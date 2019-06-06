В Красноярске началось православное лето

О главных событиях июня рассказали гости программы «Время веры» на радио «Комсомольская правда» отец Максим Золотухин, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви русской в Академгородке и отец Максим Снурников, священник Свято-Троицкого собора, председатель Отдела по делам молодёжи Красноярской епархии

Для детей

- На территории скита на берегу Маны уже десять лет работает семейный православный лагерь. В этом году с 9 июня до конца августа каждую неделю он будет принимать семьи с разных приходов во главе со священником.. Но попасть туда смогут только те дети, которые посещают воскресные школы. На территории два храма, молитва утром и вечером, интересный досуг, живописные места. Также для детей у нас есть епархиальная дружина скаутов «Мангазея». Они активно занимаются туризмом, на полгода вперед все распланировано. У них есть сайт дружина-мангазея.рф, где можно узнать все подробности, - рассказал отец Максим Снурников.

Для молодежи

- Мы не можем конкурировать с большими событиями для молодежи, которые проводятся в городе и крае профильными ведомствами. У нас масштабы скромнее. Нам нужно организовать круг общения для молодежи, которая ходит в церковь. Собираемся и общаемся на разные темы на острове Татышев, где молодые люди могут покататься на роликах, велосипедах, а потом обсудить, что происходит в их жизни, в стране, мире, в церкви. Мы выбрали достаточно отдаленное место, нас найти непросто. Вся информация есть на сайте молодежного отдела епархии славабогу.рус, на странице Вконтакте. Мы обычно готовим мероприятия на выходные, из ближайших – поход вместе с «Мангазеей», - рассказал отец Максим Снурников.

Для всех

Выставка-ярмарка «Сибирь православная», которая проводится в Красноярске с 2007 года. Изначально она была единственной подобной выставкой на территории всей Сибири и Дальнего Востока, и по сей день остается одной из крупнейших. В этом году участие в выставке примут более 200 храмов и монастырей России, Греции, Черногории, Грузии, Беларуси, Украины. Каждый храм приедет на выставку со своей святыней или образом местного почитаемого святого. Таким образом, красноярцы смогут совершить уникальное «паломничество» по православному миру, не покидая Красноярска.

Впервые в этом году участие в выставке примут все епархии Красноярского края, в том числе Минусинская (ранее не была представлена). Также впервые приедут представители Кызыльской епархии: они привезут старинную тувинскую икону и собственную монастырскую продукцию.

Только раз в году у красноярцев будет возможность поклониться главным святыням нашего края в одном месте: иконе Божией Матери «Всецарица» (Успенский монастырь), мироточивой Казанской иконе Божией Матери (с. Казачинское), Владимирской иконе Божией Матери (Лесосибирск) и другим православным реликвиям.

Помимо выставки на каждый день запланирована большая культурная и просветительская программа. Впервые красноярцы смогут посетить лекции известного православного журналиста и писателя Юрия Воробьевского (г. Москва). Он расскажет о мистике Интернета, противоречиях русской истории, проведет презентации своих новых книг.

- 7 июня, в пятницу, ровно в полдень митрополит Красноярский и Ачинский совершит молебен и выставка откроется. Много храмов и монастырей будут представлены. Много святынь из Украины и Беларуси. Из новинок – презентации «Храм, который построил бы я» от православной гимназии имени Сергия Радонежского, цикл фильмов «Русский мир» о служении, о делах церкви на примере Красноярской епархии, фотовыставка «Этапами веры» к 100-летию новомученичества в Красноярском крае. Традиционно привезут все святыни из всех епархий Красноярского края, пройдет четвертый фестиваль духовной и патриотической песни «Сибирские купола», его организует Светлана Сибирская. Фестиваль посвящен памяти Святых Красноярской митрополии. Для участия в нем в Красноярск съедутся авторы и исполнители духовных и патриотических песен из различных регионов России и впервые приглашены вокалисты института искусств. В этом году будет представлен Центр подготовки церковных специалистов имени святителя Игнатия Брянчанинова, лекции будут читать отец Родион Петриков, отец Андрей Бабин, отец Максим Снурников, отец Андрей Дорогов – люди, известные в нашей епархии. Будут представлены строящиеся храмы: собор Преображения Господня в микрорайоне Преображенский и храм Новомучеников и исповедников Церкви русской в Академгородке, - рассказал отец Максим Золотухин.

И добавил, что интересно будет всем: есть возможность пообщаться с батюшками со всей России и других стран, посмотреть, чем живет православный мир – это и современная духовная литература, и облачение, и церковная утварь, и многое другое.

Для посетителей будет работать православная трапезная, где можно попробовать традиционные блюда, приготовленные по всем канонам православной кухни. Трапезную организует Троицкая церковь Красноярска.

- Подготовка идет, закупаем оборудование, чтобы ассортимент блюд был еще шире, чем в прошлом году. Работаем все дни выставки, все приготовлено с молитвой, все можно кушать. На выставку съезжаются много людей, в том числе из других стран, все довольны, - уточнил отец Максим Снурников.

Выставка «Сибирь православная»

Также впервые на выставку-ярмарку «Сибирь православная» привезут большой выбор одежды ручной работы для крестин и венчания, а также погребальную одежду. Представят эти изделия мастера Николо-Бондаревского храма (Башкирия), которые шьют одежду по благословению и только из натуральных материалов. На выставке будут представлены венчальные шарфы и капоры из кружевных тканей собственных разработок. Стоимость крестильной одежды для детей от 350 до 950 рублей, шарфов для венчания – от 350 рублей.

Место проведения:

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19

Время работы:

7 – 12 июня с 10.00 до 19.00

13 июня с 10.00 до 17.00

Вход свободный

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