2019-05-30T13:15:57+03:00
Общество

День города-2019 в Красноярске: программа празднования

Опубликована программа Дня города-2019 в Красноярске
Антон БИБЕР
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Фейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День города-2019Фейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День города-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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День города-2019 в Красноярске отпразднуют без приглашенных звезд. Как и в прошлом году, решили обойтись силами местных артистов. Праздновать День города как и в прошлом году, будем несколько дней. Все начнется 1 июня.

Публикуем программу празднования Дня города-2019 в Красноярске:

1 ИЮНЯ (суббота) «ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Семейный праздник для самых маленьких красноярцев «Карапузы на старт!»

СК «Сопка» - 10.00-15.00

Детский карнавал

пр. Мира - Театральная площадь - 12.00-13.00

Праздник «Берег детства - Фэнтези-град»:

- праздничные тематические локации;

- концертная программа

Левобережная набережная р. Енисей (от ул. Сурикова до Центрального парка) - 13.00-20.00

Праздничный фейерверк набережная р. Енисей - 22.45

2 ИЮНЯ (воскресенье)

Легкоатлетический забег «Красноярская часовня»

Площадь перед БКЗ - Часовня Параскевы Пятницы - 09.00

Крестный ход «За процветание и благополучие жителей города»

Часовня Параскевы Пятницы - ул. Степана Разина – ул. Шахтеров – ул. Игарская – ул. Сурикова – пр. Мира – набережная в районе Стрелки - 12.00-13.30

PRE-Бирюса

о.Татышев - 12.00-23.00

Чемпионат города по подтягиванию

Левобережная набережная р. Енисей (район Центрального парка) - 15.00-19.00

«Город для молодежи»

Праздник «Лето в Красноярске»:

- интерактивные площадки

- торжественное открытие летнего сезона Трудового отряда главы города

- запуск общегородского летнего проекта «АРТ-берег»

Левобережная набережная р. Енисей (от ул. Сурикова до Центрального парка) - 16.00-20.00

3-5 ИЮНЯ (понедельник-среда)

«Дань памяти»

Возложение цветов на могилы и к памятным местам красноярцев, внесших значительный вклад в развитие города Памятники В.П. Астафьеву, А.Г. Поздееву, В.Ф. Войно-Ясенецкому (Архиепископу Луке), Троицкое кладбище и кладбище Бадалык

6 ИЮНЯ(четверг)

Церемония награждения победителей городских конкурсов «Лучший по профессии», «Лучшая социально-ориентированная некоммерческая организация года», «Благотворитель года»

Зал главы города - 14.00

7 ИЮНЯ (пятница)

«Город традиций»

Торжественная церемония поднятия флага города Красноярска и выстрела сигнальной пушки в честь 390-й годовщины со дня основания Красноярска

Караульная гора - 12.00-12.30

8 ИЮНЯ (суббота)

«Красноярск - душа и сила Сибири»

Открытый чемпионат города по парашютному спорту

о.Татышев - 10.00-16.00

Соревнования и показательные выступления по авиамодельному спорту

о.Татышев (кардодром) - 12.00-15.00

Соревнования и показательные выступления по сапсерфингу.

Мастер классы для всех желающих.

Показательные выступления на флайбордах

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 10.00-18.00

Выставка техники и показательные выступления гидроциклов, скутеров и водных байков

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 12.00-18.00

Соревнования и показательные выступления по гребному слалому, спортивному туризму и рафтингу.

Мастер классы для всех желающих по рафтингу

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 10.00-18.00

Соревнования и показательные выступления по судомодельному спорту

о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 12.00-16.00

II Красноярский фестиваль северной (скандинавской) ходьбы

о.Татышев (западная сторона) - 09.00-12.00

Спортивный фестиваль «Силачи Сибири»

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-15.00

Чемпионат города по ношению жен

о.Татышев (восточная сторона) - 15.00-17.00

Открытый городской турнир по пляжному волейболу

о.Татышев (восточная сторона) - 12.00-16.00

Открытый городской турнир по пляжному футболу

о.Татышев (восточная сторона) - 12.00-18.00

Открытый городской турнир по мини-футболу среди физкультурно-оздоровительных клубов и дворовых команд по месту жительства

о.Татышев (западная сторона, футбольные площадки) - 12.00-16.00

Открытый городской турнир по волейболу и японскому волейболу

о.Татышев (западная сторона, волейбольные площадки) - 12.00-16.00

Открытый городской турнир по стритболу (3Х3)

о.Татышев (западная сторона, баскетбольные площадки) - 12.00-16.00

Экстремальное шоу «Спортэкс – 10 лет»

Мотофристайл-шоу FMX 13

о.Татышев (западная сторона) 12:00 – 21:00

Бардовский фестиваль

о.Татышев - 12:00 – 20:00

«Технопарк» (робототехника, полеты квадрокоптеров)

о. Татышев (западная сторона) - 12:00 – 20:00

«ПРОздоровье» (мобильная станция переливания крови, проверка зрения, оказание первой медицинской помощи, про здоровую и полезную пищу, про фитнес)

о.Татышев (восточная сторона) - 12.00

«Ассоциация работающей молодежи»: «РУСАЛ», «МППМ», ООО «СГК», ПАО «МТС», ООО «Красцветмет», РН «Ванкор», Сибирский ПАО «Сбербанк»

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-18.00

«Территория IT» (площадка виртуальной реальности, фото-видеотворчество)

о.Татышев (западная сторона) - 12:00 – 20:00

Интерактивная площадка «У Лукоморья»

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-16.00

Интерактивная площадка «Петля времени» о.Татышев

(западная сторона) 16.00-20.00

Интерактивные площадки СМИ:

Телеканал «Афонтово»

Телеканал «Енисей»

Телеканал «7 канал Красноярск»

Радиоканал «Серебряный дождь»

Радиоканал «Выбери радио»

Радиоканал «Русское радио»

Газета «Российская газета»

Газета «Комсомольская правда. Еженедельник»

Газета «Городские новости» о. Татышев

(западная и восточная сторона) 10:00 – 22:00

Синтез музыки и театра (программа с участием театральных и музыкальных коллективов)

Крыша визит-центра - 12.00-20.00

Город мастеров (выставка-продажа изделий ДПИ мастеров-ремесленников)

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Городской пленэр «Узнаваемый Красноярск» (арт-мастерские, мастер-классы по рисованию)

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Деревня Брусника – интерактивная этноплощадка парка «Роев ручей» (чум народов Севера, контактный зоопарк, юрта)

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-18.00

Танцы ТНТ

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Концертная программа «Красноярск – душа и сила Сибири!»

- Детская программа

- Беби Джаз

- Танцевальный марафон

- Молодежная программа

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-23.00

КиноWEEKEND

Фестиваль уличного кино

о.Татышев (западная сторона) - 12:00 - 20:00, 20:00 - 23:00

KIDS-площадка

Детская развлекательная интерактивная программа

о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00

Рестодэй (фестиваль еды и напитков)

о. Татышев (западная и восточная сторона) - 12:00 – 23:00

Развлекательное шоу «В лучших традициях сибирского хоровода»

о.Татышев (восточная сторона) -13.00-16.00

Шоу - проект «Прогулка над Енисеем»

Вантовый мост - 20.00-21.00

Рок-концерт

о.Татышев, сцена (восточная сторона) - 18.00-20.00

Вилла "Курица" пространство для детей и родителей

о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00

«Боевое Братство»

показательные выступления

о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00

«Дом снаружи, дом внутри»

Ландшафтный дизайн, кузнецы, гончары

о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00

12 ИЮНЯ (среда) - День России

Спортивно-культурное молодежное мероприятие «Интерземлячество»

о. Татышев (восточная сторона) - 10.00-19.00

Краевой межнациональный фестиваль «День России. Содружество на Енисее»

о. Татышев (восточная сторона) - 12.00-15.00

Концертная программа «Красноярск поёт России»

Театральная площадь (верхний ярус) - 14.00-16.00

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!»

Театральная площадь (верхний ярус) - 16.00-20.00

Районные концертные площадки

Концертно-развлекательная программа для жителей Свердловского района

Площадь перед администрацией Свердловского района (ул. 60 лет Октября, 46) - 12.00

Концертно-развлекательная программа для жителей Ленинского района

Сквер «Черёмушки» (ул. Шевченко, 13) - 12.00

Концертно-развлекательная программа для жителей мкрн. «Солнечный»

Микрорайон «Солнечный», бульвар Солнечный, сквер у фонтана «Северное сияние» 12.00

Концертно-развлекательная программа с творческими локациями для жителей Кировского района

Сквер «Энтузиастов» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120) - 12.00

Спортивно-развлекательная программа для жителей Железнодорожного района

Парк им. Ю. Гагарина (пр. Свободный, 34) - 12.00

Концертно-развлекательная программа для жителей Октябрьского района

Парк Троя 12.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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