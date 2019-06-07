В Красноярск на выходных придут теплые летние грозы

Неделя, как и обещали синоптики краевого Гидрометцентра, в Красноярске выдалась жаркой. Первые летние выходные, по прогнозам метеорологов, также будут теплыми. Не исключены грозы – лето как-никак. Итак, согласно прогнозу, в субботу, 8 июня, днем столбики термометров в Красноярске поднимутся до плюс 28 - 30 градусов. Гроза придет во второй половине дня, ближе к вечеру. Так что, дачники, позаботьтесь о своем урожае. Ветер южный - 3-8 метров в секунду.

Примерно такая же картина ожидает горожан и в воскресенье, 9 июня. Синоптики обещают дождь. Дневные температуры составят порядка плюс 26 градусов, ночью метеорологи обещают до плюс 16. Что касается будущей рабочей недели, не исключено, что и она будет довольно дождливой. Точный прогноз погоды сообщим позднее.