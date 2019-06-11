Летняя афиша Красноярска на июнь 2019: концерты и фестивали на открытом воздухе
В Красноярском крае, Туве и Хакасии стартовал сезон культурных событий на открытом воздухе. Куда и когда надо пойти, чтобы посмотреть кино, послушать музыку, научиться танцевать и т.д.
Оздоровительная зарядка 0+
Ежедневно по будням в 7.00 на деревянной террасе в районе спуска с Центрального парка красноярцев ждут утренние оздоровительные зарядки. Участие могут принять и взрослые, и дети. Предварительной регистрации не требуется.
Набережная р.Енисей (район Центрального парка)
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 июня, 7.00
Вход свободный.
Музыкальные пятницы в Татышев-парке 0+
Благодаря генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова проект «Оркестр на траве» в этом году расширяет свои границы: концерты фестивального симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств республики Тыва Петра Казимира пройдут в Ачинске, Красноярске и Енисейске.
Во всех городах, где пройдёт фестиваль, прозвучит программа «Музыкальные столицы мира», состоящая из ярких произведений русских и зарубежных композиторов и современных аранжировок классической музыки.
Фестиваль уже стал традицией на красноярской земле. Наслаждаться симфонической музыкой на свежем воздухе, в непринуждённой обстановке на зелёной лужайке перед сценой, люди приходят семьями.
Расписание концертов в Красноярске:
14 июня – Красноярский камерный оркестр
21 июня – Красноярский духовой оркестр
28 июня – Красноярский камерный оркестр
9 августа – Красноярский духовой оркестр
16 августа – Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ»
23 августа – Красноярский духовой оркестр
Остров Татышев
Начало концертов в 19.00
Вход свободный.
Занятия по зумбе 12+
По средам в 19.00 инструкторы фитнес-центра проведут занятия по зумбе – это популярное танцевальное направление в мире, в основе которого лежат движения из смешанных латиноамериканских танцевальных направлений.
Набережная р.Енисей (район Центрального парка)
12, 19, 26 июня, 19.00
Вход свободный.
Всемирный фестиваль уличного кино в Красноярске 16+
Этим летом более чем в 1000 городах России состоятся показы VI Всемирного фестиваля уличного кино – ежегодного зрительского смотра короткометражных фильмов, проводимого на открытых площадках мира с 2014 года.
«Арт-берег»
26 июня в 22.00
Вход свободный.
Кинодворик: открытие сезона. Х/ф «Славные парни» 16+
Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века. Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у каждого из них — свои, весьма индивидуальные, методы…
Дом кино
14 июня, 21.00
Билеты 160-220 рублей.
В Туве
Международный этнический фестиваль «Зов 13 шаманов» 0+
Программа фестиваля рассчитана на несколько дней, участников и гостей фестиваля ждут ежедневные культурные мероприятия как внутри лагеря, так и в столице республики.
Юрточный комплекс «Бий-Хем», в 20 км от Кызыла
26-30 июня
Место под палатку 200 рублей.
В Хакасии
Фестиваль «Потепление — 2019» в Абакане 6+
Специальный гость фестиваля - группа «Quest Pistols Show».
Для абаканцев будет организована большая праздничная программа: творческие и кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, современные фотолокации, в том числе 3d-фотозона с эффектом заморозки времени и многое другое. Ключевое событие фестиваля — День открытых дверей на Абаканской ТЭЦ. Экскурсии будут проводиться с 17.00 до 20.00. Гостям праздника необходимо будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение).
Будут бесплатные трансферы oт спoрткoмплекса «Абакан» и Абаканскoгo двoрца мoлoдежи. Для автомобилистов на месте проведения фестиваля будет организована специальная парковка.
Абаканская ТЭЦ
15 июня
Вход свободный.
Фестиваль Mom's Bazaar в Абакане 0+
Мастер-классы для малышей, аллея вкусной еды, концерт, мыльные пузыри, аниматоры, интерактивные и подвижные игры и многое другое для семейного выходного.
Парк «Орлёнок»
16 июня с 11.00 до 17.00
Вход свободный.
Выставки
«Иван Шишкин. Одинокие леса» 6+
Благодаря современным технологиям оцифровки красноярцы смогут увидеть более 100 подлинников великого живописца из музейных комплексов, находящихся в разных уголках страны: Третьяковской галереи, Русского музея, музеев Таганрога, Астрахани, Нижнего Новгорода, Пензы, Краснодара, Ханты-Мансийска и Татарстана.
Мультимедийные технологии оживляют шишкинские полотна в буквальном смысле. Оцифрованные подлинники картин проецируются на огромные панорамные полотна. Экраны имеют различную конфигурацию для максимальной реалистичности, а предельно четкое изображение достигается с помощью лазерных проекторов. В звуковом сопровождении проекта – более 20 всемирно известных музыкальных произведений русских композиторов.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19, корпус 2
с 17 июня по 21 июля, сеансы ежедневно с 10.00 до 21.00
Билеты в будни 400 рублей, в выходные 490.
Концерты
Андрей Бардин: Кино и немцы 6+
На органе божественно звучит всё: и музыка из «Звёздных войн», и треки из «Кода да Винчи», и саундтреки «Пиратов Карибского моря», и «Списка Шиндлера», и многое другое. Но невозможно представить органный концерт без музыки великих немцев — ярких представителей барокко и романтизма.
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения.
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
20 июня, 19.00
Билеты 200-450 рублей.
Красноярский филармонический русский оркестр 6+
Музыканты, сменив накануне своего отпуска концертную одежду на футболки, вдруг решили нарушить незыблемую традицию и впервые отказались от дирижера!
Программа смелого оркестра окрашена предотпускным настроением и отражает яркую палитру музыки народов мира.
Продолжительность 1 час 20 минут, 2 отделения.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
20 июня, 19.00
Билеты 200-600 рублей.
Фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» 6+
На фестиваль приглашены делегации из Омской, Новосибирской, Иркутской, Томской областей, Республик Тыва, Хакасия и Бурятия и Красноярского края, - более 400 участников.
Торжественное открытие фестиваля и концертные выступления пройдут 12 июня, гала-концерт – 13 июня.
Театральная площадь
12 июня, 16.00
Дворец Труда и Согласия
13 июня, 18.00
Вход свободный.
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