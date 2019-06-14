Настоящие тропики! 30-градусная жара и грозы придут в Красноярск на выходных
На выходных в Красноярске будет по-настоящему жарко. В город идет 30-градусное пекло с грозой и дождями, сообщили на сайте гидрометцентра края.
Причем грозы начнутся уже в пятницу, 14 июня, уточняют синоптики Среднесибирского УГМС:
- Сегодня в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер 3-8 метров в секунду, местами до 14. При грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26-28.
В субботу станет немного прохладнее. На улице будет плюс 24, дождь, пасмурно. Зато в воскресенье придет он, летний зной в 30 градусов. Правда, вместе с небольшими осадками. К тому же солнце может скрываться за тучами. Но оно и хорошо: будет не так палить.
Предварительно: жара продержится в городе всего сутки. К понедельнику, 17 июня, столбики термометров поползут вниз, будет плюс 22, облачно.
Вот такие сюрпризы природы. Берегите себя и своих близких!
ИСТОЧНИК KP.RU