальная парковка.

Абаканская ТЭЦ

15 июня

Вход свободный.

Фестиваль Mom's Bazaar в Абакане 0+

Мастер-классы для малышей, аллея вкусной еды, концерт, мыльные пузыри, аниматоры, интерактивные и подвижные игры и многое другое для семейного выходного.

Парк «Орлёнок»

16 июня с 11.00 до 17.00

Вход свободный.

Выставки

«Иван Шишкин. Одинокие леса» 6+

Благодаря современным технологиям оцифровки красноярцы смогут увидеть более 100 подлинников великого живописца из музейных комплексов, находящихся в разных уголках страны: Третьяковской галереи, Русского музея, музеев Таганрога, Астрахани, Нижнего Новгорода, Пензы, Краснодара, Ханты-Мансийска и Татарстана.

Мультимедийные технологии оживляют шишкинские полотна в буквальном смысле. Оцифрованные подлинники картин проецируются на огромные панорамные полотна. Экраны имеют различную конфигурацию для максимальной реалистичности, а предельно четкое изображение достигается с помощью лазерных проекторов. В звуковом сопровождении проекта – более 20 всемирно известных музыкальных произведений русских композиторов.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19, корпус 2

с 17 июня по 21 июля, сеансы ежедневно с 10.00 до 21.00

Билеты в будни 400 рублей, в выходные 490.

Концерты

Андрей Бардин: Кино и немцы 6+

На органе божественно звучит всё: и музыка из «Звёздных войн», и треки из «Кода да Винчи», и саундтреки «Пиратов Карибского моря», и «Списка Шиндлера», и многое другое. Но невозможно представить органный концерт без музыки великих немцев — ярких представителей барокко и романтизма.

Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

20 июня, 19.00

Билеты 200-450 рублей.

Красноярский филармонический русский оркестр 6+

Музыканты, сменив накануне своего отпуска концертную одежду на футболки, вдруг решили нарушить незыблемую традицию и впервые отказались от дирижера!

Программа смелого оркестра окрашена предотпускным настроением и отражает яркую палитру музыки народов мира.

Продолжительность 1 час 20 минут, 2 отделения.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

20 июня, 19.00

Билеты 200-600 рублей.

Фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» 6+

На фестиваль приглашены делегации из Омской, Новосибирской, Иркутской, Томской областей, Республик Тыва, Хакасия и Бурятия и Красноярского края, - более 400 участников.

Торжественное открытие фестиваля и концертные выступления пройдут 12 июня, гала-концерт – 13 июня.

Театральная площадь

12 июня, 16.00

Дворец Труда и Согласия

13 июня, 18.00

Вход свободный.