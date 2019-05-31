Небольшой район – значимые успехи

Пировский район – самый маленький в Красноярском крае. Наверное, оттого и люди здесь по-особенному радушные, встречи – теплые, а избитая фраза «чувствуйте себя как дома» обретает совершенно новый смысл, тот, каким, видимо, изначально она была наделена. Сюда всегда хочется возвращаться снова и снова, чтобы опять попасть в эту невероятную атмосферу гостеприимства и добра.

Здесь живет чуть более семи тысяч человек. И каждый из них – невероятно предан родному району, и рассказывает о нем исключительно с гордостью. Да и справедливости ради, рассказывать есть, о чем: от богатой истории с яркими самобытными традициями до современных значимых не только в рамках территории, но и всего края в целом достижений.

Новые: мосты, детские сады, дороги

В Пировском районе налогоплательщиков немного, соответственно, и собственный бюджет ограничен – такова объективная специфика территории. Тем не менее, руководству муниципального образования удается изыскивать средства (в том числе, с привлечением денег из краевой казны) на строительство новых необходимых объектов инфраструктуры.

Так, в 2016 году за короткий срок в Пировском районе через реку Кеть возвели современный мост, протяженностью более ста метров (самый длинный в районе!). С введением в строй объекта решена многолетняя проблема оторванности от внешнего мира жителей отдаленного Алтата в сезон половодья.

В этом же году в райцентре начал свою работу физкультурно-спортивный комплекс «Пировский». Это современная многофункциональная площадка стоимостью в 53 миллиона рублей, которую построили всего за год. Здесь можно проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Кроме этого, в здании комплекса есть все для комфортных занятий спортом: просторные раздевалки, душевые комнаты, санузлы. В спортивной центре занимаются и школьники, и взрослые. А еще здесь проводят интересные районные мероприятия, в том числе, семейные, которые набирают все большую популярность у пировчан. Например, соревнования для самых маленьких жителей территории «Ползунковые бега» сразу полюбились всем: и самим ползающим спортсменам, и их родителям.

Вообще, 2016-й в Пировском был «урожайным» на сдачу в эксплуатацию новых объектов. В этом же году первых воспитанников принял новый, современный детский сад «Светлячок». Учреждение для дошколят на 95 мест построили на левобережной части Пировского, и с вводом его в эксплуатацию решили проблему с очередью в детсады в районном центре.

Александр Евсеев, глава района

Минувшее пятилетие стало плодотворным в области дорожного строительства. Осуществлен капитальный ремонт дороги «Галанино-Пировское»: главной артерии, соединяющей район с краевым центром. Отремонтированы дороги в поселениях. Ежегодно обновляются объекты ЖКХ, строятся водонапорные башни.

Сельское хозяйство вопреки всему

Основу экономики Пировского района составляет сельское хозяйство. О людях, работающих в аграрном комплексе этого муниципального образования хочется сказать отдельно. Ведь работают они не благодаря чему-то, а вопреки многим факторам. Здесь и зона рискованного земледелия (район находится в 200 километрах к северу от Красноярска), и отсутствие разветвленной транспортной инфраструктуры (до трассы «Красноярск-Енисейск» - 60 километров, а до ближайшего железнодорожного узла в Лесосибирске – более 100 километров), что значительно затрудняет сбыт готовой продукции за пределы муниципального образования…. Тем не менее, пировские сельхозпроизводители добиваются существенных результатов, таких, какими, порой, не могут похвастаться их коллеги из других территорий, где аналогичных сдерживающих факторов нет.

Всего в 2018 году в Пировском районе было убрано хлебов с площади 2393 гектара, достигнута урожайность 17,8 центнера с гектара (немного ниже, чем в среднем по краю).

И бренд свой имеется!

Еще одна гордость Пировскомого района – его традиции. И те, которые жители территории передают из поколения в поколение на протяжении многих лет, которые свято хранят и чтут в семьях и коллективах, и те, которые зародились здесь совсем недавно.

Например, зональный фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «Пировский Левша» стал настоящим культурным брендом муниципального образования. Таким же, как и районный праздник урожая – его традиционно проводят каждый год, чтобы не только подвести итоги сельскохозяйственного сезона, но и чествовать сельских тружеников.

Вообще же главным богатством территории здесь считают именно человека. Именно благодаря чуткому, душевному и уважительному отношению друг к другу, в семьях, трудовых коллективах пировцам и удается преодолевать трудности и быть одним из лучших муниципальных образований края.