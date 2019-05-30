День города-2019 в Красноярске: программа празднования
День города-2019 в Красноярске отпразднуют без приглашенных звезд. Как и в прошлом году, решили обойтись силами местных артистов. Праздновать День города как и в прошлом году, будем несколько дней. Все начнется 1 июня.
Публикуем программу празднования Дня города-2019 в Красноярске:
1 ИЮНЯ (суббота) «ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Семейный праздник для самых маленьких красноярцев «Карапузы на старт!»
СК «Сопка» - 10.00-15.00
Детский карнавал
пр. Мира - Театральная площадь - 12.00-13.00
Праздник «Берег детства - Фэнтези-град»:
- праздничные тематические локации;
- концертная программа
Левобережная набережная р. Енисей (от ул. Сурикова до Центрального парка) - 13.00-20.00
Праздничный фейерверк набережная р. Енисей - 22.45
2 ИЮНЯ (воскресенье)
Легкоатлетический забег «Красноярская часовня»
Площадь перед БКЗ - Часовня Параскевы Пятницы - 09.00
Крестный ход «За процветание и благополучие жителей города»
Часовня Параскевы Пятницы - ул. Степана Разина – ул. Шахтеров – ул. Игарская – ул. Сурикова – пр. Мира – набережная в районе Стрелки - 12.00-13.30
PRE-Бирюса
о.Татышев - 12.00-23.00
Чемпионат города по подтягиванию
Левобережная набережная р. Енисей (район Центрального парка) - 15.00-19.00
«Город для молодежи»
Праздник «Лето в Красноярске»:
- интерактивные площадки
- торжественное открытие летнего сезона Трудового отряда главы города
- запуск общегородского летнего проекта «АРТ-берег»
Левобережная набережная р. Енисей (от ул. Сурикова до Центрального парка) - 16.00-20.00
3-5 ИЮНЯ (понедельник-среда)
«Дань памяти»
Возложение цветов на могилы и к памятным местам красноярцев, внесших значительный вклад в развитие города Памятники В.П. Астафьеву, А.Г. Поздееву, В.Ф. Войно-Ясенецкому (Архиепископу Луке), Троицкое кладбище и кладбище Бадалык
6 ИЮНЯ(четверг)
Церемония награждения победителей городских конкурсов «Лучший по профессии», «Лучшая социально-ориентированная некоммерческая организация года», «Благотворитель года»
Зал главы города - 14.00
7 ИЮНЯ (пятница)
«Город традиций»
Торжественная церемония поднятия флага города Красноярска и выстрела сигнальной пушки в честь 390-й годовщины со дня основания Красноярска
Караульная гора - 12.00-12.30
8 ИЮНЯ (суббота)
«Красноярск - душа и сила Сибири»
Открытый чемпионат города по парашютному спорту
о.Татышев - 10.00-16.00
Соревнования и показательные выступления по авиамодельному спорту
о.Татышев (кардодром) - 12.00-15.00
Соревнования и показательные выступления по сапсерфингу.
Мастер классы для всех желающих.
Показательные выступления на флайбордах
о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 10.00-18.00
Выставка техники и показательные выступления гидроциклов, скутеров и водных байков
о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 12.00-18.00
Соревнования и показательные выступления по гребному слалому, спортивному туризму и рафтингу.
Мастер классы для всех желающих по рафтингу
о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 10.00-18.00
Соревнования и показательные выступления по судомодельному спорту
о.Татышев (озера в районе Вантового моста) - 12.00-16.00
II Красноярский фестиваль северной (скандинавской) ходьбы
о.Татышев (западная сторона) - 09.00-12.00
Спортивный фестиваль «Силачи Сибири»
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-15.00
Чемпионат города по ношению жен
о.Татышев (восточная сторона) - 15.00-17.00
Открытый городской турнир по пляжному волейболу
о.Татышев (восточная сторона) - 12.00-16.00
Открытый городской турнир по пляжному футболу
о.Татышев (восточная сторона) - 12.00-18.00
Открытый городской турнир по мини-футболу среди физкультурно-оздоровительных клубов и дворовых команд по месту жительства
о.Татышев (западная сторона, футбольные площадки) - 12.00-16.00
Открытый городской турнир по волейболу и японскому волейболу
о.Татышев (западная сторона, волейбольные площадки) - 12.00-16.00
Открытый городской турнир по стритболу (3Х3)
о.Татышев (западная сторона, баскетбольные площадки) - 12.00-16.00
Экстремальное шоу «Спортэкс – 10 лет»
Мотофристайл-шоу FMX 13
о.Татышев (западная сторона) 12:00 – 21:00
Бардовский фестиваль
о.Татышев - 12:00 – 20:00
«Технопарк» (робототехника, полеты квадрокоптеров)
о. Татышев (западная сторона) - 12:00 – 20:00
«ПРОздоровье» (мобильная станция переливания крови, проверка зрения, оказание первой медицинской помощи, про здоровую и полезную пищу, про фитнес)
о.Татышев (восточная сторона) - 12.00
«Ассоциация работающей молодежи»: «РУСАЛ», «МППМ», ООО «СГК», ПАО «МТС», ООО «Красцветмет», РН «Ванкор», Сибирский ПАО «Сбербанк»
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-18.00
«Территория IT» (площадка виртуальной реальности, фото-видеотворчество)
о.Татышев (западная сторона) - 12:00 – 20:00
Интерактивная площадка «У Лукоморья»
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-16.00
Интерактивная площадка «Петля времени» о.Татышев
(западная сторона) 16.00-20.00
Интерактивные площадки СМИ:
Телеканал «Афонтово»
Телеканал «Енисей»
Телеканал «7 канал Красноярск»
Радиоканал «Серебряный дождь»
Радиоканал «Выбери радио»
Радиоканал «Русское радио»
Газета «Российская газета»
Газета «Комсомольская правда. Еженедельник»
Газета «Городские новости» о. Татышев
(западная и восточная сторона) 10:00 – 22:00
Синтез музыки и театра (программа с участием театральных и музыкальных коллективов)
Крыша визит-центра - 12.00-20.00
Город мастеров (выставка-продажа изделий ДПИ мастеров-ремесленников)
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00
Городской пленэр «Узнаваемый Красноярск» (арт-мастерские, мастер-классы по рисованию)
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00
Деревня Брусника – интерактивная этноплощадка парка «Роев ручей» (чум народов Севера, контактный зоопарк, юрта)
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-18.00
Танцы ТНТ
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00
Концертная программа «Красноярск – душа и сила Сибири!»
- Детская программа
- Беби Джаз
- Танцевальный марафон
- Молодежная программа
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-23.00
КиноWEEKEND
Фестиваль уличного кино
о.Татышев (западная сторона) - 12:00 - 20:00, 20:00 - 23:00
KIDS-площадка
Детская развлекательная интерактивная программа
о.Татышев (западная сторона) - 12.00-20.00
Рестодэй (фестиваль еды и напитков)
о. Татышев (западная и восточная сторона) - 12:00 – 23:00
Развлекательное шоу «В лучших традициях сибирского хоровода»
о.Татышев (восточная сторона) -13.00-16.00
Шоу - проект «Прогулка над Енисеем»
Вантовый мост - 20.00-21.00
Рок-концерт
о.Татышев, сцена (восточная сторона) - 18.00-20.00
Вилла "Курица" пространство для детей и родителей
о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00
«Боевое Братство»
показательные выступления
о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00
«Дом снаружи, дом внутри»
Ландшафтный дизайн, кузнецы, гончары
о. Татышев (западная сторона) - 12:00-20:00
12 ИЮНЯ (среда) - День России
Спортивно-культурное молодежное мероприятие «Интерземлячество»
о. Татышев (восточная сторона) - 10.00-19.00
Краевой межнациональный фестиваль «День России. Содружество на Енисее»
о. Татышев (восточная сторона) - 12.00-15.00
Концертная программа «Красноярск поёт России»
Театральная площадь (верхний ярус) - 14.00-16.00
Межрегиональный фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!»
Театральная площадь (верхний ярус) - 16.00-20.00
Районные концертные площадки
Концертно-развлекательная программа для жителей Свердловского района
Площадь перед администрацией Свердловского района (ул. 60 лет Октября, 46) - 12.00
Концертно-развлекательная программа для жителей Ленинского района
Сквер «Черёмушки» (ул. Шевченко, 13) - 12.00
Концертно-развлекательная программа для жителей мкрн. «Солнечный»
Микрорайон «Солнечный», бульвар Солнечный, сквер у фонтана «Северное сияние» 12.00
Концертно-развлекательная программа с творческими локациями для жителей Кировского района
Сквер «Энтузиастов» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120) - 12.00
Спортивно-развлекательная программа для жителей Железнодорожного района
Парк им. Ю. Гагарина (пр. Свободный, 34) - 12.00
Концертно-развлекательная программа для жителей Октябрьского района
Парк Троя 12.00
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