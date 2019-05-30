День города-2019 в Красноярске: программа празднования

Геннадий Онищенко: Я - не за то, чтобы пожилые жили впроголодь. Мною было обращено внимание на то, чтобы у них не росли животы

Об этом экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы заявил в ночном интервью сайту kp.ru