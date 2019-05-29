«Ульяша, я вернулась»: в Красноярске полностью оправдали мать, оставившую младенца у дома малютки

В августе 2016 года эта история прогремела на всю страну. В Красноярске молодая женщина оставила на площадке возле Дома ребенка свою крохотную дочь – аккуратный розовый комбинезончик и записка: «Мне некуда с ней идти. Мы уже ночевали в подъезде. Я обязательно вернусь, я заберу ее». В полиции завели уголовное дело по статье «оставление в опасности», мать искать не пришлось: Наталья не скрывалась, наоборот, вернулась спустя несколько дней, словно очнувшись, начала биться за Ульяшу (так зовут девочку). И вот, спустя три года разбирательств и судов, в деле поставлена точка.

Теперь она свободный человек, суд снял с нее обвиненияФото: соцсети

На протяжение всего процесса над Натальей «Комсомольская правда» - Красноярск следила за семьей. Тот случай, когда поддерживали, но, скажем честно, не оправдывали.

Эту записку оставила мама УльяшиФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сама Наталья из Хакасии – здесь, в небольшой деревушке под Абаканом, живет ее мама (бабушка Ульяши) и двое детей. С отцом ребенка Наталья познакомилась в Красноярске – приехала на заработки и вместе с ним работала в одной из компаний. Дело молодое – у пары случился роман, а там и… Ульяша. Вот только отцу Наталья с ребенком была не нужна. К матери женщина боялась идти – там и так уже двое растут... Так и получилось – осталась на улице, а потом - просто накатило отчаяние. Спустя пять дней – одумалась. И началась битва за Ульяшу. К тому моменту в дело вступили органы опеки – ребенка могли отдать на удочерение. Сначала Наталья добилась, чтобы Ульяшу отдали ей, родной матери. Потом – сама попала под суд по уголовному делу об оставлении в опасности.

Дом, в котором жила НатальяФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Мама Ульяши 00:00 00:00

Суд первой инстанции признал ее виновной и приговорил к штрафу в 30 000 рублей. Деньги для одинокой мамы с тремя детьми на руках немалые. Но Наталья не роптала, решила выплатить, не обделив детей. Узнав о приговоре суда, на просьбу Натальи о помощи откликнулись десятки людей, а один из читателей «Комсомолки» оплатил штраф.

Ульяша в 2016-м годуФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Адвокат Натальи Иван Хорошев добился кассации, и 28 мая суд вынес решение – полностью освободить Наталью от уголовной ответственности. По материалам экспертиз, в момент, когда мать бросила Ульяшу, она находилась в тяжелом эмоционалном состоянии.

В этом небольшом селе в Хакасии жила мама УльяшиФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Да, все так и есть, я полностью оправдана, - подтвердила «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья. – У нас все хорошо, все трое моих детей обуты, одеты, накормлены и любимы. Мы переехали, куда – не скажу. Работаю, мама помогает мне.

Наталье пришлось доказывать, что она родная мама девочки. Следственный экспериментФото: Мария ЛЕНЦ

В отношении отца ребенка Наталья настроена категорично.

Вот тут было найдена малышкаФото: Вадим МАЦНЕВ

- Мы с ним не общаемся, и в дальнейшем не будем поддерживать никаких отношений. Дочь только моя.

Татьяна Кучерявая, заведующая отделением специализированного Дома ребенка №3, показывает, где была найдена УльяшаФото: Вадим МАЦНЕВ

КОММЕНТАРИЙ

Справиться с бедой Наталье помогал не только адвокат. Откликнулись и общественники.

Полицейские сделали эти снимки в тот день, когда Ульяшу обнаружили на улицеФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Марина Гудошникова, Член Гражданской ассамблеи края и председатель региональной общественной организации «Центр защиты материнства и детства св. Петра и Февронии»:

- Считаю, что суд вынес очень правильное решение. Мы подружились с Натальей. Ульяша за это время выросла – счастливый, любимый ребенок. Все у них замечательно. Так сложилось – женщины очень часто оказываются в тяжелых обстоятельствах, в тупике. Женщина с ребенком на руках – вообще, считаю, самый незащищенный человек у нас. В загнанном состоянии, на надрыве многие часто не контролируют себя – совершают поступки, о которых потом жалеют. Я общаюсь с Натальей, и мы обе с ней понимаем, что в зравом состоянии никогда бы она не оставила Ульяшу. Но в тот момент – «тоннельное сознание», загнанность, отчаяние, одиночество сыграли свою роль. Сейчас для нее важно счастье детей – это на первом месте.

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