Житель Таймыра дошел до Конституционного суда и добился права нарушить установленный регламент охоты

Конституционный суд России разрешил коренным народам севера Красноярского края отступать от утвержденного регламента охоты. Основанием для этого стала жалоба жителя Таймыра. Геннадий Щукин – этнический долган, председатель семейно-родовой общины коренного малочисленного народа, а также президент местной Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Таймырского Долгано-Ненецкого района.

В сентябре, когда на Таймыре уже начинаются крепкие заморозки, местные жители выходят на добычу диких северных оленей, чтобы сделать запасы на зиму. Установленная законом квота – не более 8 оленей на одного охотника. Однако такого количество мяса общине на зиму не хватает. В 2014 году Щукин предложит своим охотникам отстрелить оленей в объеме, рассчитанном на всех жителей поселка. Итого получилось 217 особей. Что они и сделали.

Однако полиция завела на него уголовное дело за подстрекательство к незаконной охоте. Мужчину признали виновным. Он должен был заплатить 120 тысяч рублей штрафа, но был освобожден по амнистии.

После таких мытарств коренной долган решил искать справедливости в Конституционном суде. В своем заявлении он указал, что охота для жителей севера – это традиционный образ жизни, на который они должны иметь права без ограничений в силу своих обычаев и географии. Многие члены общины не имеют охотничьего билета – это дети, пенсионеры или те, кто ограничен по состоянию здоровья. Поэтому несправедливо запрещать охотникам заботиться о своих сельчанах.

Конституционный суд подтвердил, что для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока охота наделена особым правовым режимом. Существуют несколько законов, которые дают им приоритетное право добывать зверя и рыбу в том количестве, которое необходимо для жизни.

Таким образом решение местного суда, который в 2014 году признал Геннадия Щукина виновным в подстрекательстве к незаконной охоте, следует пересмотреть.