2019-06-11T07:42:24+03:00
Происшествия

«Ноги запутались в веревке, камнем пошел бы на дно»: тонущего в озере рыбака спас полицейский в отпуске

Еще минута, и было бы поздно [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии тонущего в озере рыбака спас полицейский в отпуске. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.В Хакасии тонущего в озере рыбака спас полицейский в отпуске. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.
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Эту дату, 10 июня, житель села Шира в Хакасии Вячеслав Б. будет отмечать как второй день рождения. 42-летний мужчина отправился на рыбалку, но едва не расстался с жизнью. Все могло закончиться трагедией, если бы не капитан полиции Андрей Фролов.

- Собрался я на озеро Орлово, - рассказывает Вячеслав. – Удочку взял, вместо лодки - автомобильную камеру, вместо якоря – веревку с грузом. Маленько выпил перед этим. Спустился на воду, а тут ветер. Отплыл на середину озера, хотел бросить якорь. А он упал не так! Ноги запутались в веревке. Я давай распутываться – камера раскачалась, и все, я упал в озеро.

На улице прохладно, сильный ветер. Вода еще не успела прогреться. Вдобавок ноги опутаны веревкой. Но он держался на руках, бился в волнах из последних сил, хрипел «Помогите!». Хотя… шансов спастись почти не было.

Озеро еще не прогрелось, вода в нем холодная. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.

Озеро еще не прогрелось, вода в нем холодная. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.

Повезло – крики услышал капитан (начальник отделения участковых уполномоченных по Ширинскому району) Андрей Фролов. Его дом как раз неподалеку от озера. Полицейский был в отпуске, занимался делами по дому, и тут – такое…

Схватил бинокль: в озере отчаянно бултыхался человек, старался залезть на камеру, но срывался раз за разом. Было понятно, самому в воду прыгать нельзя, вода холодная, вмиг сведет ноги.

- Тогда погрузил в машину свою резиновую лодку, – вспоминает капитан. – И быстро, как мог, помчался к озеру. Спустя несколько минут был на месте. К тому моменту мужчина чудом смог зацепиться за камеру. Но от холода уже плохо двигался, с трудом говорил.

Если бы полицейский не подоспел вовремя, шансов спасись у рыбака не оставалось. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.

Если бы полицейский не подоспел вовремя, шансов спасись у рыбака не оставалось. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.

Значит, еще немного, и было бы поздно. Полицейский успел вовремя. Вынув нож, он перерезал веревки на ногах у рыбака, втащил его в свою лодку. А на берегу их уже ждали врачи «скорой» - по пути Фролов успел набрать 103.

- У пострадавшего – переохлаждение, - говорят медики. – Но ничего критичного, жить будет.

Спасибо полицейскому!

ИСТОЧНИК KP.RU

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