«Я по нему очень скучал»: старший брат чудом нашел младшего через 12 лет разлуки

- Мне сын позвонил, говорил: «Отец, а это не твой брат? Ну, тот самый? Вот же, фамилия, имя и возраст – все сходится». Я сначала не поверил, - рассказывает Сергей Пронькин. – А потом мне сын присылает ссылку на социальную сеть, где появилось фото. Я как увидел фотографию, сразу понял: Максим! Сомнений нет. Я столько лет ничего о нем не слышал, а тут просто опешил от неожиданности.

Расставаться не хотелось, но пришлось

Сергей Пронькин живет в Богучанах (райцентр в Красноярском крае), ему 45 лет, работает в районной больнице слесарем. У него взрослые сын и дочь, скоро должна родиться внучка.

- Вроде бы, все хорошо, только одно не давало покоя, - признается Сергей. – Где мой родной брат? Каждый раз снится, будто мы друг друга нашли. А просыпаюсь – и опять тоска, нет его, и совсем не знаю, где искать.

Сергей и Максим родились в небольшом селе Кежек в Богучанском районе (это примерно в 65 километров от районного центра). Разница между ними в 15 лет, Сергей – старший. Мама одна, а отцы разные. Беда, что у младшего оказались серьезные проблемы со здоровьем. Когда Максиму исполнилось 10 лет, пришла беда – мама умерла от тяжелой болезни. Поскольку никакой родни у ребят не было, младшего органы опеки определили в детский дом.

- Я тогда не готов был забрать брата к себе, - кается сейчас Сергей. – Это же такая ответственность. Я к тому времени уже жил в Красноярске, у меня была своя семья, сын родился. А брату ведь особое внимание требовалось – у него есть заболевание. Но мы постоянно общались, в 2001 году он гостил у меня целый месяц.

Взял отпуск, поехал за Максимом, привез к себе. Помню, это был август, жара, мы с ним везде побывали – в парке, на каруселях, на фонтанах. Он был такой довольный счастливый, глаза горели. Правда, я все время улаживал конфликты с соседями: Максимка уводил стоявшие во дворе велосипеды и катался на них без спросу. Привык, что в деревне по большей части все общее. Оправдывался: я же их не украл, вот они – целые и невредимые, извините, если что не так. В общем, вот такие нюансы.

Новость о том, что нашелся брат, Сергею принес его сын Иван. Фото из семейного архива

Потерялся, как в воду канул

Сергей звонил в интернат в Большую Мурту часто, узнавал, как младший брат. Ему отвечали: ну как-как? Все нормально, как все – кушает хорошо, спит хорошо, учится только плохо. На какое-то время, признается Сергей, он с братом связь потерял. Закрутился – семья, работа. Не звонил несколько месяцев. А когда набрал номер интерната, услышал: брату в этом году исполнилось 18, и его перевели. Но куда?

- Это было 12 лет назад, я позвонил и спросил: куда увезли моего брата? А мне – ноль эмоций. Задавал им вопросы, но их полностью проигнорировали, - рассказывает Сергей. – Говорят – не обязаны давать такую информацию. После очередного, не помню, какого по счету звонка туда я завелся: «Почему вы отмалчиваетесь? Может, его уже в живых нет, а вы отмалчиваетесь?». На том конце пригрозились написать на меня заявление в милицию и бросили в трубку. Не знаю до сих пор, почему так вышло.

- Сергей, вы честно скажите, тут все понять можно. Может, вы несколько лет, а не месяцев, не интересовались братом? – задаем вопрос «в лоб» (поскольку все-таки странно, что Сергею не сообщили, где его родственник).

- Да нет, я долго не звонил, но года не прошло, - клянется он. – Ничего я не добился, хотите верьте, хотите нет. Подозреваю, в интернате просто потеряли документы, поэтому и вели себя так, не хотели признаваться. А ребятишек оттуда распределяют по всему Красноярскому краю. И потом, там менялись сотрудники постоянно, работа тяжелая, вот и «текучка».

В этом он, кстати, прав: мы позвонили в интернат, нам подтвердили то же самое. И работники, и руководство за прошедшие 12 лет поменялись по нескольку раз. Кто сейчас вспомнит какого-то Максима Пронькина?

Максим, как узнал новость о старшем брате, много дней счастливым ходит. Фото из архива

Не было бы счастья…

Как оказалось, Максима из Большой Мурты перевели в специализированный интернат в Козульке. Здесь о Максиме говорят: хороший, позитивный, активный и дружелюбный. Правда, не без инцидентов: в мае этого года он вместе с двумя товарищами вышел «погулять». Никому из персонала интерната ничего не сказал. Отсутствие быстро обнаружили, сразу позвонили в полицию. Подозревали, что беглецы могли на электричке поехать в Красноярск. А поскольку у правоохранителей отлаженные связи с волонтерами «Поиска пропавших детей – Красноярск», тут же в социальных сетях появилась ориентировка с беглецами (хотя они сами вернулись в интернат через три дня).

Вот она и попалась на глаза сыну Сергея, Ивану. Ну, а тот – за телефон: «Отец, а это не твой брат? Ну, тот самый? Вот же, фамилия, имя и возраст – все сходится».

Сергей даже опешил. Смотрит на фотографию – Максим повзрослел, но он его все равно узнал.

- Я ведь по нему очень скучал. Ближе к сентябрю возьму отпуск и поеду к нему в гости. Даже не представляю, как встреча пройдет, он ведь вырос, совсем взрослый 30-летний мужчина. Думаю, какой ему подарок сделать? Теперь я его уже ни за что не потеряю. Если разрешат, возьму брата к себе в гости. Я, что называется, весь мир посмотрел, хочу и ему что-нибудь показать, насколько эту будет возможно. И начну с Ангары, она же тут, рядом. Сын Иван меня во всем поддерживает, тоже хочет со мной поехать в первый раз к своему дядьке.

Максим, после того, как узнал новость о старшем брате, много дней счастливым ходит. Это даже по телефону чувствуется – мы сделали ему звонок:

- Конечно, а так рад, что брат нашелся. Он мне уже звонил, пообещал, что приедет на свой день рождения. Представляю, как он изменился, наверное, уже с бородой, с усами. И улыбается – как я его помню, он всегда улыбался. Когда он приедет, мы с ним первым делом обнимемся, а потом поговорим, долго-долго будем говорить.