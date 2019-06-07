Откровения аптечного работника: «Фармацевт не заинтересован в том, чтобы вас вылечить!»

Сергей Миндрин из Красноярска проработал фармацевтом 6 лет. Сейчас решил уходить: зарплата мизерная, а условия рабские. Но прежде всего, - говорит он, - нет больше сил «разводить» клиентов. О работе фармацевта рассказал откровенно, предупредив – не расценивайте это как месть руководству, наоборот. Поэтому мою фамилию можете ставить, а аптечную сеть можно не указывать, да это и не принципиально, картина везде одна и та же.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/713508" frameborder="0"></iframe> Сергей Миндрин о врачебных контрактах.

«Фармацевты извиваются ужами, чтобы втюхать больше»

- Когда я пришел на эту работу, был 2012 год, - рассказывает Сергей. – Шел по призванию, мне нравилось, что я смогу общаться с людьми, работать с каждым индивидуально, в общем, интересная и важная работа. В принципе, так и было, мы действительно старались, чтобы человек, приходя за таблетками, получал реальную помощь. Но постепенно условия становились все жестче. Выросла конкуренция, аптеки стали открываться на каждом углу. Когда рядом с нами появилась новая, с очень низкими ценами, доход сразу сократился процентов на 30!

Клиенту ведь все равно, как ты ему улыбаешься, он скажет, хорошо, спасибо, но я пошел туда, где дешевле.

Плюс, у людей сейчас серьезно снизилась платежеспособность. И фармацевтам приходится ужами извиваться, чтобы заработать. Потому что от этого зависит зарплата. Минимальный оклад – тысяч 10-14. А остальное – процент с того, что продашь. Жесткая система штрафов, владельцы ведь тоже видят, что доходы серьезно упали. В нашей аптеке за последние два года с 2,5 миллионов оборота в месяц до 1,8 понятно, что конкуренция уже не то, что жесткая, она нездоровая. Владельцы идут буквально на все. Наш, кстати, в борьбе с конкурентами даже не пожалел, вложился в тренинг, заплатил по 8 000 рублей за каждого сотрудника. Нас учили, как с порога определить психотип покупателя, чтобы продать ему как можно больше. Клиента надо определять еще с порога, чтобы знать, как его «разводить». Основных типов три – одним нужно делать комплименты, с другими можно не очень долго возиться, скорее всего, ничего не купят, а третьи - с ними нужно долго и подробно разговаривать, они обязательно у тебя купят препараты, и на хорошую сумму.

В целом надо продать как можно больше дорогих препаратов. И уже в последнюю очередь имеет значение – нужных ли человеку.

Вот такие штрафы есть у фармацевтов. Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

Обычная цена – 324, по акции - 388

- Акции скидки – просто развод, - считает Миндрин. – В обычных магазинах вы еще можете запомнить и сравнить цены на основные товары, здесь это почти невозможно. Препараты стоят в аптеках совершенно по-разному, их масса наименований. Поэтому, когда надо что-то продать, в аптеках просто ставят «скидочный» ценник. У нас, например, мазь для залечивания ран, стоившая 324 рубля, выставили по акции за 388. Ни один покупатель этого не заметил.

Что касается стоимости, в итоге наценки копия может стоить дороже оригинала. Накрутка в среднем составляет от 75 до 300 процентов. Очень много посредников. Приходит товар на оптовые склады в Москву, оттуда на промежуточные в Новосибирск, потом к нам в Красноярск. И расходится по аптекам. На каждом этапе идет подорожание. Но конечно, в аптеках этот процесс вообще неконтролируем. Вот, посмотрите счет-фактуру. Капли в нос, закупочные цены - 10 рэ. Мы продаем его за 350. Хотя где-то я его видел намного дешевле, и за 65 рублей, и за 190. Но что-то и у нас намного дешевле, чем у конкурентов.

Аналоги дешевле, но не хуже?

- Качество препаратов – отдельная история. Особенно это касается дженериков (джене рик – копия, активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком лекарства, - прим. Ред.) По этому поводу существует много дискуссий в научном сообществе, народная же версия такая: копия не хуже оригинала, только дешевле. Во многих случаях это не так. Компания, купившая формулу, все равно не произведет настолько эффективное лекарство, как ее разработчик. Надо же еще грамотно его синтезировать с точки зрения технологического процесса. Да, оригиналы стоят намного дороже. Но мы же покупаем не таблетку, мы покупаем результат.

«Когда я пришел на эту работу, был 2012 год. Шел по призванию, мне нравилось»Фото: Антон БИБЕР

Почему же тогда в аптеках активно предлагают дженерики, - заботятся о вашем кошельке? Увы, нет.

Просто копия обходится дешево, на нее можно накрутить большой процент и заработать. Оригинал так сильно не наценишь – во-первых, есть федеральные ограничения наценки для препаратов серии жизненно важных, во-вторых, он изначально дорогой.

Понятно, на его создание и испытание требуется 10-12 лет. А дженеринговые компании ничего не исследуют, ни во что не вкладываются.

Есть и еще одна причина, по которой аптеки неохотно работают с оригиналами. Постепенно их убрали из «льготного» списка. А собственных денег у людей на покупку дорогих лекарств нет.

Как определить подделку

- Обратите внимание на указание производителя на упаковке. Написано, например, «Санкт-Петербург». Это не значит, что там на фармацевтическом заводе выпускают препарат. В России сейчас вообще настолько слабый фармацевтический рынок, почти ничего не производится. В лучшем случае – прессуется в таблетку или загоняется в капсулу, упаковывается. А изготавливается из сырья произведенного в таких странах, как Индия, Китай, Пакистан и Иран.

Иногда попадаются и вовсе сомнительного происхождения.

Однажды я посмотрел, что находится по указанному адресу производителя препарата, понижающего давление. Оказалось, это вообще жилой пятиэтажный дом.

«Обязательный» список

- Везде камеры, хозяин аптеки смотрит – как ты общался с клиентом, долго ли удерживал его внимание, улыбался, одним словом – «разводил». Сколько у тебя позиций в чеке (в среднем должно быть три, даже если человек изначально пришел за одной упаковкой чего-то). И, конечно, у каждого фармацевта есть список препаратов, которые он должен продавать, втюхивать в первую очередь. Раз в месяц – «тайный покупатель», каждый раз разный. От него хозяин узнает, достаточно ли я сил приложил, чтобы завладеть вниманием клиенте, заставить побольше купить. Выяснил ли, что еще у него болит, кроме того, на что он пожаловался.

Вообще, никто сильно не заинтересован в том, чтобы вылечить пациента. Ведь тогда он престанет покупать лекарства. И компании-производители, и продавцы ориентированы на снятие симптоматики, облегчение состояния. Но не на полное выздоровление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/713509" frameborder="0"></iframe> Врачи выписывают препараты тех компаний, с которыми у них есть контракт.

- Врачи. Вообще, за ними сейчас серьезно ужесточили контроль. Согласно принятому закону, сейчас они должны назначать лечение по утвержденным ВОЗ стандартам. То есть, сначала они выписывают препараты из конкретного списка.

Но потом – дополнительно, «из своего». Процент за рекомендованные препараты или направление в аптеку они получает. В среднем – 5 процентов. Их платят и фармацевтические компании, и сети аптек и торгпреды. Когда пациент приносит нам рецепт, мы видим, какой врач его выписал, в конце месяца выдаем положенный процент. Иногда доходит до абсурда. К нам пришла женщина с самым обыкновенным насморком. При этом с рецептом на дорогой препарат от тяжелой формы гайморита.

Что делать?

Старайтесь максимально получить информацию от своего врача. Что вам точно нужно, что вам поможет? Постарайтесь вообще найти хорошего врача, которого знаете, которому доверяете, который вам уже реально помог. Это, пожалуй, базовое и самое важное.

Выясните, рекомендованный вам препарат – аналог или оригинал, проконсультируйтесь, в чем разница.

Сергей рекомендует стараться максимально получить информацию от своего врачаФото: Антон БИБЕР

Если врач отправил в конкретную аптеку, сказав, что там дешевле, не ходите в эту аптеку и особо не доверяйте такому врачу.

Никогда не говорите в аптеке «посоветуйте мне что-нибудь», - уйдете с пустым кошельком и с кучей ненужных препаратов.

Не бегите в аптеку, насмотревшись рекламы. К примеру, когда рекламируются витамины, которых якобы всем не хватает, это чаще всего маркетинговый ход. Если вы более-менее нормально питаетесь, вашему организму всего достаточно. Прием витаминов может дать обратный эффект – от переизбытка здоровье может даже ухудшиться.

И, конечно, никакого самолечения.

КСТАТИ

За что штрафуют фармацевта (избранные пункты из внутреннего приказа)

- не поздоровался первым без уважительной причины

- не установил словесный контакт (Слушаю Вас! И т.д.)

- не задаются вопросы покупателю для выяснения потребностей

- не предложен комплекс препаратов для решения проблемы

- необоснованное применение скидок

И т.д.